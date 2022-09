A Neurofeedback és Fejlesztő Házat, valamint a Biztos Pont Oktatási Bt.-t Halász Zsanett gyógypedagógus, neurofeedback-terapeuta vezeti. A szakember szívvel-lélekkel végzi munkáját, gyerekek és felnőttek vonatkozásában is komoly eredményeket könyvelhet el. Az elérhető terápiákról, fejlesztésekről kérdeztük.

– A békéscsabai Fejlesztő Ház palettája igen széles. Hogyan zajlik a családokkal az első találkozás?

–Tanácsadás keretében tájékozódunk a felmerülő problémákról, beszélgetünk, megkeressük azokat a lehetőségeket, amik segíthetnek. Vannak, akik nem tudják, mi a legmegfelelőbb számukra, mások már meglévő diagnózissal érkeznek hozzám és a kollégáimhoz.

– Milyen terápiák, szolgáltatások érhetők el a Fejlesztő Házban?

– Egyéni és csoportos foglalkozásokra is van lehetőség, ezek biztosítása, megszervezése folyamatos. Komplex gyógypedagógiai fejlesztést és egyéb terápiákat tartunk. Speciális módszerekkel segítünk a diszlexiával, diszgráfiával, diszkalkuliával, autizmussal, illetve az ADHD-val (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral) küzdőknek. Emellett pedagógiai, gyógypedagógiai tanácsadás, konzultáció keretében segítjük a családokat. Az autizmussal érintetteknek szociális kompetencia- és készségfejlesztést is biztosítunk. A gyermekek indulat- és dühkezelési tréning keretében ismerhetik meg jobban önmagukat, érzelmeiket, érzéseiket. Módszereink segítségével könnyebben megbirkózhatnak a mindennapi nehézségekkel. Az óvodásoknak iskola-előkészítő foglalkozásaink vannak. A felső tagozatosoknak tanulásmódszertant és tanulástechnikai tréningeket tartunk.

– Kizárólag gyermekekkel foglalkoznak?

–Nem, diagnosztizált és diagnózis nélkül élő kamaszokat, fiatal felnőtteket és felnőtteket is segítünk, ha szükséges, ADHD és autizmus specifikus módszerek beépítésével. Kiegészítő terápiákat is alkalmazunk, melyek a megyében egyedülállóak. Az egyik ilyen a neurofeedback.

– Mit jelent pontosan, és mire jó a neurofeedback?

– Ez egy speciális informatikai eszközökkel támogatott, hatékony tanulási segédeszköz, ami aktív tanulásra és önfejlesztésre épül. A kezelés során fejre illesztett szenzorokkal az agy saját elektromos jeleit érzékeljük, ezt használjuk visszajelzés, tanulás, az agy működésének optimalizálása céljából. Fontos tudni, hogy az agyba nem vezetünk semmilyen elektromos jelet, áramot. A neurofeedback lehetővé teszi a kognitív funkciók fejlesztését, elősegíti az optimális agyműködést, az idegrendszer kapacitásainak felszabadítását. Összegezve, a folyamat során a kliens önmagát fejleszti az idegrendszerén keresztül, melynek eredménye a nagyobb hatásfokú agyműködés.

– Milyen problémákra jelenthet gyógyírt a neurofeedback?

– Hatóterülete az idegrendszer, így felhasználhatósága sokrétű, számos probléma esetén alkalmazható. Növeli a figyelmet, eredményesebbé teszi a tanulást, enyhíti a tanulási zavarokat, javítja a memóriát, a teljesítőképességet. Hatásos alvászavarok, migrén, stressz, szorongás, szenzorosság, hiperaktivitás, figyelemzavar, autisztikus tünetek, autizmus, tick, dadogás esetén. Segítségével a kliens képessé válik saját idegrendszerének a szabályozására, megtanulhatja módosítani saját állapotait. Kibontakoztatható a csúcsteljesítmény, növelhető a kreativitás. Hatalmas sikereket lehet a neurofeedbackkel elérni, de fontos hangsúlyozni, hogy nem helyettesíti a gyógypedagógiai megsegítést.

– Az emberek gyakran szkeptikusak. Tudna említeni konkrét példát, ahol segített a módszer?

– Egy család tavaly szeptemberben keresett meg, a tengerentúlról költöztek haza Békés megyébe, ahol a gyeremeküket ADHD-val diagnosztizálták. Az óvodába nem tudott beilleszkedni, két iskolaváltáson voltak túl. A gyógyszerbeállítások is sikertelenek voltak, közben erős TIK is jelentkezett a gyermeknél. Itthon már egyéni tanrendben kezdte az iskolát, nagyon nehezen ment neki a koncentráció, a szabályok betartása, feladathelyzetben nehezen teljesített. Októberben kezdett neurofeedbackre járni, idén szeptembertől már egész nap bent lehet az iskolában, gyógyszert sem szed. A szabályokat tartja, lettek barátai, az édesanyja tud munkát vállalni.

– Tehetséggondozásra is alkalmas a neurofeedback?

– Gyakran előfordul, hogy versenyek, vizsgahelyzetek előtt az érintettek idegrendszere kibillen, nem tudják visszaadni, kamatoztatni a korábban elsajátított tudásukat. Kiemelt helyzetekben jól csak az tud teljesíteni, akinek az idegrendszere nyugodt és éber. Ezt támogatja a neurofeedback, ezért sportolóknál is egyre elterjedtebb a használata. Az Egyesült Államok olimpiai sí válogatottjának tagjai, Kerri Walsh-Jennings olimpikon strandröplabdázó, és az olasz futballválogatott játékosai is sikeresen használták. Amikor az itáliai játékosok 2006-ban megnyerték a Világkupát, a neurofeedbacket nevezték meg „titkos fegyverükként”, mely a kivételes teljesítményre és a siker elérésére tette őket képessé.

– A Fejlesztő Ház másik különleges kiegészítő terápiája CogniPlus. Erről mit lehet tudni?

– Magyarországon a Vadaskert Gyermekkórház gyógypedagógusai és pszichológusai használták elsőként fejlesztésre a CogniPlus rendszert, melyet mi is beépítettünk a szolgáltatásaink közé. Egyik előnye, hogy más figyelemfejlesztésre használt eszközökkel szemben különféle nehézségi szinteken állnak rendelkezésre a gyakorlatok. A CogniPlus segítségével fejleszthetők a figyelmi funkciók, kialakítható az éberség, a megosztott, a fókuszált, a téri-vizuális, valamint a tartós figyelem és a monotóniatűrés. Javíthatóak az emlékezet dimenziói, a munkamemória. A legnehezebb CogniPlus feladatok már a végrehajtó funkciók működését támogatják, ide tartozik a válaszgátlás, ami hasznos például impulzuskontroll-zavarok, rugalmatlan viselkedés esetén. A feldolgozási sebesség, pszichomotoros tempó illetve a tájékozódáshoz szükséges készségek fejlesztése is lehetséges a módszer segítségével.

– Mik a Fejlesztő Házzal kapcsolatos jövőbeli tervek?

– Egyéni tanrendben tanulóknak szeretnénk létrehozni tanulócsoportokat, emellett tervben van egy zárt facebook közösség alapítása is, ahol a Békés megyében élő, szakértői véleménnyel rendelkező gyermekeket nevelő szülőknek tudnánk segíteni tudásmegosztással, tapasztalatcserével, szakmai tanácsadással. Indítani szeretnénk egy ingyenes szülőcsoportot is, ahol személyesen is találkozhatnak az érintettek.

Október elsején, szombaton nyílt napot tartunk, ahová szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Bárki megismerheti a Fejlesztő Házat és betekintést nyerhet a terápiás lehetőségekbe, kipróbálhatja a neurofeedbacket és a CogniPlust.

