Milyen a megfelelő bélés?

Kardinális kérdés a témában, hogy pontosan milyen típusú anyagot célszerű használni a szigeteléshez, és miért? Nos, bár a legtöbben reménykednek abban, hogy erre a dilemmára nyomban kész válasz adható, ez azonban távol állna mindentől, ami korrekt és kellően profi. Ugyanis akadnak bőven lehetőségek.

A gipszkartonozásról például sokan hallottak már. De a purhab, mint megoldás is kellően közkedvelt. Ugyanakkor manapság az üveggyapotos befújás is arat - sikert és babérokat, mert vitathatatlanul eredményes, ráadásul a kivitelezése gyors, kevés macerával körítve.

Mindenesetre a tető szigetelés ár nagysága attól függ, hogy melyik alapanyagra esik a választás. Tény, hogy így sem-úgy sem nevezhető kis léptékű kiadásnak a beruházás, lévén alsó hangon is négyzetméterenként több mint három millió forinttal ildomos kalkulálni. De ennek a duplája, triplája is simán elszámolható költségként. Magyarul nagyon nem mellékesek a részletek.

Mi alapján dől el az anyagdilemma?

Természetesen az egyéni elvárások azok, amik ebben a témában relevánsak, egyúttal döntőek. Tehát még mielőtt egyik vagy másik variációt kikiáltanánk befutónak, inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a munkálatokat megelőző terepszemle az egyik legfontosabb, kihagyhatatlan lépés. Ekkor ugyanis a kiérkező szakember segítségével az egyéni kvalitások célkeresztbe kerülhetnek, végül kialakulhat az a forgatókönyv, ami adott helyzetben minden tekintetben a legideálisabb.

Az biztos, hogy nem jó ötlet várni a megcsináltatásra, mert az odázás egyrészt költségnövekedést von maga után, jelenleg meg különösen érvényes ez a kitétel. Másrészt minél későbbre halasztódnak a munkák, annál több galibát jelenthet a kivitelezés.

Az energiatakarékosság, mint cél mindenképpen becsülendő, ráadásul sokszorosan megtérülő befektetés. Vagyis ez az a típusú felújítás, amire ildomos úgy tekinteni, mint egy, a szebb, jobb, gazdaságosabb jövőt megalapozó döntésre.

A munkálatok alapvetően nem tartanak sokáig, de nyilván a munkaidő attól is függ, hogy végül melyik eljárási módra esik a választás. Az előkészületek sokszor tovább tartanak, mint maga a konkrét szigetelés. A tetőtér kipakolása valóban nem mindig egy egyszer egy, tehát erre is érdemes előre felkészülni, és akár szanálással összekötni a nem jelentéktelen kihívást. Így aztán további előnyökkel is együtt járhat a renoválás, lévén a rengeteg felesleges holmitól való megszabadulás nem kis megkönnyebbülést hozhat magával.

Száz szónak is egy a vége: a cselekvés mindenkori legjobb időpontja a most!