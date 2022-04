Legfőbb célunk, hogy a gyermekekből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket neveljünk – mondta el hírportálunknak Öreg István intézményvezető. Hangsúlyozta, mindez elképzelhetetlen megfelelő nyelv és informatikai ismeretek, az egészséges életmód, a sport, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, valamint a művészeti nevelés nélkül.

– Mindezekre nagy hangsúlyt fektetünk úgy, hogy a tanítás és tanulás élményt jelentsen diáknak és pedagógusnak egyaránt – tette hozzá a szakember.

Ezért a tanulók egyéni adottságaihoz illeszkedő módszereket és eszközöket alkalmaznak, egyaránt segítik a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű diákok felzárkózását és a jó képességű gyerekek tehetségének kibontakoztatását.

Egy regionális kutatás eredményei alapján az iskola pedagógusainak újítási tevékenysége rendkívül erős. Az intézmény az elmúlt öt évben mind a tanulószervezeti és a versenyképességi fejlődésben, valamint a digitális kompetenciák fejlesztése terén egyaránt nagyot lépett előre.

Emellett kiemelkedik a vezetés minősége és pozitív hatása az iskolai fejlődési folyamatokra. Az intézményben kiemelt hangsúlyt fektetnek a csapatmunkára, a pedagógusok közötti aktív együttműködésre.

A sportiskolai osztályok egyszerre szolgálják az egészséges életmód kialakítását és a sport megszerettetését. Idegen nyelvi osztályok első évfolyamtól indulnak. Emelt óraszámban idegen nyelvet felső tagozaton tanulhatnak a diákok.

Az akkreditált nemzetközi német nyelvvizsga keretében évente több tanuló teljesít eredményesen

Különleges legó segíti a szövegértést

A Gyulai Tankerületi Központ pályázatának köszönhetően a szövegértés fejlesztését a Lego Story Starter csomaggal valósítják meg. A tanulók a legóelemek felhasználásával jeleneteket alkothatnak, amiket korszerű eszközök segítségével rögzíthetnek, sorba rendezhetnek, és digitális történetté fűzhetik össze. Így meséket, kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el. A módszer a gyerekek gazdag képzelőerejét tartja szem előtt, és számos sikerélményt biztosít számukra, élményközpontúvá, játékossá teszi a tanulást.

Példaértékű újítások a jógyakorlatért

A Mezőberényi Általános Iskola több mint egy évtizede rendelkezik eredményesen működtetett jógyakorlatokkal, innovációkkal, amelyeket folyamatosan bővítenek. Ezek a tehetséggondozásra, a sportra, a környezeti nevelésre, a szabadidő-eltöltésre, a hagyományápolásra, a versenyekre és vetélkedőkre, illetve tanulásirányításra összpontosítanak.

Nyelvvizsgaközpont és elismerések

Az intézmény számos elismeréssel rendelkezik. A 2020/21-es tanévben az Akkreditált kiváló tehetségpont címet nyerte el. A 2014/15-ös tanévtől az intézmény Deutsches Sprachdiplom, DSD I. nyelvvizsgaközpontként működik. Az akkreditált nemzetközi német nyelvvizsga keretében évente több tanuló teljesíti eredményesen a B1, illetve A2 szintet. Március 30-án a DSD 1 szóbeli nyelvvizsgán 10 nyolcadikos tanulójuk mindegyikének sikerült a B1 szinten teljesíteni.

Az összetett oktatásban nagy szerepet kap a sport is

Örökös Boldog Iskolaként fejlesztik az intelligenciát

Örökös Boldog Iskola cím viselőjeként a pedagógusok a tanulók érzelmi intelligenciáját fejlesztik. A „Jobb veled a világ!” szlogen is jelzi, hogy optimista, magabiztos és kitartó iskolások kerülnek ki az intézményből, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező emberré válnak.

Játékbűvölet és Évszaknapok

Az iskola az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye”, és így jógyakorlataikat hálózati tanulás keretében osztja meg az érdeklődő általános iskolákkal. A bázisintézményi pályázathoz a tehetséggondozó, képességfejlesztő programot, a Játékbűvöletet és az Évszaknapokat választották.

A Tehetséggondozó, képességfejlesztő program segíti a jó képességű gyerekek kommunikációs és társas szorongásának csökkentését, kommunikációs biztonságuk növelését, a hatékony tanulás elsajátítását. A Játékbűvölet segíti a tanulók olvasástanulását, matematikai képességeit és logikai gondolkodását. A diá­kok a játékok bűvöletében könnyed formában tanulnak, fejlőd­nek, és komplex módon fejlesz­tik különböző képességeiket. Az Évszaknapok az adott évszak eseményeihez, ünnepeihez, hagyományaihoz kötve, tantárgyi kapcsolódással, meghatározott tematika alapján, alkalmanként külső partnerek bevonásával jönnek létre.

Környezettudatos gondolkodás

A mezőberényi intézmény Ökoiskola címmel is rendelkezik. Ennek megfelelően a pedagógusok kiemelt feladatuknak tekintik a természet és a környezet ismeretén, illetve szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő és a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás kialakítását. Tanórákon, illetve azokon kívül is számos lehetőség, szakkörök, jeles napok, akciók, kiállítások, pályázatok, tanulmányi kirándulások, hulladék­gyűjtés, vetélkedők és versenyek szolgálják mindezt. Alsó tagozaton a speciális programok közé tartoznak az Évszaknapok. Az „Élhető életért” komplex program célja annak tudatosítása, hogy közösen kell tennünk a jövőnkért, ha azt akarjuk, hogy a következő generációknak is élhető élete legyen.

Mindig nagy sikere van az Erdő témahétnek, ahogy azt a negyedik évfolyamon tartott Együtt a jövőnkért projekt is bizonyította. A felső tagozaton a környezetvédelmi projektben a diákok még jobban megismerik lakóhelyüket, feltérképezik a helyi értékeket és problémákat. Az iskola egészségnevelési moduláris oktatási programjának célja az egészséges életmód megvalósítását szolgáló tevékenység és viselkedési formák kialakítása, illetve gyakorlása. Az iskola az évente meghirdetett Fenntarthatósági témahétbe is bekapcsolódik. Az Országos Magyar Méhé­szeti Egyesület és az Agrárminisztérium Mézes Reggeli elnevezésű programjában ugyancsak rendszeresen részt vesznek. A tanévben a víz világnapjához kapcsolódó HAPPY-hét – Magyarországi vízfogyasztást népszerűsítő programjában is részt vettek. A gyerekek megismerték a víz szerepét az emberi szervezetben, a folyadékpótlást, a gyümölcs- és zöldségfogyasztás fontosságát.

Tanulmányi kirándulásokkal, versenyekkel erősítik a diákok környezettudatos gondolkodását

A sportra is hangsúlyt fektetnek

Az intézmény a Magyar Olimpiai Bizottság által akkreditált sportiskola. A labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, torna, aerobik sportágakban együttműködési megállapodással rendelkeznek helyi egyesületekkel és az országos szakszövetségekkel. A Magyar Labdarúgó-szövetség Bozsik-programjában és a Magyar Kézilabda Szövetség „Kézilabda az iskolában” programjában is folyamatos az intézményi részvétel. Az évente megrendezett Intézményi Bozsik-program, Grassroots Fesztiválok célja az élményközpontú testmozgás, a sportolás megszerettetése, egyenlő esély biztosítása a részvételre és az önfeledt sportolásra. Az iskola DO60 néven rendezett diáksportfesztivált a Gyulai Tankerületi Központ és a Magyar Diáksport Szövetség együttműködésével. A programban a társas- és játékközpontú, azaz nem az eredményekre és a győzelemre összpontosító feladatok szerepeltek. Minden évben beneveznek a Magyar Diáksport Szövetség felhívására, az Európai Diáksport Napjára. A Magyar Diáksport Szövetség az intézményt kiválasztotta a Mozgásban az iskolák című pilot projektjében való részvételre.

Korszerű infrastruktúra, folyamatos fejlesztések

Az iskola korszerű infrastruktúrával rendelkezik, digitális táblák, számítógépek, laptopok, tabletek egyaránt segítik a gyerekek tanulását. Az intézmény eszköztárát pályázati források, állami támogatások és a fenntartó Gyulai Tankerületi Központ segítségével folyamatosan bővítik. Öreg István kiemelte, testnevelőik sikeresen végezték el a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Mozgás- és sportfesztiválok szakmai és szervezési lehetőségei a köznevelési intézményekben című továbbképzést, amelynek köszönhetően egy olyan sporteszközcsomagot vehettek át, amelynek segítségével a tanulók számára élvezhető, hasznos, egyben játékos mozgás- és sportfesztivált szerveztek, illetve hívnak életre a jövőben is.

Sikeres pályázatok sorát tudhatják maguk mögött

Az intézmény számos sikeres pályázatot tudhat maga mögött a Társadalmi Megújulás Operatív Programban és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban, amelyek a módszertani megújulást, programok szervezését, az eszközállomány fejlesztését és az intézményi korszerűsítéseket egyaránt segítették.

Egy EFOP-pályázat keretében, az iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztését szolgáló projektben az utóbbi évek legkiemelkedőbb fejlesztése valósult meg az intézmény Petőfi úti székhelyén, több mint 60 millió forintos támogatás segítségével. Így még szebb, még korszerűbb körülmények várják a fiatalokat.