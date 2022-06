Az online rendezvényszervezés előnyei

Az utóbbi pár év leghasznosabb hozadéka minden kétséget kizáróan az volt, hogy felismertük: az internet sokkal többet kínál annál, mint amit idáig tudtunk róla. Ez az online vásárlás és ügyintézés mellett megmutatkozott a kommunikációs csatornák újfajta hasznosításában is. Tisztában voltunk például a különböző konferenciás csatornák létezésével, mégsem használtuk őket rendszeresen, hiszen bejártunk dolgozni.

Mára viszont kiderült, hogy számtalan előnye van annak, ha online szervezzük meg rendezvényeinket. Természetesen vannak olyan események, amikor a személyes jelenlétét elkerülhetetlen, de egy megbeszélés vagy egy konferencia esetén kevés hátrányát érezhetjük az online jelenlétnek – az előnyök pedig előtérbe kerülnek

Kényelem, a legfontosabb Az online rendezvények egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell kimozdulnunk otthonunkból, mely egyben komfortzónánkat is jelenti. Ez rendkívül hasznos egy prezentáció esetében, így nem idegen helyen kell összeszedni a gondolatainkat és teljesíteni. Azon túl, hogy jobban uralhatjuk a helyzetet, ezzel a módszerrel rengeteg időt megspórolhatunk az utazáson, ugyanis nemcsak a konferencia helyszínére való beutazást úszhatjuk meg, hanem külföldön tartott konferencia esetén még egy repülőutat is!

Kényelem, a legfontosabb

Biztonságos megoldás

Ha csupán számítógépünkön keresztül találkozunk a megbeszélés vagy konferencia többi tagjával, bizonyosak lehetünk afelől, hogy semmilyen fertőzést nem kapunk el. Ez nemcsak a koronavírus miatt hasznos, hiszen hányszor előfordul, hogy a mellettünk ülő köhög össze-vissza, és így visszük haza a nyavalyáját. Online rendezvény esetében ez a lehetőség ki van zárva. Ha már biztonság, attól sem kell tartanunk, hogy illetéktelenek láthatják a lakókörnyezetünket, ugyanis a hátteret könnyűszerrel homályosíthatjuk magunk körül, így a beszélgetőtársak nem azzal lesznek elfoglalva, hogy milyen könyvek vannak a polcunkon.

Egyszerűen átlátható

Nem utolsó szempont az sem, hogy azok az applikációk és kiegészítők, amelyek online beszélgetésre adnak lehetőséget, ugyan különbözőek, használatuk hasonló. Nem lehet eltéveszteni a hívásfogadást és az indítást sem; az egyetlen nehézséget az okozhatja, hogy ha felvételt készítünk az eseményről, megtaláljuk a számítógépen, hogy hova mentette a rendszer.

100% élmény

Felmerülhet a kérdés, hogy egy előadás esetén hogy jut el hozzánk az előadó prezentációja. A legtöbb alkalmazásban van képernyőmegosztás funkció, melynek hála akár jobban is tudjuk követni az előadást, mint egy több méterre lévő vászonra vetítve.

Mire lesz szükségünk?

Az online rendezvényszervezés egyik előnye, hogy csupán számítógépre, külső- vagy belső mikrofonra, jó internetkapcsolatra és egy megfelelő alkalmazásra van szükségünk ahhoz, hogy egy sikeres eseményt könyvelhessünk el. A helyzetet könnyíti, ha minden résztvevő tisztában van a rendszer használatával. Ha valakinek újdonság, akkor küldhetünk egyet az interneten található videók közül, amelyek elmagyarázzák a rendszer használatát.

Ahogy a személyes jelenlét esetében, az online térben is el tud telni az idő, de be lehet állítani különböző időmérési módszereket, így garantálva, hogy egy-egy prezentációra szánt időt ne haladjanak meg az előadók.

Hol tarthatunk online rendezvényeket?

Több lehetőségünk van megtartani egy-egy megbeszélést az interneten keresztül. A legkézenfekvőbb a Facebook, azon belül is a Messenger, de a Whatsapp és a Viber is hasonló funkciókkal bír. Ezek kiválóan működnek telefonról is, ám a Skype, a Zoom, a Google Meet és a Teams már inkább számítógépre javasolt. Az indítóprogramot letölthetjük a gépünkre, így nem kell azzal bajlódni, hogy bejelentkezünk az e-mail-fiókunkba a meghívóért, hanem az alkalmazásra kattintva már indíthatjuk, avagy fogadhatjuk is a konferenciahívásokat.

Az online rendezvények bekúsztak a mindennapi életünkbe. Ugyan mellőzik a személyes találkozást, sokszor éppen ez jelenti az előnyt, úgyhogy mindenképpen érdemes megfontolni ezt az opciót is. Ha megvannak hozzá a megfelelő eszközeink, nagyon sok időt és energiát spórolhatunk meg magunknak, amit belefektethetünk egy igazán sikeres, érdekes, tartalmas konferencia megszervezésébe.