A hormonálisan aktív nők mintegy 80%-át érinti ez havonta, 20-40%-uknál pedig annyira súlyos, hogy egészen megnehezíti a mindennapjaikat. Talán nem is gondolnád, de a PMS-nek ma már több mint 150 különböző tünetét tartják számon.

Ha ezek közül téged is érint néhány, akkor mindenképpen olvass tovább: olyan természetes módszereket sorolunk fel, amelyek megönnyíthetik e nehéz napok átvészelését. Előtte pedig azt is átnézzük, hogy milyen tünetekre érdemes figyelned!

Milyen tüneteket észlelhetsz?

Ahogyan fentebb is írtuk, több mint 150 tünetről beszélhetünk a PMS kapcsán. Természetesen minden nőnél más és más formában jelentkezik, de vannak olyan klasszikusnak számító tünetek, amiket a legtöbben megtapasztalnak. Ilyenek például a hangulati zavarok: ilyenkor elsősorban mélységeket élhetünk meg depresszió, szomorúság, szorongás, ingerlékenység és düh formájában. Itt említhetőek a különböző fájdalmak is: jellemző a fejfájás és a mellek érzékenysége is. Jelentkezhet emellett hányinger és hasmenés, de puffadás és a testsúly megnövekedése is – ez utóbbiak a só- és vízvisszatartás miatt lépnek fel.

És ha ez még nem lenne elég, a menstruáció előtti egy hétben – vagy néhány napban – még a külsődön is láthatsz változásokat. Könnyebben zsírosodhat a bőröd, ezáltal a hajad is, emiatt pedig pattanások, aknék alakulhatnak ki. A fáradékonyság, a különböző, szokatlan ételek kívánása vagy éppen az étvágytalanság pedig már csak hab a tortán.



Csökkentsd a tüneteket természetes módszerekkel!

A PMS olyasmi, amire nem igazán tudsz egy bizonyos, jól bevált gyógyszert beszedni, hiszen a tünetek túlságosan sokfélék. Vannak persze hormonális és szintetikus gyógyszerek, amik segíthetnek, de ezek gyakran megterhelik az egyébként is kiszolgáltatott szervezetet. Éppen ezért érdemes olyan természetes eljárásokban gondolkodnod, amelyek szintén megkönnyíthetik ezeket a nehéz napokat – és közben jót is tesznek neked. Életmódbeli változtatások, ételek, kivonatok, cseppek, olajak – most ezek közül nézünk meg párat.



Mozogj!

Az egyik jó módszer, ha beiktatod az életedbe a rendszeres testmozgást. Ha hetente több napon végzel valamilyen edzést – akár csak sétálsz –, azzal máris egészségesebb leszel, így kevésbé érzed meg a kellemetlen premenstruációs hatásokat. Ezzel javulhat a hangulatod is, így kevésbé leszel fogékony a fáradtságra és a depresszióra.



Étkezz jól!

Egyél kisebb adagokat többször, fogyassz kevesebb sót és több, rostban gazdag gyümölcsöt és zöldséget, valamint teljes kiőrlésű élelmiszert! Ezzel elkerülheted a kellemetlen felfúvódást. Érdemes odafigyelned a kalcium-bevitelre is, de a kevesebb koffein- és alkoholbevitel is jót fog tenni.



Csökkentsd a stresszt!

Tujduk, mondani könnyű. Mégis: érdemes kipróbálnod, hogy a különböző légzőgyakorlatokkal és meditációval hogyan csökkentheted a stresszt. Sőt, még a rendszeres alvás is segíthet abban, hogy ne legyenek olyan kemények a menstruáció előtti napok.



Vitaminok

Van néhány olyan vitamin, amelyek segíthetnek a tünetek enyhítésében. Ilyen például a fent már említett kalcium, a magnézium, az E- és a B-6-vitaminok. Ha ezeket étkezéssel nem tudod bevinni, szedj étrend-kiegészítőket!



Gyógynövények

Nők visszajelzései alapján elmondható, hogy egyes gyógynövények is hozzájárulhatnak a premenstruációs tünetegyüttes kezeléséhez. Keress olyan készítményeket, amelyek ginkgo bilobát, gyömbérkivonatot, barátcserjét vagy parlagi ligetszépét tartalmaznak! A barátcserje-kapszula egyébként még a mensturációs görcsöket és a klimax tüneteit is is enyhíti.

Kérj segítséget!

Ha úgy tapasztalod, hogy nem segít semmi – sem a vitamindús ételek, sem a barátcserje, vagy akár a stresszcsökkentő módszerek –, a tünetek viszont nagyon megviselnek, akkor érdemes felkeresned egy szakembert. Néhány vizsgálat után biztosan fel tudja tárni, hogy mi okozza a komolyabb problémákat, és tud rá megoldást adni, így nem lesznek olyan vészesek azok a bizonyos napok.