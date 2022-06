Innovatív ötleteket karol fel az MVM Edison startup pályázat az energetika, az otthonai, városai, a digitális infrastruktúra, a pénzügyeket forradalmasító fintech-, illetve az ügyfélkiszolgálás és termékinnováció területéhez kapcsolódva. Idén a szervezők olyan ötleteket vártak, amelyek valós problémákra kínálnak megoldásokat, miközben megkönnyítik a felhasználók mindennapjait, és hatékonyabbá teszik az energetikai szektor működését.

A dobogó legfelső fokára a Diverzum diákokat és márkákat összekötő platformja állhatott az ötlet fázisban. A második az automatizált otthoni kertészetet megvalósító MikroKert, a bronzérmes pedig az okos hulladékkezelésre ösztönző GreenMap csapata lett. A városnézést új szintre emelő szabadulószoba-alkalmazást, a CityRoomot találta a zsűri a legjobbnak az érett fázisú fejlesztések között. A második helyen a fiataloknak ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhelyt létrehozó RoboKaland végzett, míg a harmadik helyezést az elektromos autók számára töltés-asszisztencia szolgáltatást biztosító Green Assistance csapata nyerte el.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az MVM Edison startup verseny mára nemcsak önálló márka, hanem a startup világ meghatározó szereplője. A 2016-os indulás óta csaknem félezer pályázat érkezett, összesen 59 döntőst mentoráltunk, és 16 nyertes csapatot ünnepelhettünk. Az elmúlt években az MVM Edison segítségével az MVM Smart Future Lab Zrt. számos projektet támogatott befektetéssel. A 2022-es mezőny minden eddiginél innovatívabb volt” – mondta Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója, a versenyt bíráló zsűri elnöke. A zsűri tagja volt Vojtek Endre, az MVM Zrt. kereskedelmi és ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettesi senior tanácsadója, Sitányi László, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai és gazdasági vezetője, Dr. Hajnal Tamás, a Széchenyi Alapok Zrt. vezérigazgatói tanácsadója és Répássy Zsuzsanna Réka, az ittaSzezon.com alapítója.

MikroKert a lakásban

Az automatizált otthoni kertészetet megvalósító MikroKert startupja lett a második az ötlet fázisban lévő projektek közül. Koszecz Sándortól, a MikroKert projekt egyik megalkotójától, a KOLLABOR Tudományos Élményközpont munkatársától megtudtuk, hogy évek óta az innováció körül forog az életük, így természetes, hogy ha megjelenik egy jelentős probléma, akkor arra igyekeznek megoldást találni.„Több izgalmas projektünk van folyamatban, de amelyik most erőteljesen a fókuszban van, az a MikroKert. Ennek a projektnek a fő üzenete, hogy az élelmiszerbiztonság elérhető, biztosítható. Két éve egyik napról a másikra tapasztalatuk meg, hogy milyen az, ha összeomlik az ellátási lánc. Ugyanakkor eltávolodtunk a saját élelmiszerünk megtermelésének képességétől. Projektünk abban segít, hogy akár a lakótérben is megtermelhessük azokat a legfontosabb zöldségeket, amelyekre szükségünk van. Mindezt egy-egy szép termesztőrendszer segítségével”- mondta el.

Fotó: MVM Zrt.

A fejlesztés első szakasza az ötlet erőteljes érvényesítése, validációja. Az MVM projektje egy nagyon intenzív, szakmailag rendkívül megalapozott folyamat volt, amely erőteljesen segítette a fejlesztés letisztulását, nagy lendületet adott a folytatáshoz Sándor szerint, aki elmondta azt is, hogy gyakorlatilag nincs olyan nap, amikor ne lenne új érdeklődő. Az emberek még nagyon élesen emlékeznek a járvány kitörésekor megjelent bizonytalanságra. Ezért az élelmiszerbiztonság kiemelt tényező mind a szakmai, mind az utca emberének életében.

Nehéz, de nagyon szép

„Az elmúlt hónapokat intenzív termékfejlesztéssel töltöttük” – folytatta. „A csapatunkban van aki a termékfejlesztéssel foglalkozik, van aki a hamarosan induló weblapot építi, vannak programozóink, gépészmérnökeink, akikkel szenzortechnológián dolgozunk, és van aki a marketinget csinálja. Projektünk sajátossága, hogy a jövőben a közösségi aktivitásra és erőteljesen építeni fogunk. Nem hiszünk a hiúsági mutatóknak, az „olyan mintha” megoldásoknak. Tudjuk, hogy mit akarunk, de azt is tudjuk, hogy senki nem ismeri a célhoz vezető utat. Ezért folyamatosan tervezünk, fejlesztünk, mérünk, tanulunk és újra tervezünk. Mindaddig, amíg el nem érjük azt a terméket, ami a lehető legjobban segíti a valódi problémák megoldását. Ez nehéz, de nagyon szép és izgalmas folyamat – elemzett Koszecz Sándor.

A KOLLABOR innovációs központként az új gondolatok megszületésének a helye. Egy másik projektben ipari szenzor technológián dolgoznak. Gyerekekkel és fiatalokkal alkotnak együtt, egyik középiskolás csapatuk a közelmúltban országos ötletversenyen harmadik helyezett lett. Velük most a műanyag újrahasznosítás problémájára keresnek megoldást, geodómokat fognak építeni olcsó, újrahasznosított műanyag épületvázból.

Egy életre elegendő

Az MVM versenyén az érett fázisban lévő startupok közül a második helyezett a fiataloknak ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhelyt létrehozó RoboKaland lett. A projekt megálmodóit arról kérdeztük, hogy született meg startup: „Azt láttuk, hogy az akkor két éves kislányunk önállóan nyomtatta a kifestőit úgy, hogy nem mutattuk meg neki” – kezdte Gajdács Krisztián. „Egyszerűen elleste tőlünk. Ez az érdeklődés minden gyermekben ott van, de nem minden esetben használják a gyerekek hasznos célokra. Módszerünk ezt a határtalan kreativitást és fantáziát hozza felszínre, és egy életre elegendő technológiai intelligenciával egészíti ki azt a gyerekekben” – elemzett. „Az MVM Edison startup versenyére azért jelentkeztünk, mert abban reménykedtünk, hogy az MVM által olyan szakembereket ismerhetünk meg, akik tudásukat szívesen átadják nekünk vagy legalábbis segítenek az ötletünket jó mederbe terelni. Ennél sokkal többet kaptunk, hiszen egy fantasztikus csapat állt mögöttünk, és a jövőben is közös projekten dolgozhatunk majd az MVM vállalattal” – mondta el.

Utolsó esély

„Többéves kutatást és előkészítést követően, 100% önerőből létrehoztuk az ökotudatos technológia műhelyünket. Generációnk utolsó esélye ez, nincs több lehetőség” – elemzett Kovács André, amikor a projektről kérdeztük. Kifejtette: „Évente több mint 50 millió tonna, azaz hét piramis tömegével megegyező súlyú elektronikai berendezés kerül a szeméttelepekre. Nálunk viszont a hulladék nem szemét, hanem nyersanyag, igazi kincs.” A RoboKaland (Ökotudatos Jövőért Nonprofit Kft.) által kidolgozott módszertan olyan súlyos globális és környezeti problémákra ad működő megoldást, mint a környezetszennyezés, a javíthatatlan technológiák, vagy a hulladékkezelés. A RoboKaland egész életre szóló mérnöki tudást, technológiai intelligenciát, műszaki rálátást nyújt – tudtuk meg Kovács Andrétól.

Gajdács-Leszkó Georgina a startup egyik megálmodója kérdésünkre elmondta: - Nálunk a 6-8 évesek is gravitációs kísérleteket végeznek, fraktál dimenziókat számolnak, mikroprocesszoros rendszereket, okos várost, ökokertet programoznak, ion hajtóművet fejlesztenek.

Megtanulják újrahasznosítani a berendezéseket és azok alkatrészeit. A szét- és összeszereléssel egyaránt fejlődnek az egyes készségek és a finommotorika. Rálátást kaphatnak arra, hogy a legtöbb megvizsgált alkatrészben hihetetlen mérnöki tudás rejtőzik. A RoboKaland STEM módszer átöleli az összes természettudományt, technológiát, illetve az összes reál tantárgyat, ennek köszönhetően nagymértékben fejlődik a logika és az intelligencia is.

25 tonna hulladék

Eddig 25 tonna hulladéktól mentették meg bolygót. 200 számítógépet, 150 monitort és okostévét javítottak meg a gyerekekkel közösen, amelyeket vagy hazavittek a kicsik, vagy rászoruló családoknak adományozta a RoboKaland. A csapat tagjai a kicsikkel karöltve most több találmányon is dolgoznak. A plazma technológiával támogatott, biorezonanciás, 100% újrahasznosított, automatizált inkubátor, a csíráztató és ökokert berendezésük évek óta bizonyít, a közelmúltban a kártevőmentesítési kísérletek kapcsán a növényorvosi kamarával is felvették a kapcsolatot. Emellett a Paksi Atomerőmű nyugalmazott reaktor fizikusával dinamikus gravitációs kísérleteket folytatunk, ugyancsak a gyerekekkel közösen.