Milyen eseményekre alkalmas egy borkóstoló leszervezése?

A borkóstolás remek lehetőség arra, hogy egyedül, „én-idő” gyanánt, vagy társasággal, közös élményként kipróbáljunk valami újat. Bár a borkóstoló számos helyen elérhető szolgáltatás, az új ízek, új pincészetek különlegességei és a tájak sokszínűsége garantáltan nem okoz kétszer ugyanolyan élményt.

Egy ilyen esemény alkalmával lehetőségünk van kiszakadni a hétköznapok forgatagából, és minőségi időt eltölteni szeretteinkkel, barátainkkal, vagy munkatársainkkal. Éppen ezért ideális lehet baráti összejövetelek megünneplése alkalmából, de legény- és lánybúcsúk, valamint céges csapatépítő rendezvények programjaként is kiválóan megállja a helyét.

Mire számíthatunk egy borkóstoláson?

Fontos tudni, hogy a borkóstolás nem az alkoholos mámor-állapot eléréséről, sokkal inkább az ízek megtapasztalásáról, és új pincészetek megismeréséről szól. Éppen ezért jó, ha jóllakottan, kipihenten indulunk neki egy ilyen programnak. A kóstolás során szakértők segítenek abban, hogy milyen sorrend szerint haladj végig az italokon. Az elején általában a könnyebb, szárazabb borokkal indul a túra, a végén pedig már testesebb, édesebb ízeket kóstolhatunk. A legteljesebb ízélmény érdekében ne rágózzunk vagy dohányozzunk, hogy ízérzékelésünk a lehető leghatékonyabb lehessen!

A túra során elkötelezett, magas szakértelmű, és szenvedélyes borászokkal találkozhatunk, akik amellett, hogy az ízek világába vezetnek be, gondoskodnak arról is, hogy a lehető legjobb hangulatban teljen a program. Rengeteg érdekességet hallhatunk a borászat évezredekre visszanyúló mesterségéről, és arról, mennyi munkát is vesz igénybe a borkészítés, amíg a palackba kerül.

Bár a hétköznapok során sem ritka, hogy egy-egy finom pohár borral nyugtázzuk a napot, a borokhoz ajánlott finom falatokat gyakran csak egy borkóstoló során ismerjük meg. Legyen szó különleges sajtokról, friss gyümölcsökről vagy ínyenc húsokról, a finom falatok ugyanolyan velejárói a kóstolásnak, mint maga a bor megízlélése! Ez a program tehát igazi kulináris élményt is nyújt, melyet ezek után örömmel reprodukálunk majd otthon, saját konyhánkban!

Borrégiók, borvidékek Magyarországon

Hazánkban 6 borvidéken összesen 22 különböző borrégió található meg, melyek mind-mind eltérőek különböző földrajzi, illetve történelmi sajátosságaik miatt. A Balatoni borrégió az egyik legnépszerűbb célpont, ha borkóstolásról van szó. Helyi sajátosságnak számítanak a különleges fehérborok, különösen az Olaszrizling. Az Egri borvidék szintén gyakran ad helyet borkóstolási programoknak, legnépszerűbb boruk pedig a világhíres Egri Bikavér. Az Észak-Dunántúli borrégió hasonlóan remek fehérborokkal rendelkezik, és számos nemzetközi bortípussal – például Chardonnay – is találkozhatunk egy látogatás során.

A Pannon borrégió a vörösborok terepén hódít, a legtöbb borkóstolás pedig Pécsett, Villányban, Szekszárdon vagy Tolnában zajlik. A kékfrankos fővárosának is emlegetett Sopron friss, alacsony savtartalmú, enyhe borokkal várja a látogatókat. A Tokaj borrégió több száz éves borászati történelme miatt Világörökségi címmel is rendelkezik, Tokaj botrytis-es édes, valamint testes, száraz boraival pedig elkápráztatja a bor szerelmeseit.

Az igazi borrajongók számára éppen ezért rengeteg helyszín áll rendelkezésre, hogy végigkóstolják hazánk ínycsiklandó borait. Nincs is más hátra, mint leszervezni a következő borkóstoló időpontját!