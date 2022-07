Program lehetőség a nyári szünetre

Nyáron olyan programokat keresünk, ahol ki lehet élvezni a jó időt, legyen ez bármilyen szabadtéri esemény vagy akár strandolás. Azonban már egy ideje a legmelegebb hónapok is sokszor esősek, viharosak, így jól jöhet pár olyan ötlet is, ami beltéren is működik.

Békés megye számos kültéri lehetőséget biztosít

Békés megyében nem fogsz csalódni, ha kültéren szeretnéd jól érezni magad. A Gyulai Várszínház bővelkedik előadásokban, de a gyulai Tószínpadon is kikapcsolódhatsz egy jó musicalen. Ha a kultúr-vonalon maradnál, akkor ajánljuk még a békés megyei Múzeumok Éjszakáját. Sportolni vágyóknak lehetőségük akad paintballozni vagy gokartozni, de lovagolni is mehetnek a Nemzeti Ménesbirtokra.

A lovaglás szerelmese vagy és kicsit elhagynád a sík terepet? Az ország egyéb területein is izgalmas lovas programokat találhatsz.

Ha pedig a nagyobb sport kihívásokat kedvelők közé tartoztol, akár egy Körös-átúszásra is nevezhetsz. Ha Békés megyében jársz, ne hagyd ki a nevezetességeket sem: a gyulai Kossuth tér és Díszkút, illetve a vár melletti csónakázó tó is gyönyörű! Gyopárosfürdőről Orosházára igyekezvén pedig kipróbálhatod a Dotto kisvonatot.

Hova mehetünk rossz időben?

Nem kell kétségbeesni, ha beüt a rossz idő, Békés megyében nem fogsz unatkozni! Ugorj el a békéscsabai Center moziba, aztán egyél egy finom fagylaltot a gyulai 100 éves cukrászdában. Ha kicsit fokoznád a hangulatot, javasoljuk a gyulai Odalent Kalandpincét vagy a szarvasi Idő fogságában névre hallgató szabadulószobát.

Kultúr programok tekintetében sem maradsz magadra: a szababadkígyósi frissen felújított kastélyt és a lőkösházi kastélyt ajánljuk - ha megjavulna az idő, utóbbinál maradj a fényfestésre is! Ehhez kapcsoló program lehet a Munkácsy Mihálynak állított múzeum és emlékház, de érdemes megtekinteni a gyomaendrődi Szent Antal Kenyérsütő házat és Kner Nyomdaipari Múzeumot is.

A legjobb pancsolási lehetőségek a környéken

Persze nyáron, főleg mikor olyan rekkenő a hőség, mindannyian inkább a víz adta lehűlésre vágyunk - szerencsére ezt az igényt Békés megye maradéktalanul kielégíti. Többek között a következő fürdőkben, strandokon és wellness központokban csobbanhatsz a térségben:

● Gyomaendrődi Gyógyfürdő és Kemping

● Castello Wellness és Szaunapark, Gyula

● Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő

● Gyulai Várfürdő

● Békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő

● Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő, Orosháza

● Gyomaendrődi Pájer Kemping és Strand

● Nagyszénási Parkfürdő