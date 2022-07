Ideje lerántani a férfiassággal kapcsolatos téves hitrendszerekről a leplet

Hogy mire gondolunk? Arra, hogy a strandpapucsok meg úgy egyáltalán a strandos kiegészítők nem férfiasak. Amúgy is egy férfinak nem illő hosszú nadrágnál rövidebb felszerelésben mutatkozni. Még talán vízparton sem. Vannak, akik tényleg komolyan gondolják ezeket a földtől elrugaszkodott elképzeléseket és ezek alapján élik az életüket. Pedig teljes biztonsággal és bizonyossággal állíthatjuk, hogy ezek a kijelentések ezer százalékosan tévesek. Ha nem lenne elég, hogy mi így gondoljuk, akkor a CCC széles választéka is bizonyítékként szolgálhat, ugyanis jól látható módon a gyártók is egyetértenek velünk ebben a kérdésben.

Ha ez nem így lenne, akkor vélhetően nem várnának felfedezésre azok a trendi papucsok, amiket speciálisan férfiaknak strandos környezetre fejlesztettek ki. Még, hogy a trend nem élhető meg a homokban vagy a fűben gázolva? Még, hogy a férfias viseletnek nem képezheti részét a lezser öltözet?

Dehogynem! Eleve a férfiasság, mint jellemvonás vagy mondjuk úgy, hogy mint kisugárzás egyáltalán nem a külsőségekből fakad. Szóval erre szokták sokan szélsőségesen azt mondani, hogy egy férfi rózsaszínben is férfi. Amúgy meg tényleg, miért is ne pompázhatna a szivárvány színeiben a kinézett modell? A nyár a vidámság, a felhőtlenség időszaka. A zord kimértségnek tere-helye nem igen van a strandon, ott ahol ténylegesen a kikapcsolódásé a főszerep. Viszont a komfortos közérzet megteremtéséhez egy az egyben hozzájárul az öltözet milyensége. Logikus. Nyakig beöltözve negyven fokban még akkor sem érezheti jól magát senki, ha közben a felszerelése a trendiség egyenes ági megtestesítője.

Úgyhogy elérkezett az idő ezeket a kacsákat elreptetni, mert valóban egyrészt nem is életszerűek, másrészt nemes egyszerűséggel valótlanok. A kérdés mindig az, hogy az egyéni ízlés mit diktál?

A papucs kellő stabilitást biztosít?

Sokan attól tartanak, akik már a fentiekkel könnyedén leszámoltak, hogy persze jól néznek ki ezek a modellek, na de esélytelen bennük tempósan és határozottan járni. Ez sem igaz egyébként! A CCC üzletei országszerte tárt kapukkal állnak rendelkezésre. Érdemes felpróbálni, mintegy letesztelni azokat a modelleket, amik megjelenés szempontjából joggal nevezhetőek befutóknak.

A tapasztalatszerzés alkalmával egyértelműen és megmásíthatatlanul kiderülhet, hogy a papucsok nagyon is stabil alapként szolgálhatnak.

A lényeg természetesen a megfelelő méret kiválasztása, figyelembe véve azt a kicsinek nem mondható részletet, hogy a vizes környezet mindig extra kihívást jelent. Viszont ha a személyes bizonyosság szerzés nem fontos, akkor a CCC online is lehetőséget biztosít a legtrendibb variációk gyors megvásárlására. Így aztán egyetlen strandélményből sem kell kihagyni a legújabb szerzeményt, ami nem elég, hogy férfias, és divatos, de még kényelmes viselet is - egyben.