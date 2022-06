– Több évtizeden át ápolóként segítette a betegek gyógyulását. Mindig tudta, hogy ez az Ön útja?

– Négy éves koromban döntöttem el, hogy ápoló leszek. Nagymamám sokat volt kórházban abban az időben, és mikor mentünk látogatni, jöttek, mentek, rohangáltak a fehér köpenyes nénik. És ott akkor azt mondtam: én is ilyen szeretnék lenni. Ez a vágy meg is maradt, ápoló lettem. Mezőhegyesi születésű vagyok, így Orosházán kezdtem, majd pár évre rá a békéscsabai kórházba jöttem. Több mint húsz éve, itt ismerkedtem meg a férjemmel, aki betegként került a sebészeti osztályra. Ebből házasság és munkakapcsolat lett.

– Mikor jött el a kórházból?

– 18 éven át foglalkoztam sebkezeléssel a kórházi munka mellett, egyre többen kérték a segítségünket, és 2017-ben jött el a pillanat, amikor választanom kellett, melyiket viszem tovább. És mivel a sebkezelés az életemnek a központi helyét töltötte és tölti be most is, így amellett döntöttem.

– Nem sokra rá megnyitották a boltot...

– Régi álmunk vált valóra 2018-ban a bolt nyitásával. Azt biztosan tudtuk, hogy nem egy bot-mankó-járókeret boltot szeretnénk nyitni. Egy olyan helyet valósítottunk meg, ahol minden szakmai segítséget megkapnak a vásárlóink, betegeink. Mindent megteszünk azért, hogy az otthonápolást minél könnyebbé tegyük a számukra. És ami még nagyon fontos nekünk, hogy aki bejön az bizalommal forduljon hozzánk, szeressen nálunk lenni. A kórházakban azt tapasztaltam, hogy egyre kevesebb idő van arra, hogy az embereknek elmagyarázzák, hogyan folytassák az otthoni ápolást. Ezt igyekszünk pótolni, megadni minden segítséget hozzá. Emellett fontos része a munkánknak, hogy a megyei szociális otthonokban segítjük a nővérek, gondozók feladatellátását, átadjuk a tudásunkat a leghatékonyabb sebkezelésről, legújabb eszközökről.

– Tavaly pedig egy Sebkezelő Centrummal bővítették szolgáltatásaikat.

– Békéscsabán a belváros szívében, a gyógyászati bolttól egyperces sétával megközelíthető a megyében egyedülálló Sebkezelő Centrumunkban krónikus nehezen gyógyuló sebek kezelése, lábápolás, szaktanácsadás folyik. Heti két délután sebészorvossal dolgozunk itt, a többi napokon pedig a saját kompetencia határainkon belül foglalkozunk sebkötözéssel. Ehhez jött következő lépésként, hogy a cukorbetegek lábának kezelését ma már lábápoló végzi. Idén januárban pedig új elektromos betegágyak vásárlásával lehetőségünk nyílt Békés megyében elsőként az otthoni betegápolást megkönnyíteni. Továbbá bérelhető betegágyakat biztosítunk magánszemélyek részére. És ezzel egyidőben megkezdtük az elektromos betegágyak szervizelését is.

– A sebkezelésről, az önök által nyújtott segítségről mit lehet tudni?

– A sebkezelés, a gyógyulás nagyon időigényes, és van, hogy minden küzdelem ellenére végtagvesztéssel jár a betegség. De engem mindig a segíteni akarás visz előre. Sok olyan fekélyes emberrel találkozom, akikről már lemondtak. Nincs hova forduljanak, nincs aki a kérdéseikre válaszolna, nem tudják mit tehetnének azért, hogy jobb legyen. Mert egy szakvizsgálaton nincs arra idő, hogy elmondják, mi miért van, mit tehetnek a betegek a javulás érdekében. Pedig egy kis odafigyeléssel, a megfelelő kezeléssel, eszközökkel élhetőbb életet lehet nekik biztosítani, mi ebben tudunk nekik segíteni.

– Milyen problémákkal keresik meg legtöbbször önöket?

– A segédeszközöktől, a kötszereken át, az inkontinencia termékekig mindent megtalálnak nálunk.

Illetve a sebkezelés miatt szívügyem a kompressziós terápia, ami az érbetegeknél fontos, de sebkezelés szempontjából is elengedhetetlen. Ezért igyekszünk ezen a téren is olyan lehetőségeket kínálni, ami viszonylag új technológia, így nem annyira ismert, de rendkívül hatékony. Ilyenek például az inelasztikus anyagból készült tépőzáras kompressziós termékek, amik a limfődémás betegek számára jelentenek nagy segítséget. De ugyanígy a sebkezeléssel függ össze a negatív nyomásterápia. Büszkeséggel tölt el, hogy mi voltunk Magyarországon először, akik szociális otthonban sikeresen használtuk ezt a terápiát. Nem is egy alkalommal. A felfekvések, fekélyek, nehezen gyógyuló sebek esetében van, hogy hiába van jó keringés, hatalmas mély sebbel állunk szemben, ami hónapokat vagy olykor egy évet is igénybe vesz, mire felgyógyul. Ezeknek a felgyorsítására szolgál a váltakozó nyomással működő készülék, aminek használatával hat nyolc kötéscserével képesek vagyunk elérni azt, amit a hagyományos sebkezelő eszközökkel 6-8 hónap alatt érnénk el.

– Hogyan kell elképzelni egy napját?

– Mindennap négykor kelünk, hatkor pedig már indulunk a betegekhez, az üzletbe vagy a sebkezelőbe. Hétfő, szerda, péntek nagy része kötözéssel telik, ezeken a napokon azokat kezeljük, akik a saját otthonukban szorulnak ellátásra. Nekem nincs jogosítványom, így a férjem segít eljutni minden beteghez a megyében. Éjjel-nappal együtt vagyunk, ő a támaszom mindenben. Amikor elkezdtük együtt a vállalkozást, arra vágyam, hogy nem kelljen a munka után menni, hanem a munka találjon meg minket. Sok év alatt pedig eljutottunk oda, hogy már a páciensek ismernek, keresnek minket. Az egyik páciensünk például, aki azóta jó barátunk, úgy talált ránk, hogy anyósom előtt megláttunk egy pénztárcát, amiben egy kockás papír volt a nevemmel és telefonszámommal. Megkerestük a tulajdonosát, és kiderült, hogy egy patikában lopták el a pénztárcát a nénitől, aki egy ismerősétől kapta a telefonszámomat, mert a férjének kellett segítség. Nem sokra rá barátság alakult ki közöttünk. Ezek a történetek, emberi sorsok, és a segítségnyújtás öröme ad lendületet a napjainknak.

Szakmai képzés indul szeptemberben

Laszkóné Becsei Bernadett hírportálunknak elmondta, rendkívül fontosnak tartják, hogy az egészségügyi dolgozók ismerjék, elsajátítsák a legújabb sebkezelési módszereket és technikákat. – Ezért szeptemberben egy szakmai képzést indítunk, melynek fő témája természetesen a sebkezelés lesz – fűzte hozzá a szakember.