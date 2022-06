Apró kapitányok a strandon és a medencében – Játék hajó gyerekeknek

A legvagányabb kis kapitányok nem csak a fürdőkádban, hanem a strandon és a medencében is könnyedén elvezetik a játék vízi járművek seregét! A különféle játék hajók és tengeralattjárós játékok az egészen kicsi gyerekeknek is vidám perceket okoznak a babapancsoló medencében. Az elemes típusok pedig akár maguktól is úsznak, ami biztosan lenyűgözi a kis hajósokat!

Itt a cica, hol a cica? – Labdázás a vízben

A legtöbb játék webshop kínálatában rengeteg féle labda és más dobálós vízi játék kapható. Ezek közül a klasszikus labdák nagy előnye, hogy vízben és szárazföldön egyaránt használhatóak. Dobhatjuk, passzolhatjuk, rúghatjuk és pattinthatjuk: a játéknak csak a fantázia szabhat határt. Az egyik legnagyobb klasszikus a cicázás, amely során a játékosoknak úgy kell dobálniuk a labdát, hogy nehogy a cica (játékos) el tudja kapni.

Vigyázz, kész, víz! – Vízi csata, nem csak gyerekeknek

A legnagyobb melegben is jól esik egy kicsit szaladgálni. Kiváló családi játék lehet ilyenkor a vízi csata. Nem kell más, csak néhány vízipisztoly vagy vízibomba és már kezdődhet is a kergetőzés! Arra azonban figyeljetek, hogy a felforrósodott testeket ne érje nagyon hideg víz, mert az veszélyes lehet.

/Forrás: regiojatek.hu/

Kívül-belül üdítő – Házi jégkrém készítése

Ha már mindenki elfáradt a nagy játszadozásban, jöhet egy kis nassolnivaló. A házi jégkrém azért szuper program a nyári napokra, mert nem csak megenni lehet együtt, hanem elkészíteni is. Az interneten jobbnál jobb recepteket találunk, amik egyszerűen elkészíthetőek. A közös kotyvasztás utáni várakozás alatt pedig jöhet egy kis vízi játék, majd következzen a várva várt jégkrémnyalogatás!

Ne csak a virágokat öntözd! – Kerti slag

Minden családi háznál van kerti slag, amit elsősorban a kert növényeinek öntözésére szolgál, azonban pillanatok alatt mókás játszótérré varázsolhatjuk vele az udvart. A gyerekek biztosan boldogok lesznek, ha a vízsugár elől menekülve néha találat éri őket.