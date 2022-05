Az MLSZ Regionális U15 Kiemelt Keleti csoportjában vitézkedő együttes már a téli szünetben is a táblázat élén végzett, bár akkor még szorosan – csupán két pont lemaradással – a nyomukban loholt a fővárosi, XVIII. kerületi Gloriett Sportegyesület. Mivel a 26 fordulós bajnokságból mindössze két felvonás maradt és az Előre hat ponttal vezet a rivális előtt plusz 110-es gólaránnyal a birtokában, így elméletben kijelenthető, hogy fiataljaink már nyakukban érezhetik az aranyérmet. A szinte hibátlan mérleg méltán adhat okot az ünneplésre, hiszen 21 győzelemmel, 3 döntetlennel és vereség nélkül teljesítették eddig az idényt, ezzel pedig 66 bajnoki pontot gyűjtöttek.

Ez a korcsoport hagyományosan az egyik legfogékonyabb és igen motivált, bár ebben természetesen igen nagy szerepe van Balog Zsolt mesternek is, aki ugyan a Békéscsaba 1912 Előre első csapatánál is fontos szerephez jutott az utóbbi időben, de neveltjeit természetesen nem hagyta magára és fáradtságot, energiát nem kímélve továbbra is tréningezi és vezeti őket. A mezőny ugyan a vártnál szerényebben teljesített, hiszen több nagymúltú klub utánpótlás csapata is indult a bajnokságban, azonban a két bajnoki címért harcban állt csapat némileg kilógott felfelé. Mindenképpen ki kell emelnünk, hiszen a számok magukért beszélnek, hogy a góllövő-lista első tíz helyezettje közül hármat a Békéscsaba delegál: 1. Dávid Kende (41 gól), 6. ifj. Igricz Mihály (20 gól), 10. Vörös Barnabás (10 gól).

Balog Zsolt: − Úgy kezdtük a bajnokságot, hogy mindenképpen szeretnénk osztályt váltani, hiszen a tavalyi sikertelenség gyakorlatilag egyetlen mérkőzésen múlott, most pedig nem szerettük volna a véletlenre bízni. Bár ebben az idényben még nehezebb a dolgunk, hiszen egy rájátszás szükséges ahhoz, hogy gyerekek egy színvonalasabb bajnokságban tudjanak majd jövőre játszani. Az idei bajnoksággal az volt a legnagyobb problémánk, hogy a vártnál gyengébb minőségű mérkőzéseket kellett hétről-hétre teljesítenünk, hiába alakította át az MLSZ ezt a bajnoki rendszert is. Ennek úgy próbálunk elébe menni, hogy megfelelő színvonalú edzőmérkőzésekkel készülünk majd a végső megmérettetésre. A csapatnak természetesen gratulálok az eddigi teljesítményéhez, de nyilván szeretnénk feltenni az í-re a pontot, hiszen előttünk áll még június 4-én és 8-án az oda-visszavágós csata.

Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez és további sikeres pályafutást, sérülésmentes szezonokat kívánunk a srácoknak!

