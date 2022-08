Urbán Ildikó cukrászmester, Farkasinszki Ildikó cukrász és Szigeti Anna, az Anna a konyhában gasztronómusa lesznek a zsűritagjai idén is annak a receptversenynek, amiben Szarvas kedvenc szilvás sütijét keresik, méghozzá az immár komoly hagyományoknak örvendő Szilvanapok apropóján. A kategóriák nem változtak, ezúttal is Hagyományőrző-, Modern-, és Egészségmegőrző sütiket várnak a nevezőktől, akiknek jelentkezését szeptember 2-ig tudják fogadni emailben a [email protected] címre, illetve levélben vagy személyesen a Cervinus Teátrumban (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.).

A versenyre egy nevező több receptet is beküldhet, a szeptember 11., 10 órai eredményhirdetésnél – a Kölyökudvarban – pedig díjazzák majd a Legfiatalabb, a Legidősebb házi cukrászt és persze a Közönség kedvencét is.

A verseny szlogenje, Süsd ki és oszd meg velünk!, a lényege, hogy bátran mutassa meg mindenki, amit kisütött, amit kitalált, amin újított, vagy akár, amihez évtizedek óta ragaszkodik. A finomságok készíthetők egyedül, párban, nagyival, vagy akár gyerekekkel is, hiszen a jó hangulatból és a szeretetből lesz a legjobb alapanyag.

Szigeti Anna, aki az Egészségmegőrző sütiket várja a versenyre elmondta, mindig is fontos volt a Szarvasi Szilvanapokon az egészségtudatosság, idén a megszokottnál nagyobb hangsúlyt fektetnek rá a receptversenyen. Annának ugyanakkor a hétköznapokban is fontos tényező az egészséges táplálkozás, ez immár az életfilozófiája is lett, aminek az allergénektől mentes ételek kreálásával tesz eleget a konyhában.

Főzőiskolájában pedig egyre nagyobb teret kapnak a gyerekek, akikkel szerinte igazi élmény együtt sütni-főzni, ezért bíztatja a Szilvanapok receptversenyére nevezőket is, hogy bátran pályázzanak gyermekeikkel együtt készített finomságaikkal. Ő maga egyébként egy Szilvás-levendulás cakepop-ot, vagyis sütinyalókát ajánl a receptversenyre, persze csakis egészséges alapanyagokból.

Farkasinszki Ildikó, a Modern sütik zsűrizője elárulta, az idei Szilvanapok receptversenyre egy Szilvás frangipane tarte-ot ajánl, ami a tavalyihoz hasonlóan szintén egy francia desszert, de már nem a korábbi mousse-os vonal.

Ennek különlegessége, hogy a tarte tésztája egy francia recept alapján készül, és lényege, hogy nagy vajdarabokat hagynak az összegyúrt tésztában, amik sülés közben elolvadnak, így apró lyukak lesznek benne, és ettől lesz igazán roppanós, szinte olyan, mint egy leveles tészta. Ez utóbbin lesz egy finom mandulakrém, vagyis a frangipane krém, amin a szilvák helyezkednek majd el. Így lesz összesütve, majd mandulaforgácsokkal megszórva.

Hozzátette, a zsűritagok nagy örömére már tavaly is sok nevezés érkezett a receptversenyre, amik között igazán finom, és nagyon szép küllemű süteményeket is találtak. A fejlődés tehát egyértelmű, és amellett, hogy egyre több a sütemény, a nevezők egyre bátrabbak is, akár a modern kategóriához is nyúlni. Bízik abban, hogy a lelkesedés nem hagyott alább, és legalább annyian nevezik majd be finomságaikat most is, mint az előző évben.

Urbán Ildikó elmondta, idén cukrászdájukkal készülnek a szilvanapokra többek között hagyományos szilvás süteményekkel, kiflikkel, tepertős, leveles és kelt papuccsal, lepényekkel – ilyen például a János szilvás lepény, ami egyik kollégájuk receptje –, illetve szintén szilvás fagyival, sajttortával, csak erre az alkalomra szilvás Sacherrel.

A receptversennyel kapcsolatban pedig szívesen látna a Hagyományos sütik zsűrizőjeként régi, nagymamáink által sütött klasszikusokat, úgy, mint a hájas kifli, vagy a kelt kiflik, természetesen szilvásan. Kiemelte, meglátása szerint nagyon sok ügyes háziasszony van manapság is, akik bátran megmérettethetik magukat a Szilvanapok receptversenyén megmutatva azt, hogy ők mit örököltek szüleiktől, nagyszüleiktől, illetve, hogy az ő családjukban milyen az igazi szilvás sütemény.

A szilváról végül kifejtette, magát a gyümölcsöt már nagyon régóta fogyasztják az emberek, felhasználásának és elkészítésének pedig számtalan módja van. Szarvason pedig különösen nagy hagyománya van a szilvának. Mivel ő maga is immár 2008 óta szarvasi, szívesen vette fel a szilvás vonalat, és ássa magát bele évről-évre egyre jobban, illetve mindig örömmel készül a szilvanapokra.