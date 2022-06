Vannak munkaterületek és -folyamatok, ahol a kötelezően előírt védőöltözet kimerül a szemüvegben. Ahol, ha mást nem is, de védőszemüveget muszáj hordani. A megfelelő szemvédelem ugyanis kiterjed a fizikai behatások elleni védelemre is. Hiszen a sugárzás mellett a kezelt munkadarabról lepattanó legapróbb darabok is borzasztóan veszélyesnek minősülnek.

A kockázat csökkentése mellett viszont nem árt, ha a hosszú órákig, esetleg egész nap viselt szemüveg kényelmes legyen, jól illeszkedjen, úgy és ott érintkezzen, ahogy és ahol kell. Emiatt a gyártók már figyelnek rá, hogy a bőrrel érintkező részeket lágy bevonattal lássák el, illetve, hogy a szemüveg megfelelő látóteret biztosítson, ne takarjon ki olyan területet, ahonnan szintén beüthet a vész. Gyakoriak már a gumipántos típusok és az UV-védelemmel ellátott, napszemüvegként is használható verziók.

A védőszemüveg választásakor a gyakori vásárlói kritériumok:

- külalak, szárhossz, forma

- illeszkedés

- súly

- látómező mérete

- CE-jelölés, engedély

A mechanikus kockázatot rejtő munkafolyamatokhoz leginkább a hagyományos, száras védőszemüveget használják, míg a zártabb, teljes látómezőt nyújtó típusokkal általában a vegyészeti, porral járó tevékenység során találkozunk. A zárt kivitelű szemüveg esetén a szellőzési képesség visszafogott, de a veszélyek elkerülése érdekében ezt a hátrányt vállalni kell. A hegesztési műveletet végzők pedig már az optikai, illetve termikus veszélyektől védik a szemüket. Egyszóval mindig az elvégzendő munkának megfelelő szemüveget kell választani. Szerencsére a kínálat is jóval szélesebb manapság, mint 10 éve.

Visszatérve a hegesztéshez használt szemvédelemre: az egyik legkárosabb tevékenységből adódóan a hegesztésnél kell leginkább védekeznie a dolgozónak. A nemkívánatos látáskárosodás enyhe kifejezés ahhoz képest, amit utólag átél a munkavédelmi szemüveg nélkül (vagy rossz szemüveget viselő) hegesztő ember. A mesterséges sugárzásnak kitett szemek begyulladnak napokig tartó komoly fájdalom kíséretében. Hosszútávon konkrét látásproblémákat okozhat, ha nélkülözzük a megfelelő védőeszközt.

Szerencsére már ebben a kategóriában is bőséges választékkal találkozunk. A hobbiból időnként hegesztőt ragadó átlagember gyorsan megtalálja a számára elegendő képességű típust, de a komoly, egész nap hegesztővel dolgozó szakember is hamar felismeri az ideális pajzsot. Elvégre neki már érdemes a teljes arcát, nyakát is védenie a folyamatos hőhatástól.

Egyre több vállalkozás rendel minőségi, a tevékenységi körének megfelelő munkavédelmi szemüveget a dolgozóinak. Ezek nagyrészt polikarbonát vagy műanyagkeverék alapanyagból készülnek, melyek ellenálóbbak, könnyebbek az üvegnél és az előállításuk is egyszerűbb.

Az üveg előnye, hogy jól állja a karcolást, az edzett üveg pedig már szikraálló, ezért hegesztéshez is ajánlják. A polikarbonát könnyű, szilárd anyag, törésbiztos, jól formatervezhető, bevonattal is ellátható. A cellulóz acetát a vegyi anyagok elleni védelemben erős. A többrétegű kompozit esetén pedig két üvegréteg (a külső réteg vastagabb, a belső vékonyabb) közé egy műanyag réteget helyeznek.