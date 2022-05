– Mikor döntötte el, hogy szeretné ha a divat töltené ki a mindennapjait?

– Korábban egy bankban dolgoztam csoportvezetőként. Ez egy eléggé férfias szakma, itt nem sok szerephez jut a kreativitás, ami nagyon hiányzott az életemből. Majd egyik reggel felkeltem, felültem, és azt mondtam a férjemnek: stílustanácsadó leszek. Ezután keresni kezdtem az interneten, és az első ilyen oldal, ami szembe jött velem, Yurkov Kovács Orsolya akadémiája volt. Nagyon tetszett, hogy Orsi hús-vér nők életét teszi jobbá, így feljelentkeztem a következő kurzusára.

– Mindig közel állt Önhöz a divat?

– A divat mindig érdekelt, hogy hogyan tudom az előnyös oldalamat megmutatni úgy, hogy az önazonos legyen. Meg tudjam mutatni, ki vagyok, mindeközben ne legyek harsány, de látható legyek. Ezért először azt gondoltam, a tanfolyamot is elsősorban magam miatt végzem el, hogy a kreatív énemet kibontakoztassam, kiteljesedhessek. A kurzuson pedig rájöttem, hogy ezzel nagyon sok nőnek tudok, szeretnék segíteni. Mert sok olyan nőt látok, akik szeretnének újítani magukon, megvan az igényük a belső változásra, csak nem tudják merre induljanak. Ehhez tudok nekik irányt mutatni.

– Hogyan segíthetnek a ruhák saját magunk megtalálásában?

– A ruhákkal üzenünk, kommunikálunk. Egy-egy szett megmutatja éppen akkor hogyan érzed magad, az életednek az építő vagy az arató stádiumában vagy-e, milyen közegben mozogsz és hogy jól érzed-e magad a bőrödben. Például sokszor alkalmazom magamon azt a trükköt, hogy ha rossz a kedvem, szépen felöltözök, és máris sokkal jobban érzem magam, ez mindig emel rajtam, derít engem.

– Mennyire fontos a színek kiválasztása a ruhák esetében?

– A színeknek energiája van. A rózsaszín például az egyik legnőiesebb szín, pedig sokan először kislányosnak gondolják. Ha ki akarunk tűnni, akkor pirosat kell választanunk, a fehér pedig a tisztaságot, harmóniát sugallja a viselőjéről. De persze egy szín többféle jelentést is hordozhat: például feketében jelenünk meg egy temetésen, de egy színházi előadásra is gyakran feketében megyünk.

– Hogyan kell elképzelni egy tanácsadást nálad?

– Aki eljön hozzám, azzal először beszélgetek: mit vár tőlem, ki is ő valójában, mik a hobbijai, mivel foglalkozik. Ezután a színkendők segítségével megállapítjuk, milyen színtípusba tartozik. Tavasz, nyár, ősz, tél és ezeknek az altípusai között, összesen 12 évszaktípusból tudunk válogatni. Utána testalkatelemzést végzünk. Ez alapján megnézzük, optikailag mit érdemes kiemelni rajta, melyek azok a részek, amikről el szeretnénk vonni a figyelmet. Először sokan el sem hiszik, hogy egy jó szabású ruhával centiket lehet lefaragni. Pedig ahhoz, hogy jól nézzen ki, nem kilókat kell ledobnia, hanem centiket, amit szabásvonalakkal könnyen el tudunk érni. Közös vásárlásra is szívesen elmegyek vele, ahol megtanítom, milyen szabásvonalakból tud válogatni később a boltokban. Utána pedig el tudunk menni egy közös gardrób rendezésre. Megnézzük, mik azok a szettek, amikre előtte nem is gondolt, mennyire működnek, milyen jól állnak neki.

– Egyre nagyobb szerephez jut a fenntarthatóság a divat világában. Ön mit gondol erről?

– Hiszek a fenntartható divatban. Úgy gondolom, hogy egy ruhának nem csak egy élete van. Ma már nem azt a világot éljük, hogy bemegyünk egy boltba, és több zsák ruhával jövünk ki onnan, az új ruhák nagy részét pedig aztán nem is hordjuk, eldobjuk. Ma már fontos, hogy úgy válogassuk össze az új darabokat, hogy azok sokáig, sokféleképpen hordhatóak legyenek, több alkalomra, több szettbe is be tudjuk őket illeszteni. Éppen ezért, a vendégeimnek minden esetben egy úgynevezett „kapszula” gardróbot állítok össze. Az ebben található alapdarabokból pedig szinte bármilyen alkalomra fel tudnak öltözni, és különböző kiegészítőkkel új szetteket állíthatnak össze belőlük.

– És mi a helyzet a kedvenc darabjainkkal?

– Mindenkinek van legalább egy örök kedvenc szettje, amit ha felvesz, ragyog benne. De ilyenkor is érdemes figyelni a visszajelzésekre. Például, ha valaki csak a ruhád színét dicséri, akkor a ruha visel téged. Viszont, amikor azt mondják: de jól nézel ki, akkor az azt jelenti, hogy összhangban van a ruha veled.

– Mi a különbség a stylist és a stílustanácsadó között?

– A sylist egy alkalomra öltöztet fel, a stílustanácsadó pedig megtanítja, mi áll jól nekünk, hogyan lehet előnyös darabokat összeválogatni a boltból. Így ha ezután bemész a boltba, akkor azokat a ruhadarabokat fogod leemelni, amikről tudod, hogy színazonosak veled, üde lesz tőlük az arcod, felragyog tőlük a bőröd, összhangban van a szemed, és a hajad színével, valamint optikailag is kiemeli az előnyös részeidet. De persze semmi sincs kőbe vésve, kreatívnak kell lenni, ha például tetszik egy ruha, ami lehet, hogy nem a te színed, egy színazonos rúzzsal, blézerrel, sállal máris illik hozzád. Nagyon sok praktika, trükk van, amire egy stílustanácsadó meg tud tanítani.

– Mennyire szól rólunk a saját ruhatárunk megtalálása?

– Úgy gondolom egy nő harmincévesen éri el azt a kort, amikor már nem mindegy, hogy milyen anyag van rajta, milyen ruhát emel ki a szekrényből. Valahogy mást akar üzenni a világnak, mint azelőtt, és ez a ruhákban is megmutatkozik. Mikor a segítségemmel megtalálja a vendégem ehhez a saját stílusprofilját, akkor összhangba kerül minden. Ez mindig egy belső utazással indul, ami végül külső jegyekben is megmutatkozik. Ez egy megújulási folyamat és komoly érzelmi munka, aminek fontos része, hogy elengedje a régi ruhadarabjait. Ezért csinálom, az élményért, amikor látom őket kivirágozni, látom mennyire örülnek az új ruhákban önmaguknak.

