Válasszuk a könnyebb utat!

Szoktuk hallani, hogy manapság minden olyan egyszerű, hiszen szinte bármit elintézhetünk néhány kattintással. Nos, ez szerencsére a lakberendezésre is igaz! Először is ott a tervezgetés fázisa: ma már számtalan inspirációs oldalt találhatunk online, ahonnan rengeteg ötletet meríthetünk egy-egy helyiséghez vagy akár az egész lakáshoz. Sőt, egyes oldalak már annyira naprakészek, hogy ha egy fotón meglátunk például egy gyönyörű vázát vagy egy színes szőnyeget, amibe beleszeretünk, akkor azt ott helyben meg is tudjuk rendelni. Ennyire egyszerű az egész!

És ezzel át is tértünk a másik tényezőre, ami nagyban megkönnyíti a lakberendezést: a számtalan webáruházhoz, ahonnan berendelhetjük álmaink bútorait és kiegészítőit. A legtöbb opció esetében tehát már cipekednünk sem kell, sőt: sok vállalat kínál bútorösszeszerelési szolgáltatást is. Lehet, hogy egy kis plusz költséggel jár majd, de azt biztos, hogy így nekünk már csak a végeredményt kell élvezünk.

Minderre persze csak akkor van lehetőségünk, ha megtaláltuk a számunkra leginkább tetsző és leginkább megfelelő darabokat. Ez viszont sokkal könnyebbnek hangzik, mint amilyen a valóságban! Most ahhoz adunk néhány tippet, hogy hogyan találjuk meg a számunkra legtökéletesebb szőnyeget az otthunkba.

Mire figyeljünk szőnyegvásárláskor?

Ma már számtalan formában, anyagban és színben találunk szőnyegeket, ami nemhogy megkönnyítené, inkább megnehezíti a választást. A következő szempontokkal abban segítünk, hogy a válogatás inkább kellemes, semmint hogy megterhelő legyen.

Mielőtt bármit tennénk…

Van néhány kulcsfontosságú kérdés, amit tisztázunk kell: nem is a vásárlás, hanem még azelőtt, hogy elkezdenénk nézelődni. Először is egyértelműen látnunk kell, hogy hová fog kerülni a szőnyeg. Egészen más típusok kerülnek ugyanis a teraszra, a nappaliba, a konyhába vagy éppen a fürdőszobába. A helyiség meghatározza azt, hogy milyen anyagú darabot választunk, hogy mekkora lesz a mérete, hogy milyen lesz a színe és a formája. Természetesen, ha a szóban forgó szoba még nincs kész, akkor nagyobb mozgásterünk van ebben, és akár a szerelem szőnyegünk köré is alakíthatjuk később.

A szőnyeg olyasmi, ami gyakorlatilag – még ha nem is vesszük észre – egyfolytában használatban van, így a funkcionalitására is oda kell figyelnünk. Azt is fontos tisztáznunk magunkban, hogy milyen feladatot szánunk a szőnyegnek: csupán dekorációs elem lesz, vagy konkrét feladatot is ellát majd? Ez lesz a szoba középpontja, a berendezés központi eleme, vagy csak egy kiegészítő a sok közül? Ez határozza meg a szoba hangulatát vagy fordítva? Ezekre mind-mind választ kell találnunk, hogy a legjobbat találhassuk meg.

Méret

A mérettel nem feltétlenül kell már a nézelődés előtt számolnunk, hiszen egyre több webshop kínál egy-egy darabot több különböző méretben. Az, hogy mekkorát tervezünk, több mindentől függhet. Hogyan képzeljük el a szoba esztétikáját? Szeretnénk másik szőnyeget is helyiségbe? Mi lesz a dolga a szobában? Válaszoljuk meg ezeket, majd méricskéljünk!

Stílus

Ha a fenti kérdésekre választ kaptunk, akkor ezután találjuk ki, milyen stílusú szőnyeget szeretnénk. Amennyiben egy „csupasz vászonra”, azaz egy még nem berendezett helyiségbe tesszük, akkor döntsünk a szívünk szerint. De azt tartsuk észben, hogy később ehhez kell összeválogatnunk minden mást – ne nehezítsük meg a saját dolgunkat! Ha a vintage szerelmesei vagyunk, akkor rengeteg inspirációt és terméket találunk online, de most hódít a modern és a minimalista stílus is, de egyre több bohém lakberendezési eljárással is találkozhatunk.

Szín és forma

A stílus mellett a forma és a szín is meghatározó egy szőnyeg esetében. Létezik a hagyományos, téglalap alakú mellett négyzetalakú, de kör, illetve egyéb extrém formákban is elérhető már ez a dekorelem. Gondoljunk csak az indusztriális stílusú lakásokban elhelyezett állatbőrt imitáló darabokra! Bármelyiket is válasszuk, fontos, hogy illeszkedjen a helyiség berendezéséhez, illetve elrendezéséhez.

Ugyanez igaz a színre is: ma már nincs olyan árnyalat, amilyenben ne találhatnánk színes szőnyeget. Amennyiben a helyiség még nincs kialakítva, akkor itt is bátran választhatunk, ám akkor később a bútorok terén kell majd lágyabb árnyalatokkal számolnunk. Mindig szem előtt kell tartanunk a színharmóniát: olyan szőnyeget vásároljunk, amihez bőven tudunk majd színben passzoló kiegészítőket és berendezési tárgyakat találni.

Minőség

A piacon a luxusminőségtől indulva egészen a silány kivitelezésű darabokig mindenféle szőnyeget találhatunk. Azt, hogy melyik mellett döntünk, elsősorban persze a pénztárcánk határozza meg, de az is szempont lehet, ha csak átmenetileg – például gyerekszobába – lesz rá szükségünk. Emellett, ha van egy háziállatunk vagy néhány gyerkőc, aki szeret elszabadulni a lakásban, akkor lehet, hogy nem éri meg nagy összeget áldozni rá.

Tisztán tartás

Azt is meg kell néznünk, hogy mennyire egyszerű tisztán tartani egy szőnyeget, ez pedig elsősorban az anyagától függ. (Persze egy színes szőnyegen például kevésbé látszik, ha nem aznap takarítottuk, ezért jó választás lehet.) A legegyszerűbb a szintetikus, például akril darabok tisztán tartása, emellett bátran dönthetünk, ha ez az egyik fő szempontunk.

Reméljük, hogy ezekkel a tippekkel egy kicsit egyszerűbbé tehetjük a szőnyegválasztás és -vásárlás folyamatát. Ha pedig sikerült, élvezzük a végeredményt!