Mitől zöld egy lakás?

Ha otthonunk a lehető legkevesebb foszillis energia felhasználásával működik és a legtöbb környezeti, megújuló forrást képes hasznosítani, akkor méltán kaphatja meg a zöld otthon jelzőt. Ha ezt még nem mondhatjuk el lakásunkról, akkor érdemes megismerkedni a lehetőségekkel, hiszen ma már passzívházakkal, ökoházakkal, fenntartható energiaforrással működő otthonokkal is találkozhatunk a piacon, melyek megvásárlásához vagy kialakításához akár kedvezményes kamatozású zöld hitelt is igénybe vehetünk.

A passzívházak energetikai szempontból kiemelkedően hatékonyak, a környezetre gyakorolt hatásuk ezért minimális. Akár 70-90%-kal több energiát spórolhatunk meg ezekben élve, mint egy hagyományos épületben. Az ökoház azoknak jó döntés, akiknek kiemelten fontos, hogy egészséges környezetben, energiatakarékos lakásban éljenek. Mindkét típus nagy előnye, hogy ezekben élve függetleníthetjük magunkat az energiaszolgáltatóktól, mely a mostani bizonytalan időszakban igazán megnyugtató kilátás. Nagyon sokat hallani a közelgő energiaválságokról, melynek ránk gyakorolt negatív hatásait legalább otthonunkban minimalizálhatjuk, ha passzív- vagy ökoházba költözünk.

Zölddé tehetjük meglévő ingatlanunkat is, például napelemrendszer kiépítésével, alternatív fűtés bevezetésével, hatékonyabban szigetelő nyílászárókkal és a minőségi teljes házszigeteléssel. Így akár 40-60%-kal csökkenthetjük a hűtési, fűtési és egyéb villamosenergia-igényünket. Egy ilyen korszerűsítéssel bizony ingatlanunk értéke is nagyban növekszik majd, hiszen sok házvásárló szeretne környezetkímélő megoldásokkal élni a mindennapokban. Többek között ezért érdemes befektetésként tekinteni a felújításra.

Látható, hogy bármely ingatlantípust is választjuk a fentiek közül, energiafelhasználásunk drasztikusan csökkenni fog, mely nemcsak környezetünknek, hanem a családi kasszának is jót tesz. A havi rezsikiadásaink a megspórolt energiával arányosan csökkennek majd, így szemmel látható összeget tehetünk félre vagy költhetünk kikapcsolódásra, családi programokra – azaz bármire, amire csak szeretnénk.

Zöld hitel a tudatos vásárlóknak

A zöld hitel legnagyobb előnye a kedvezményes, fix kamatozás, melynek mértéke legfeljebb 2,5%, ez a hiteltermék minden olyan magas energiahatékonyságú új vagy építendő ingatlanra igényelhető, mely BB energetikai besorolású. A maximális összege hetvenmillió forint, minimum 5, de maximum 25 évre vehetjük fel belföldi magánszemélyként ezt a kölcsönt. Jó tudni, hogy a zöld hitel igénylésének nem feltétele a gyermekvállalás vagy a meglévő gyermek és lakástakarékpénztárból díjmentes az előtörleszthető!

Éljünk is tudatosan!

Amellett, hogy zöld otthont teremtünk vagy vásárolunk, még mindig tehetünk a környezetünkért és ökolábnyomunk csökkentéséért. Figyeljünk oda az optimális vízhasználatra, kerüljük a felhalmozást, vásároljunk hosszú távon is tartós, minőségi termékeket! Kerüljük például a fast fashion ruhákat! Igyekezzünk a lehető legkevesebb szemetet termelni, amit tudunk, azt használjunk újra, ha pedig bármit kidobnánk, akkor azt tegyük szelektíven, megfelelően válogatva vagy akár komposztálva!

Egy zöld otthon megteremtése nemcsak környezetünknek jó, hanem rengeteget spórolhatunk is vele a mindennapokban. Ha lakásvásárlás vagy -építés előtt állunk, akkor érdemes élnünk a zöld hitel adta kedvezményes kölcsön lehetőségével, mely 2,5%-os fix kamatozás mellett igényelhető az alacsony energiafelhasználású új vagy építendő ingatlanokra. Emellett a mindennapokban is figyeljünk oda, hogy tudatosabban, a környezeti szempontokat is figyelembe véve éljünk, hogy még sokáig magunkénak tudhassuk Földünket!