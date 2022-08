5+1 lépés a hatékony diétához

Nem jelenthetjük ki egy diétáról, hogy jó, hogy beválik, csak azért, mert sikerül vele a gyors súlyvesztés – hiszen emellett számtalan más kritériumnak is meg kell felelnie mind biológiai, mind pszichológiai szempontból. Ha betartjuk az alábbi lépéseket, akkor egykettőre összeállíthatunk egy ilyen étrendet.

Kalóriabevitel

Az első és valószínűleg legfontosabb szabály a kalóriabevitelt érinti. Egy fogyókúra csak és kizárólag akkor lehet sikeres, ha kevesebb kalóriát viszünk be vele a szervezetünkbe, mint amennyit az felhasznál. Így teremthetünk kalóriadeficitet, amelynek köszönhetően megindulhat a fogyás. Az azonban, hogy ezt milyen módon érjük el, egyáltalán nem mindegy. A következőkben ahhoz adunk tippeket, hogyan lehet ezt eredményesen megteremteni az étrendünkben.

Kevesebb finomított szénhidrát és cukor

Most egy kicsit el fogjuk keseríteni az édesszájúakat: sajnos itt az ideje, hogy elhagyjuk a cukrokat és mindenféle finomított szénhidrátot az étrendünkből. Ha hatékonyan szeretnénk fogyni, nem tehetünk több kanál cukrot a kávénkba, nem ehetünk reggelire túrós batyut vagy éppen egy szelet fehér kenyeret felvágottal. Ezeken lehet alkudozni, de nem érdemes.

A cukrok ugyanis üres kalóriák, amik túlterhelik a májat, ami így kénytelen azt zsírrá alakítani. És ha ez nem lenne elég, még a különböző betegségeket – cukorbetegségek, szívproblémák – is előidézheti az édes szörnyeteg. A finomított szénhidráttartalmú ételekben is van bőven cukor, illetve keményítő is, miközben rostokat már csak elvétve tartalmaznak. Így a búzaliszt és annak termékei nemcsak hogy egészségtelenek, de hízlalnak is, mivel tele vannak kalóriával, tápanyagokban viszont szegények. Sőt: elfogyasztásuk után a vércukorszint ugrásszerű változásai miatt könnyen sóvárgást válthatnak ki, így gyakrabban nyúlunk nassolnivalókhoz és nagyobb eséllyel esszük túl magunkat.

Sok-sok zöldség

Szóval ha nem cukrot és nem pékárut eszünk, akkor mit fogyasszunk? Szinte az összes diéta egyetért abban, hogy növelnünk kell a bevitt zöldségek mennyiségét, ennek pedig több oka is van. Egyrészt, hogy ezek telis-tele vannak a szükséges vitaminokkal, ásványi anyagokkal, tápanyagokkal és hasznos antioxidánsokkal. Másrészt rostban is gazdagok, így összességében segítik a fogyást. És ha ez még nem lenne elég, az egészségnek is jót tesznek, többféle betegség kockázatát is hatásosan csökkentik.

Változatosság

Ez a kritérium – vagy mondhatjuk, tipp – azt hivatott elérni, hogy sokáig bírjuk az adott diétát. Ha ugyanis minden egyes napot zabkásával indítunk, majd csirkét eszünk ebédre rizzsel, vacsorára pedig egy kis salátát, hamar megunhatjuk és feladhatjuk az egészet. Márpedig mi éppen ezt szeretnénk elkerülni! Úgyhogy érdemes minél változatosabb étrendet összeállítani, amiben sok a zöldség és a fehérje, miközben a cukrokat és káros szénhidrátokat minimalizáljuk. Ez azért még így is elég sok alternatívát hagy nekünk, nemde?!

Rövid tiltólista

Ha az ember odafigyel az étkezésére, elengedhetetlen, hogy néhány dolgot tiltólistára tegyen – már említettünk is néhány ilyet. Fontos azonban, hogy ne legyen túl sok olyan dolog, amit teljesen megtiltunk magunknak. Mértékkel(!) ugyanis elég sok mindent ehetünk, például a kedvenc élelmiszereinket! Ha ezekről teljesen letiltanánk magunkat, sokkal nagyobb eséllyel kapnának el minket falási rohamok és többször tartanánk „csalónapot” is. Jobb, ha ezt elkerüljük, ha hosszú távon gondolkodunk!

A cél az életmódváltás

Plusz egy tippként itt egy egyszerű tanács: ne a fogyásra, ne a zsírcsökkenésre koncentráljunk, hanem arra, hogy hosszú, egészséges és kiegyensúlyozott életet élhessünk! Ennek titka pedig nem a diétákban rejlik, hanem az életmódváltásban. Szoktassuk rá magunkat az egészséges attitűdre, legyen szó étkezésről, testmozgásról vagy akár a mindennapi rutinról! Ez az, ami hosszú távon igazán meghálálja majd magát.

Melyik diétát válasszuk?

Ma már rengeteg konkrét diétatípusból választhatunk, így nem könnyű a döntés. Persze van pár szempont, ami segíthet dönteni. Az egyik, hogy vannak-e kizárt ételek számunkra, akár allergia miatt, akár azért, mert például bizonyos élelmiszercsoportokat nem fogyasztunk. A másik, hogy figyelembe vehetjük a preferenciáinkat, azaz hogy alapvetően miket szeretünk enni. Végül pedig próbálkoznunk kell: lehet, hogy többet is fel kell vennünk ahhoz, hogy meglássuk, melyik válik be számunkra.

A legtöbben egyébként a mediterrán diétára esküsznek, ami nemcsak változatos, hanem ízletes és még az egészségre is jó hatással van. Ennek keretein belül sok zöldséget, teljes kiőrlésű élelmiszert, halat, magvakat, olívaolajat, lencsét és gyümölcsöt fogyaszthatunk. Ugyanakkor el kell hagynunk a feldolgozott élelmiszereket – például húsokat, gabonaféléket –, a transzzsírokat, valamint a cukrot.

Követhetjük tehát a mediterrán diétát, vagy a saját elveink által kialakított sajátos étrendet, a lényeg, hogy mindezt az egészségünk megőrzése miatt tegyük! Lebegjenek a szemünk előtt hosszú távú célok és azok elérése!