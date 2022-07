A hónap első extra napját július 5-én rendezték meg a békéscsabai Plazma Centerben PlazMancsok címmel. Az eseményen minden plazmaadót egy logózott baseball sapkával lepték meg a dolgozók, valamint a napi nyereményjáték részeként egy kutyaházat sorsoltak ki az aznapi plazmaadók között. Az extra nap végeztével 60 ezer forintot ajánlottak fel a Mini Mancsok Állatvédő Egyesület számára.

– Hat éve működünk hivatalosan, mint állatvédő egyesület, de óvodás korom óta foglalkozom állatok mentésével. Kifejezetten kutya mentéssel pedig 12 éve, akkor jött az első ötlet, hogy kimenjek a menhelyre, örökbe fogadtam egy kutyust és azóta tart ez a szerelem.

– Főként Békés megyében mentünk kutyákat, de országos megkereséseket is szoktunk kapni. Ha időnk engedi, akkor az ország másik feléről is szoktunk kölyköket menteni, de igyekszünk a környékbeli állatok sorsát jobbra fordítani. Békés megyében évről-évre egyre nehezebb azt látjuk, hiába a rengeteg ivartalanítási akció és a rengeteg örökbeadás, egyre több kutya kerül hozzánk, illetve örökbefogadókat is egyre nehezebb találni, olyat, aki meg is felel bizonyos kritériumoknak, ugyanis mindig utána járunk, hogy hova adjuk őket. Egy örökbefogadásnál fontos, hogy a tulajdonos megfelelő idővel rendelkezzen, illetve az, hogy tisztában legyen azzal, hogy mekkora felelősséggel jár maga az állattartás, a kutyák akár 10-15 évig is életünk részei lehetnek, fontos, hogy ezt komolyan vegyék és tisztában legyenek azzal, hogy nem csak 1-2 hónapig tart egy kutya gondozása, nevelése, hanem életre szóló feladat. Fontos szempont, hogy a leendő gazdi tisztában legyen az ivartalanítás fontosságával, ezzel megakadályozva a későbbi felesleges szaporulatoknak a világra jöttét, arról nem is beszélve, hogy egészségügyi szempontból is sokkal jobb, hogy ha ivartalanítva vannak a kutyusok. A kutyusainkról a www.minimancsok.hu weboldalon minden információ megtalálható, az örökbefogadással kapcsolatban is ott lehet tájékozódni, mindig fent vannak az aktuális gazdikeresők, a bekerülő négylábúak.

Dr. Fekete Rita, állatorvos, a Mini Mancsok Állatvédő Egyesület elnöke.

A Plazma Centertől kapott felajánlást valószínűleg állatorvosi költségekre fogjuk fordítani, ivartalanításra, oltási programra ezek állandó költséget jelentenek az egyesületnek. A honlapon továbbá megtalálható az is, hogyan és miként lehet minket segíteni, de fogadunk táp adományokat, játékokat, igazából mindent, ami a kutyatartással kapcsolatos. Az egyesületnek nincsen menhelye, mi ideiglenes befogadókkal működünk, családi házaknál vannak elhelyezve a kuytáink. Igyekszünk úgy elhelyezni őket, hogy az alamotesókat ne szakítsuk szét.

Egy almot egy családnál helyezünk el, rajtunk kívül jelenleg két ideiglenes befogadó van, egyik helyen négy, a másik helyen pedig kettő kutya van. Tőlünk kizárólag úgy lehet elvinni kiskutyát, hogy négy védőoltással, illetve chippel van ellátva, örökbefogadási szerződéssel és, ami nagyon fontos, hogy ivartalanítási kötelezettséggel, melyet később ellenőrzünk is, hogy biztosan megtörtént-e. Az a tapasztalatunk, hogy a fekete kutyákat nem igazán viszik, azok a kutyák kelendőek, amelyek minél kisebbek, minél szőrösebbek, és minél fehérebbek. így arra szeretnénk felhívni az örökbefogadni vágyók figyelmét, hogy a fekete kutyákat is vegyék észre, illetve jöjjenek el, ismerjék meg őket, mert ők is ugyanolyan aranyosak és szépek tudnak lenni, mint a színes hosszúszőrű társaik - fogalmazott Dr. Fekete Rita állatorvos, a Mini Mancsok Állatvédő Egyesület elnöke.

A hónap második extra napja július 25-én, hétfőn volt amikor is Csabai Csobbanó címmel várták a centrum dolgozói a plazmaadókat. Meglepetésként mindenki egy logózott hűtőtáskát kapott, továbbá egy SUP deszka is gazdára talált az extra nap részeként.

– 1975. május 8-án játszottuk az első mérkőzésünket Miskolctapolcán, azon én is részt vettem, tulajdonképpen azóta működünk. Jelenleg 168 igazolt játékosunk van és legalább 40-45 előkészítő csoportos, ugyanis ebben a sportágban először meg kell tanulni úszni, jelenleg is folynak kint a strandon úszásoktatások több, mint 200 gyerekkel foglalkozunk folyamatosan.

– Békéscsabán népszerű a vízilabda sportág, bár sokan a népszerűséget az első osztályhoz mérik, mi alapvetően utánpótlás nevelő egyesület vagyunk, de azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nálunk sportolók minél tovább, minél magasabb életkorig űzhessék ezt a sportot. Sajnos magasabb osztályú felnőtt csapatot azért nem tudunk kiépíteni, mert a kinevelt ifi korú sportolóink nem maradnak a városban, elmennek egyetemekre tanulni ez általánosan a jellemző. Alapvetően azt kell tudni a vízilabdáról, hogy egy speciális sportág. Vízilabdásból már nagyon sok eredményes más sportoló lett, cselgáncsos, kosaras, kézilabdás, úszó. Jelenleg Csuvarszki Donátra vagyunk nagyon büszkék, az idén megnyerte az amerikai egyetemi úszóbajnokságot, ami egy igen magas szint és vízilabdásból lett úszó.

Komlósi Tamás és Szabó Rita.

Sajnos fordítva nem működik, bármely más sportágból nem tudnak csatlakozni a vízilabdába, erre nem volt példa. Mondhatom, hogy a vízilabda az egyik legnagyobb energiaigényű sportág közé tartozik, a vízben folyamatosan 100%-ot kell nyújtani. Nagyon meglepődtünk és örültünk a felajánlásnak a Plazma Center részéről, ezúton is nagyon köszönjük, abszolút nem vagyunk hozzászokva, minden forintért meg kell küzdenünk. Épp meghívásunk van a zánkai gyerektáborba egy sportágbemutató rendezvényre és a kapott összeget erre az útra fogjuk fordítani – árulta el Balázs Lajos, a Csabai Csirkefogók ügyvezető elnöke.

Az extra napokon túl további akciókkal várták a meglévő és új plazmaadók. Júliusban azon érdeklődők, akik a kitelepülések során a Plazma Center hostesseinél regisztrálnak alkalmassági vizsgálatra akár 25 ezer forintot is haza vihetnek első plazmaadásukkal. Ehhez csak annyit kell tenni, hogy a megadott helyen és időpontban az érdeklődők felkeresik a Plazma Center standját és ott regisztrálnak alkalmassági vizsgálatra ahol egy kupont kapnak ahhoz, hogy érvényesíteni tudják a kedvezményt. Érdemes figyelni, ugyanis ezen akció augusztusban is folytatódik, így aki a kitelepülések során regisztrál számos előnyben részesülhet. A megjelenések helyszínéről és időpontjáról a Plazma Center facebook oldalán tudnak tájékozódni.