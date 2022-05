Május negyedikén Légy hős egy hősért címmel rendeztek extra napot a Plazma Centerben, amikor is a tűzoltókat ünnepelték. Az extra napon minden tűzoltó plazmaadónknak plusz 1000ft kifizetést biztosítottak, valamint napi nyereménnyel is készültek a plazmaadóknak. Azok, akik május negyedikén látogattak el a békéscsabai Plazma Centerbe, azok között egy családi medencét sorsoltak ki, valamint mindenkit megajándékoztak egy szuperhősös kitűzővel. A Légy hős egy hősért napon a Széchenyi Ödön Tűzoltó Sportegyesületet támogatták 120 ezer forinttal.

Zsombok Krisztián és Szabó Rita

A tűzoltó egyesület a 80-as években alakult a szeghalmi hivatásos tűzoltók megsegítésére, azért jött létre, hogy a sporttevékenységeket, illetve az egyéb szakmai tevékenységeket támogatni tudja, valamint, extrákat biztosítson az állomány tagjainak ugyanis ezek nem férnek bele az állami büdzsébe.Korábban rendszeres volt a sportversenyeknek a szervezése azok lebonyolítása, sport, családi, gyermeknapi és mikulás napi rendezvények. Pályázatokban is próbálunk részt venni és ezek segítségével különféle eszközökkel segíteni a tűzoltók mindennapi munkáját. Nagyon örültünk a támogatásnak, amit sok mindenre tudunk fordítani, van helye bőven. A hivatásunkban azt tapasztaljuk, hogy nagyon hálásak az emberek a munkánkért.

Sok olyan eset volt, ahol apróbb segítséget kellett nyújtani, nem arra gondolok most, hogy valakit az összeroncsolódott autóból kellett kimenteni, hanem, hogy például egy viharkárnál az időseknek kellet segítenünk a cserepet megigazítani vagy kicserélni, vagy éppen a házukra borult fát kellett eltávolítani. Ezek az emberek azok, akik mindig végtelenül hálásak. Ha az ő szemükbe belenézünk az mindennél többet ér - fejtette ki Zsombok Krisztián Széchenyi Ödön Tűzoltó Sportegyesületet alelnöke.

Május kilencedikén ismét egy extra nappal készültek a plazmaadóknak. Plazmások között címmel baráthívó napot tartottak a centerben. Az akció célja az volt, hogy a plazmaadók május kilencedikén ne egyedül érkezzenek plazmát adni, hanem hívjanak meg egy barátot is alkalmassági vizsgálatra, így mind a ketten plusz 1.000ft kifizetést kapnak az akció részeként. Az extra napon a Békés Megyei Könyvtárat támogatták 140.000ft-al, ugyanis idén ünneplik fennállásuk 70. évfordulóját és a jubileumi ünnepséghez járult hozzá az egészségügyi intézmény. Mindenki, aki az extra nap alkalmával látogatott a békéscsabai Plazma Centerbe azt megajándékozták egy Plazma Centeres hősképző kitűzővel.

1952-ben elsőként az országban alapították meg a Békés Megyei Könyvtárat, azzal a céllal, hogy a megyében működő többi könyvtár számára is tudjon segítséget nyújtani azon túl, hogy a település lakosságának is a rendelkezésére áll. Ezzel együtt a megyei könyvtár ellátása szervezetté vált. Valamennyi megyei könyvtár 70 évvel ezelőtt alakult meg. 70 évvel ezelőtt még más volt a könyvtár működése hiszen a technikai fejlettség is más volt és más volt, amit a lakosság is igényelt. A jubileum kapcsán szeretnénk megmutatni, hogy mi minden történt az elmúlt 70 évben. Az évforduló alkalmából civil kezdeményezésre indult el, hogy szervezzünk könyvbörzét május 21-én a könyvtár környékén, ahol majd bárki tud könyveket cserélni, ehhez csak egy előzetes regisztrációra lesz szükség.

Krajcsó Ágnes és Rakonczás Szilvia

Nagyon örülök, hogy a Plazma Center személyében társra találtunk az extra nap kapcsán, egyformán gondolkodunk a tudás megszerzéséről, az olvasásról arról, hogy a hétköznapokban mi a fontos, hogy mekkora jelentősége van a segítségnyújtásnak. Nyilván a Plazma Center más eszközökkel tud segíteni, mint a könyvtár de a segítségnyújtás a közös cél. Óriási öröm, hogy ekkora támogatást kaptunk a plazmaadók extra napi részvétele után. Ezt az összeget elsősorban olyan programokra fordítjuk, amelyre egyébként nem lett volna lehetőségünk. Az első rendezvény amelyre felhasználjuk a támogatást a könyvbörze lesz május 21-én, de lesz még ünnepi könyvhét is annak a program sorozatnak a felhsználására is fordítunk az összegből - árulta el Rakonczás Szilvia a Békés Megyi Könyvtár igazgatója.

A Plazma Center szeretne mindenkit biztatni, hogy akinek szimpatikus a segítségnyújtás ezen formája az bátran csatlakozzon a plazmaadó közösséghez, hiszen a jó tetten túl egy szuper közösség is várja. Az egészségügyi intézmény továbbá számos akcióval, nyereménnyel és kedvezményekkel várja plazmaadó közösségét. Május 16-án egy új akcióval készülnek a plazmaadóknak a békéscsabai centrumban. Baráthívó versenyt hirdettek a már meglévő plazmaadóknak. A verseny május 16-tól egészen június 18-ig tart. A felhívás célja, hogy minél több barátot hívjanak meg az időszak alatt a plazmaadók és az első három helyezett, értékes nyereményekben részesülhet majd. Az első, aki a legtöbb barátot hívja meg egy tandemugrást nyer, a második helyezett egy páros SZIN bérletet nyerhet, míg a dobogó harmadik helyezettje kempingsátort tudhat majd magáénak. Ezen felül a meghívottak se maradnak nyeremény és extra nélkül. Azok akik, május 16 és június 18 között baráthívóval érkeznek a Plazma Centerbe és sikeres alkalmassági vizsgálaton vesznek rész 4.000ft juttatást kapnak. Továbbá, ha első plazmaadásuk megtörténik június 30-ig, akkor egy East Feszt fesztiválbérletet is nyerhetnek.

Május legnagyobb dobása a hónap végén lesz, május 31-én eddig nem látott extrával várja plazmaadóit a békéscsabai center. Májusi eső aranyat ér címmel MINDEN plazmaadó, aki aznap látogat el a centrumba plazmát adni 10 ezer forint juttatást kap segítségéért. A békéscsabai Plazma Center aznap hosszított nyitva tartassál várja a plazmaadókat, reggel 7:00-tól egészen 19:00-ig lehet majd időpontot foglalni.

A már több hónapja futó Lépj Szintet akció is tovább folytatódik, amelynek lényege, hogy valaki hónapról-hónapra négyszer ellátogat plazmát adni, akkor a következő hónapra szintet léphet kifizetés tekintetében. Azok, akik már márciusban csatlakoztak ehhez az akcióhoz júniusra elérhetik azt, hogy az első négy plazmaadásukra tízezer forint juttatásban részesüljenek. A bornz órák akcióban, azon plazmaadók, akik 11 óra és 14 óra között adnak plazmát plusz 1.000 forintos kifizetést kapnak. Ezen felül három Hősök Napja akcióval is várták májusban a plazmaadókat, amikor is mindenki 1.000 forint juttatásban részesült az adott napokon. Májusban továbbá a tűzoltókon túl az ápolókat is megünnepelték a békéscsabai Plazma Centerben. Május 23-án azon plazmaadók, aki Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara tagjai, az ápolók napja alkalmából plusz 1.000 forint kifizetést kapnak, továbbá május 27-én a gyermeknapot is megünnepelik a centrumban és aprósággal kedveskednek a centrum dolgozói a plazmaadóknak. A Plazma Center júniusra sem hagyja akciók és kedvezmények nélkül a segítő szándékú lakosokat, így érdemes folyamatosan követni őket, akár facebook oldalukon https://www.facebook.com/bekescsabaplazma, vagy a www.plazmacenter.hu oldalán.