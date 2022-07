Nyílt napot szerveznek július 8-án, pénteken a Ko-Ha Sound újonnan nyíló Kinizsi utca 2/1. szám alatti halláspontjában, ahol a forgalomba hozó szakembereitől kaphat választ kérdéseire és kötelezettségmentesen próbálhatja ki a készülékeket és kiegészítőiket. A programon a Philips legújabb Hearlink hallókészülék-sorozatát mutatják be, melyek azonnal kipróbálhatók is lesznek.

A hallás érték. Így értékesek azok az audiológusok is, akik éjt nappallá téve tesznek a hallásunkért. Ők azok, akik igyekeznek hallhatóvá tenni a nem hallhatót, és nem győzik eléggé ismételni, hogy a hallásra vigyázni kell. Tegnap, ma és holnap is – vallja Kohári Péter, a Ko-Ha Sound halláspont audiológusa.

Édesanyja nyomdokaiba lépve lett audiológus

Területi képviselőként kezdte pályáját egy hallókészülékeket forgalmazó cégnél. Ez idő alatt pedig nyilvánvalóvá vált számára, hogy sokkal inkább az emberekkel való kommunikáció és a hallásukkal kapcsolatos problémák megoldása az, amihez igazán jó érzéke van. Úgy döntött tehát, hogy elvégzi az iskolát, és édesanyja nyomdokaiba lépve ő maga is audiológus lesz.

Szeretem a kihívásokat, és tulajdonképpen a hallás mint érzet szubjektivitásából adódóan minden egyes ügyfél helyzete egy teljesen egyedi eset, amit meg kell tudni oldani. Éppen ezért rendkívül változatos ez a hivatás, és én pont ezt szeretem benne – fogalmazott Kohári Péter. Felidézve a mindennapok élményeit kifejtette, nehéz csak egy dolgot kiemelni az audiológiai munkában, de talán a készülékek hangolása, finombeállítása az, amit a leginkább szeret. Mert egyszerűen jó érzés számára látni az ügyfél reakcióját, amikor sikerül megtalálni azt a pontot egy illesztés során, ahol úgy érzi, mintha nem is lenne készülék a fülén, mert annyira természetesen simul rá.

Visszaemlékezett, hogy az egyik legelső önálló illesztése egy idősek otthonában, még a pályája legelején volt. Kezdőként, hosszas próbálkozás után végre sikerült rátalálni az ügyfél számára ideális hangzásra, és mai napig előtte van az akkori arckifejezése. Hiszen akkor már évek óta nem hallott rendesen, és teljesen elérzékenyült a helyzettől. Felemelő pillanatként élte meg, hogy ilyenformán segíteni tudott ügyfelén.

Évente egyszeri hallásvizsgálatot javasol mindenkinek

Kohári Péter rátérve a szakmára, a rendszeres vizsgálatokkal kapcsolatban elmondta, nincsenek konkrét előírások, de évente mindenkinek javasolt legalább egyszer ellenőriztetni a hallását. A halláscsökkenés ugyanis sok esetben észrevétlenül, fokozatosan, mondhatni alattomosan alakul ki. Ezért fontos az éves hallásvizsgálat, mert így ha esetleg romlani kezd a hallás, azt a lehető leghamarabb észrevesszük.

A hallásunk nagy érték, vigyázni kell rá a mindennapokban

Kohári Péter kiemelte, hogy a zajos munkahelyen, az adott munka sajátosságaihoz illeszkedve célszerű zajvédelmet alkalmazni. Ez lehet egy viszonylag egyszerű eszköz, de már léteznek nagyon hatásos fültokok is, vagy akár jóval fejlettebb, egyedi gyártású aktív zajvédő füldugók. Hozzátette, a fülhallgatók esetében sok gyártó beépít valamiféle figyelmeztetést a károsan nagy hangerő eléréséhez, de ezek könnyen kikerülhetők, és megfelelő felvilágosítás hiányában sokan nem is tudják, hogy a hangerő, amin mondjuk zenét hallgatnak az emberek, akár rövid időn belül is kimutatható károsodást okozhat a hallásukban. Itt hangsúlyozta, zenehallgatás esetén tehát a megfelelő hangerő megkeresése az, amire mindenképp időt kellene fordítani, hogy megőrizzük hallásunk egészségét.

A hozzáértés és a türelem is fontos az audiológiában

Péter szakmai tapasztalatai azt mutatják, hogy leginkább az ügyfelek irányába mutatott hozzáállás és türelem az, ami leginkább segíti a hallás­gondozást.

Ez a hozzáállás nem feltétlenül jellemző az iparágra, sok helyen ugyanis időnyomásban dolgoznak a kollégák, így – gyakran önhibájukon kívül – nem mindig tudják biztosítani a kellő időt és figyelmet. Emellett a legtöbb hallásponton az elérhető gyártók, illetve készülékek listája is korlátozott, ami csökkentheti a sikeres illesztés esélyét – meséli az elszomorító tényeket.

A Ko-Ha Sound audiológusa elmondta, halláspontjuk egy gyártótól független szaküzlet, így majdnem az összes, a magyar piacon jelen lévő cég hallókészülékeivel foglalkoznak. Emellett pedig megtalálhatóak náluk olyan készülékek is, amiket egész Békés megyében csak ők forgalmaznak.

