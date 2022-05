Az alternatív toner jelző az olyan patronokra és toner kazettákra vonatkozik, amelyeket nem az eredeti, hanem egy másik gyártó forgalmaz, méghozzá olyan módon, hogy minőség tekintetében ugyanazt nyújtja, mint az eredeti. Sokféle megbízhatatlan alternatív toner gyártó létezik, amik valóban kétes minőséget kínálhatnak. Viszont a megbízható gyártók tonerei pontosan olyanok, mint a márkás típusok gyártmányai. Sőt sokszor még tovább is lehet velük nyomtatni. Hogyan lehetséges mindez? Habár az információk nem mindig helytállóak ezen a téren, de elképzelhető, hogy sokszor az a megbízott gyár gyártja le az alternatív darabokat – tehát az, aki az eredeti márkáknak is gyárt. Vagyis anyagban, kinézetben és kompatibilitásban különbség nincs, csupán nem került rá a márkanév. Ez pedig azt jelenti, hogy ha nincs márka, akkor nem is kell azt megfizetnünk. Így az alternatív tonerek akár 90 százalékkal olcsóbbak lehetnek, például egy márkás Samsung toner esetében. Így tehát rendkívül olcsón juthatunk gyakran igencsak minőségi tonerekhez. Minden tonerekkel foglalkozó webáruház árul eredeti és alternatív modelleket is, csupán rajtunk múlik, melyiket választjuk. Egy dolog viszont biztos: az alternatív tonerek szépen lassan kiszorítják az eredeti darabokat, ami jól mutatja mennyire beváltak a vásárlók számára.

Alternatív vagy utángyártott – mi a különbség?

Tulajdonképpen semmi. Az évek alatt az utángyártott toner kifejezés sok esetben a kétes eredetű tonerekre is vonatkozott. Majd a sok negatív csalódás végett lényegében más név alatt kezdték el emlegetni a valódi, jó minőségű utángyártott darabokat. Ezért ma már leginkább alternatív tonernek nevezzük azokat, amelyeket nem a nyomtató gyártója gyártott, hanem egy másik cég. Minden márkáról elmondható ez, még az oly népszerű Epson toner kapcsán is.