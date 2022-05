Hirdetés 1 órája

Az unoka, Lóci is segít a kolbászkészítésben

Knyihár Mihálynak immáron ötéves unokája, Lóci is besegít a kolbászkészítésben, a kolbászevés pedig mindennapos a kisfiúnál. Nemcsak nála, a vásárlók körében is hódít a csabai Knyihár-kolbász. Díjak sokaságát söprik be versenyeken, de ahogy a gazda fogalmazott, a legfontosabb a vevők, a fogyasztók elégedettsége. Az érdem az egész családé, ugyanis mindenki kiveszi a részét disznótoros termékek előállításából, értékesítéséből.

Három generáció a kolbász vonzásában: Knyihár Mihály, lányának fia, Lóci és ifjabb Knyihár Mihály

Knyiháréknál a családfő szakmája húsba vágó, hiszen hentes, de sokkal korábban sajátította el a feldolgozás menetét, tanulta meg a fűszerezést. Mint szinte minden csabai, sok disznóvágáson segédkezett egészen kicsi gyerekként, később a kolbászkészítés minden mozzanatát az agyába véste. A család a mai napig az ősöktől tanult recept alapján dolgozik, vagyis a titok az alapanyagokban, a fűszerezésben, a füstölésben és az érlelésben rejlik. – Mi ízfokozók helyett fűszereket, tartósításra sót és füstöt, érlelésre pedig türelmet használunk – hangsúlyozta lapunk érdeklődésére Knyihár Mihály. – A technológia ugyan változott az idők során, és már segítségül hívjuk a darálót, a keverőt, valamint a töltőt egyaránt, de minden egyes vastagkolbászt kézzel kötözünk. Így kerül bele egy kicsit a gazda lelke és a termékhez fűződő szeretete egyaránt. A Knyihár-termékek elérhetőségei A műhely címe: 5600 Békéscsaba, Franklin u. 23.

Telefon: (66) 436-054, (20) 976-8434 Termékeikkel jelen vannak a Békéscsabai Vásárcsarnokban, a Kolbászkunyhóban. E-mail: [email protected]

Web: www.csabaikolbasz.com; www.facebook.com/KnyiharFeleHazikolbasz

