Az Év Békés Megyei Kamarai Vállalkozója 2021 díjat Kukla Imrének ítélte a kamara elnöksége

Kukla Imre a békéscsabai Solargroup Energy Kft. ügyvezető igazgatója, és egyben a cég tulajdonosa, aki a zöldenergia elkötelezettje. Célja a megújuló energia hasznosításának minél szélesebb körben történő megismertetése és hasznosítása. Gyermekkorától kezdve nagy érdeklődést tanúsított az elektronika iránt. Műszaki érdeklődését később saját vállalkozásában is jól kamatoztatta, mely több mint 11 éve foglalkozik napelemes rendszerek telepítésével, nagykereskedelmével, illetve ipari méretű naperőművek építésével. A Solargroup Energy Kft. alapítása 1997-ben történt. Magyarországon az első vállalkozások között kezdtek el napelem-telepítéssel foglalkozni. Mostanra nagykereskedelmi képviseletük Romániában is megtalálható, és meghatározó. Átlagfoglalkoztatottak száma 40 fő. Kollégáik képzett szakemberek, erősáramú elektrotechnikusok, villanyszerelők, gépkezelők, ácsok és szerkezetépítő munkások. A tervezéstől a földmunkán át mindent elvégeznek, ami a napelem telepítéssel kapcsolatos. Az idők során komoly kapcsolatot építettek ki nemzetközi beszállítókkal, melyeket disztribútori szinten is képviselnek. Rendkívül elkötelezettek a zöldenergia népszerűsítése mellett, valamint fontos számukra, hogy az ügyfelek a lehető legjobb áron és minőségben jussanak hozzá a nap energiájához. AZ eddigi telepített háztartási méretű kiserőművek száma több mint 1500 darab. Naperőművek összteljesítménye több mint 35 MW, mely több mint 70 hektár területnek felel meg. Magyarországi raktáruk mérete 800 négyzetméter.

A vállalkozás központi irodája, bemutatóterme és raktára Békéscsabán található, az ingyenes felmérés és ajánlatkészítés mellett a garantáltan megbízható minőséget, valamint az összehangolt csapatmunkát, rugalmasságot és a profi szintű problémamegoldást kínálják ügyfeleiknek. Nagykereskedésükből számos helyi kivitelezőt látnak el napelemes rendszerekhez szükséges anyagokkal (napelemek, inverterek, rögzítéstechnika, kábelek).

Az Év Békés Megyei Ipari Vállalkozása 2021 díjat a kondorosi Lak-Alarm Kft.-nek adományozta a BMKIK Elnöksége

A vállalkozást 1998-ban alapították családi vállalkozásként, négy fővel, egy bérelt műhelyben. A kft. tulajdonosai Zsjak Zoltán – aki egyben a cég ügyvezető igazgatója is – és Zsjak János. Kezdetben egyszerű szerszámokkal dolgoztak, kisebb javítási, karbantartási munkákat vállaltak. A cég megalapítása óta takarmányipari feldolgozóüzemekben vállal, elsősorban kivitelezési feladatokat. A legerősebb szakirányuk a takarmánygyártó és terménytároló technológiák gépészeti munkái úgy, mint terményszárítók, vetőmagüzemek, malmok, takarmánykeverők, silóparkok, állateledel- és növényolajgyárak.

Tapasztalt szakembergárdájuknak és tervezőmérnök-csapatuknak köszönhetően a szükséges szakértelem birtokában tudnak eleget tenni a felkéréseknek. Tervezést követően menedzselik a kivitelezéseket, akár teljeskörűen, generál pozícióban is. A szükséges fémipari gyártásokat saját tulajdonú, speciálisan felszerelt műhelyükben végzik. A beépítésre kerülő főbb gépeket kivitelezői tapasztalataik alapján választják ki, beszállító partnereik kínálatából, figyelembe véve a rendszer és a megrendelő igényeit. A helyszíni kivitelezés során, jelentős, saját szakemberállománnyal és eszközparkkal rendelkezve, teljeskörűen vállalják a munka lebonyolítását a beüzemelésig, átadásig. Elkészült üzemeiket, az átadást követően is, időszakosan ­átvizsgálják, karbantartják. Jelenleg 50 fő saját munkavállalóval és hat-hét közvetlen alvállalkozó-csapattal dolgoznak együtt.

Az alkalmazott technológiák tekintetében az elmúlt 24 év alatt szembetűnő volt a fejlődés. Egyszerű lakatosipari kéziszerszámok használatától indulva ma 3D tervezőszoftvereket üzemeltetnek, a helyszíni felméréseiket rendkívül korszerű 3D lézerszkennereikkel végzik. Gyártási tevékenységükhöz többek között CNC plazmavágót, élhajlítót, speciális hegesztőasztalokat és korszerű hegesztőgépeket alkalmaznak. A gazdasági és menedzsmentfolyamatokat a sikerrel bevezetett vállalatirányítási rendszerrel követik és elemzik. A rezsiköltségeket a gyártóműhelynél telepített napelemrendszerrel csökkentik.

Mindig is céljuk volt a hiteles, megbízható, stabil működés, ennek eredményeként számos fejlesztést valósíthattak meg pályázati forrásból. Jelenleg is van megvalósítási szakaszban lévő pályázatuk, melynek során CNC-lézervágó gépet, targoncát, 3D nyomtatót, esztergapadot szereznek be, és korszerűsítik a gyártócsarnok fűtési rendszerét. Zsjak Zoltán 2020-tól a BMKIK Ipari Tagozat választott küldötte.

Az Év Békés Megyei Kereskedője, Szolgáltatója 2021 díjat Farkas Éva Dorottya érdemelte ki

Farkas Éva Dorottya vállalkozását családi vállalkozásként alapította meg 2008 áprilisában, fiával, Márta Attilával. Azóta is egyéni vállalkozóként működik a vendéglátásban. Az eredeti vállalkozási tervben csak egy kifőzde és gyorsbüfé szerepelt, de elég hamar kiderült, hogy Mezőkovácsháza belvárosában ennél sokkal nagyobb igény van éttermi szolgáltatásra. Gyorsan reagálva a piaci igényekre, húszfős kapacitással megnyitottak, ezt követően egy 34 fős éttermi résszel bővültek, majd 2015-ben újabb bővítéssel már összesen 80 fős étteremmel rendelkeztek. Időközben a rendezvények kiszolgálására az udvar területén megépítettek egy 100 fős rendezvénytermet. Ezzel párhuzamosan étkezési létszámuk folyamatosan nőtt, ezért a konyha kapacitását is bővíteni kellett.

Minden fejlesztésük kizárólag önerőből történt. Az általuk működtetett Aranykacsa étterem Mezőkovácsházán található. Tevékenységük: menüs és à la carte ételek készítése, rendezvényekre ételkészítés (kitelepüléssel is), szociális otthonok lakóinak étkeztetése Mezőkovácsházán, Battonyán, Kunágotán és Magyarbánhegyesen.

A vállalkozást a BMKIK gyakorlati képzőként 2008-ban vette nyilvántartásba pincér- és szakácsszakmában. A régi szakképzési rendszerben 68 tanulószerződéssel rendelkeztek, amelyből egy fő tanulóra még van hatályos tanulószerződése, és az új szakképzési rendszerben egy ­szakképzési munkaszerződést ­kötöttek.

Márta Attila 2008 óta dolgozik alkalmazottként (vállalkozásvezetőként) az Aranykacsa étteremben. Szakács, pincér, diétás szakács, élelmezésvezető szakképesítéssel rendelkezik. Pincér- és szakácsszakmában mestervizsgát tett. A vállalkozás gyakorlati oktatásában 2008-tól vesz részt, mint gyakorlati oktató. Márta Attila a BMKIK Szakképzési Bizottságának tagja.

Az Év Békés Megyei Kézműves Vállalkozója 2021 díjat a köröstarcsai Kurilla Olivér egyéni vállalkozónak ítélte az iparkamara

Kurilla Olivér 1994-ben, érettségi után szerezte meg az asztalosvégzettséget, majd Petneházi Bálint egyéni vállalkozónál töltötte gyakorlati idejét, aki megszerettette vele az asztalosszakmát. 1997 ben jelentkezett a debreceni Péchy Mihály Szakközépiskolába, ahol faipari különbözeti érettségi vizsgát tett, és megszerezte a faipari technikus képesítést, mindezt már munkahely mellett, amely a Mezőberényi Faipari Szövetkezet volt. A technikusi képesítés megszerzését követően továbbtanult a Nyugat magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán, és faipari műszaki szakoktatói szakon végzett.

2003-ban indította el egyéni vállalkozását, és a folyamatos fejlesztéseknek és megrendeléseknek köszönhetően egy jól felszerelt asztalosműhelyt hozott létre, amelyben leginkább egyedi elképzelések szerinti bútorokat gyártanak. A megrendelők igényeinek és elképzeléseinek megfelelő bútorokat, nyílászárókat és egyéb belsőépítészeti famunkákat végeznek, melyeket el is szállítanak és be is szerelnek az egész ország területén. 2018-ban megalapította a Kurilla- Bútor Kft.-t, jelenleg 11 fővel dolgoznak. Ars poeticája: az igazi érték számunkra a valódi belső gazdagság hordozója, a legfejlettebb technikát társítjuk a legnemesebb anyagokkal, ezáltal megtestesítve a tökéletes funkcionalitást és az esztétikum harmóniáját. Az érték lényegéből adódóan hatékony, visszafogott, elegáns, elbűvöli a bútorok ismerőit és szerelmeseit. Az egyszerűség esztétikáját csak precizitással és fegyelemmel lehet megvalósítani. Az embert ösztönösen vonzzák a fából készített tárgyak, bútorok, mert lélektisztító mellettük-velük élni.

2005 szeptemberétől gyakorlati képzőhely a vállalkozás, ahol összesen 25 tanuló sajátította el az asztalosszakmát Kurilla Olivér irányítása mellett. Jelenleg egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezik. 2017. január óta kamarai szakértő, és a szakmai vizsgáztatásban is részt vesz, a BMKIK küldötte, a BMKIK Szakképzési Bizottságának tagja. 2021 óta a Mezőberény és Környéke Iparosok és Vállalkozók Egyesületének elnöke.