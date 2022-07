Utcára nyílik a streetfood keddtől-vasárnapig 7–20 óra között, tehát reggelire jöhet a sült kolbász és hurka, a sajtos grillkolbász vagy akár a szuvidált csülök és tarja, és máris jobban indul a nap. Este pedig ugyanígy gyomorbarát ételek lehetnek a nyári, kiülős slágerek. Persze, amíg sülnek a finomságok, egy jó kávé vagy hideg üdítő mellett elbeszélgethetnek a vendégek, akik a nyitástól kezdve egyre többen vannak, visszatérnek.

Az üzletben minden megtalálható, ami szem-szájnak ingere. A Túri Meat Shop húsbolt keddtől-péntekig 7–17.30-ig, szombaton 7–12-ig, vasárnap 7–11 ig tart nyitva. Igazi prémium húsválasztékot kínálnak csirkétől a sertésen át a marháig, megfizethető áron.

– A szakma kiváló tanulójaként végeztem még 2008-ban Békésen hentes-mészárosként, aztán világot láttam, tapasztalatot szereztem Svájcban, Németországban és Olaszországban – hangsúlyozta Túri János tulajdonos.

– Új húselőkészítési technológiákat sajátítottam el – például a szuvidálást, vagyis az alacsony hőfokon főzést – melyek megkönnyítik a háziasszonyok dolgát.

Nem kell otthon bíbelődniük ezzel akár napokig, félórán belül elkészülhet egy omlós csülök Pékné-módra, az ízeket, fűszereket bent tartva a húsban. Egy szárazérlelt marhasteaknak elég egy serpenyőben a hús két oldalát négy-négy percig sütni, és már kész is a fenséges étel.

Túri János hangsúlyozta, egyedülálló, országos szinten is helytálló húsboltot álmodtak meg kollégáival minőségi árukkal, megfizethető áron. Magyar termelésű tőkehúsokkal, szuvidált termékekkel és különleges burgerekkel.

– Mindehhez kellett egy sertésvágóhíd, a mezőmegyerit vásároltuk meg – hangsúlyozta a tulajdonos. – Innen érkeznek a friss húsok a Túri Meat Shop-ba. Amely egyébként a Kisvárosi történetek tévés produkció egyik helyszíne is, így már a finomságainkat megkóstolta Szabó Zsófi és Gregor Bernadett is.

Abált szalonnák, parasztmájasok közé keveredtem

Mielőtt teljesen elszálltam volna a friss ételkínálattól, lejöttem a hagyományos húsok és termékek közé. Szerencsére könnyen ment a Túri húsboltban. Kulárés és műbeles vastagkolbászok, abált szalonnák, parasztmájasok közé keveredtem, nehéz volt innen kikászálódni. Más kérdés, hogy nem is akartam. És ami még lenyűgözött, a klopfológép. A hagyományos ebéd nálunk húsleves, rántott borda sültkrumplival, tartárral és uborkasalátával.

A szomszédok egy részénél is ez lehet az ételsor, hallva a klopfolást. Mindezt a Túri Húsboltban ingyen, bérmentve elvégzi a klopfológép. A tulaj körbevezetett a különlegesen finom szószoknál is. Ötféle ízben kínálják ezeket (GAP SOUSE AND RUBS), és ez még nem minden, mert a szárazpácokat már nem is említettem. Majd legközelebb.

Elérhetőségek:

Túri Húsbolt (Túri Meat Shop), Békéscsaba, Kazinczy u. 16., Galamb Üzletház

Telefon: (70) 607-9592, e-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/turi.meat.shop