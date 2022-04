Áprilisban is számos akcióval és nyereményjátékkal készült a Plazma Center az odalátogatók számára. A márciusban indult Lépj szintet akció tovább folytatódott a hónapban, amely részeként azok, akik hónapról-hónapra teljesítenek négy plazmaadást, szintet léphetnek, és a következő hónapban magasabb kifizetésben részesülhetnek. Ezt az akciót a bronz órák követte, amely április elsejétől egészen a hónap végig tart, melynek köszönhetően, azok, akik 11 óra és 14 óra között adnak plazmát, hétfőtől – péntekig, plusz 1 000 forint juttatásban részesülnek.

Újdonság még, hogy április hónapban a 100. 150. és 200. plazmaadók között háromszor 100.000ft-ot sorsol ki a cégcsoport hűségakciójuk részeként, ezzel is meghálálva a sokszoros segítségnyújtást plazmaadóiknak.

Áprilisban sem maradtak el az extra napok a békéscsabai Plazma Centerben. Bolondos Április címmel rendeztek április 6-án, szerdán egy különleges napot a plazmaadóknak, amely részeként szerencsekerékkel várták az érdeklődőket. A játék érdekessége az volt, hogy, akik a szerencsekeréken bónuszt pörgettek, azok a szerencsés plazmaadók a következő plazmaadásukra plusz 1 000 forint kifizetést kaptak, továbbá mindenki, aki részt vett a játékban, az egy Plazma Centeres relikviával térhetett haza. Az extra napnak köszönhetően az egészségügyi intézmény 107 ezer forinttal támogatta a gyulai Mi egy Másért Közhasznú Egyesületet. Az extra nap végezetével egy Csodák Palotája ajándékutalványt sorsoltak ki azok között, akik részt vettek a Bolondos Április napon.

A Mi egy Másért Közhasznú Egyesület 2003-ban alakult. A célkitűzésünk az volt, hogy a gyulai gyerekeknek és fiataloknak próbáljunk segíteni, szakmai és szabadidős programokkal. A megalakulás óta, azonban már nem csak a fiataloknak, hanem a pedagógusoknak és szülőknek is szervezünk képzéseket, előadásokat. Fontosnak tartjuk, hogy mindenkinek tudjunk segíteni ugyanis akkor, lesznek egészséges pozitív gyerekek és felnőttek, hogyha a fiatalokon túl a szülők, pedagógusok és a gyerekekkel foglalkozó szakemberek is megkapják a segítséget, amelyre szükségük van. Már a covid előtt is igény volt arra, hogy a fiatalokat mentálisan segítsük, azóta azonban még nagyobb igény lett erre.

Azt vettük észre, hogy a gyerekeknek igényük van arra, hogy ne csak nyáron biztosítsunk számukra szabadidős programokat, hanem évközben is és hogy tudjunk számukra egy olyan helyet biztosítani, ahol jól tudják érezni magukat, ahol azt érzik, hogy fontosak és elmondhatják véleményüket és meg is hallgatják őket.

Azt gondolom, hogy nagyon jó ha van egy olyan cég, akinek az a célkitűzése, hogy a civil szervezeteket, non-profit szervezeteket segítse lehetőségeihez mérten. Ez csak jó és pozitív lehet mindenkinek. Ha érdekeink és értékeink is úgy tartják, mi nagyon szívesen fogadjuk az anyagi és egyéb jellegű támogatásokat, mert ezt mind a fiatalok érdekeire tudjuk fordítani. A Plazma Centertől kapott adományt a kortárssegítős gyerekekre szeretnénk fordítani, egy nyári tábort szerveznénk, és arra fordítanánk a kapott összeget – árulta el Szabó Enikő a Mi egy Másért Közhasznú Egyesület, alelnöke, szakami vezetője.

Április 22-én a Föld napja alkalmából Green Friday címmel újabb extra nap várta a plazmaadókat.

Ezen alkalomból az egészségügyi intézmény szerette volna a plazmaadói figyelmét ráirányítani a környezet és klímavédelemre, valamint a környezettudatosságra. A nap folyamán kvízjátékkal készültek, amely kitöltői között egy ajándékutalványt sorsoltak ki a Szarvasi Arborétumba és Minimagyarországba. Továbbá ugyancsak a környezetvédelem jegyében megajándékoztak mindenkit, aki április 22-én látogatott el centrumba, egy hálós zöldségtartó zsákkal, hogy motiválják a plazmaadókat, arra hogy a hétköznapokban is odafigyeljenek a környezettudatosságra. A Föld napján a békéscsabai Plazma Center a Hatvanezer Fa egyesülettel karöltve díszfákat ültetett Békéscsabán. A dolgozókkal és az egyesülettel közösen oszlopos díszkörtefákkal próbáltak hozzájárulni bolygó és város környezetéhez.

A Hatvanezerfa Egyesület 2019 őszén alakult a városi fásítás a békéscsabai közigazgatási területen történő erdősítés és a dűlőutak menti fásítás volt az a három fő csapásirány, ami mentén elkezdtünk tevékenykedni. Rengeteg fát és facsemetét ültettünk el számos helyen a városban, amire azonban a legbüszkébbek vagyunk, hogy harminc hektár erdőt sikerült telepítenünk Békéscsaba közigazgatási határain belül.

Ezek megtalálhatóak a városon belül, ezek a fák különböző életszakaszban vannak, ezen kívül pedig rengeteg helyszín, kapcsolat és majd kilencezer fős közösségi médiában összegyűlt tag az, aki ezekben az ültetésekben tevékenyen részt vesz. Nagyon pozitív a tapasztalat ezzel kapcsolatban, a kezdeti időktől már kijelenthetjük, hogy nagyobb cégek, egyesületek megtalálnak minket és az előzőekben említett eredmények velük együtt közreműködve történtek. Majd minden helyszínünket örökbefogadja egy cég vagy egyesület, akik az ültetés után folytatják a tevékenységet azzal, hogy ezeket a fákat ápolják, gondozzák, locsolják, figyelik az állapotát, jelzéseket adnak felénk. Április 22-én a Föld napján Békéscsabán a Tolnai dombnál a Plazma Center felajánlásával ültettünk közösen öt darab oszlopos díszkörtefát, amelyek szép nagy méretűek. Ültetőgödröt ástunk és konténeres növényt hoztunk, ugyanis ebbe az időszakban már az ültetési időszak végén vagyunk, viszont konténeres növényeket még lehet ültetni, oda kell rájuk figyelni az elkövetkezendő hetekben és folyamatosan locsolni kell őket – fejtette ki az ültetés kapcsán Poliák Pál a Hatvanezer Fa Egyesület alelnöke.

Májusban további extra napokkal és akciókkal készülnek a Plazma Center munkatársai.

Április 20-tól egy rajzpályázatot indítottak békéscsabai általános iskolák alsó tagozatos osztályai részére. A rajzpályázat témaköre a segítségnyújtás, a gyerekek feladata, hogy vessék papírra, hogy ők hogyan segítenének vagy segítettek már életük során. A Pályázat menete: egy osztálynak minimum 10 rajzzal kell pályáznia. A rajzokat a pályázó iskola nevével és osztályával ellátva postai úton az 5600 Békéscsaba Jókai utca 1-19. szám alá kell beküldeni, vagy személyesen is beadhatják a békéscsabai Plazma Centerbe. A pályázó osztály diákjainak le kell rajzolnia, hogy kiknek és hogyan segítenének vagy segítettek már. A rajzok leadási határideje: május 20. A nyertes osztály a Plazma Center csapata elvisz egy szuper görkorcsolyás kalandra a Csabai Rendezvénypajtába és egy fagyira is vendége lesz az osztály a békéscsabai Plazma Centernek.