– Sikeres iskolának valljuk magunkat. A legfontosabbnak a jól működő kapcsolatrendszerünket tartom, azon belül is a belső kapcsolatokat emelem ki elsőként – kezdte beszámolóját a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola mindennapjairól és működéséről intézményvezetője, Ágostonné Farkas Mária. Elárulta, rendkívül széleskörű pedagógiai munka folyik iskolájukban, amely csak úgy lehet eredményes, ha egymásra odafigyelő, egymás munkáját segítő és elismerő emberek dolgoznak a falai között.



– Büszke vagyok nevelőtestületünkre, mert a kollégák szeretik egymást, jól tudnak együtt dolgozni és a változó körülményekhez rugalmasan alkalmazkodnak a mindennapokban.



Pedagógusaik nyitottak az innovációkra

Megtudtuk, a széleskörű képzettség mellett a tantestület nyitott az innovációkra, így a pedagógiai és a módszertani újításokra is bármikor készen állnak. Munkavégzésükre a pontosság, a kitartás és a céltudatosság jellemző, a feladatok megoldása során pedig kiemelkedő az összetartás és a csapatmunka az intézményen belül. Ezt a szemléletet szeretnék átadni a diákoknak is, elsősorban példamutatással. Utóbbi okán helyezik a hangsúlyt olyan öregdiákjaik bemutatására is, akik példaképek lehetnek a jelenlegi iskolások számára. Idén két ilyen, ma már országszerte híres volt tanulójuk kapott helyet a Suli-Tükör című iskola újságjuk címlapján: Szujó Zoltán újságíró, sportriporter és műsorvezető, valamint Tótka Sándor olimpiai, kétszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok, illetve ifjúsági olimpiai bajnok kajakozó. Ők részt vettek a novemberi Pályaorientációs napon is, ahol személyesen ismerkedhettek meg velük a "Kisbálintos" tanulók.

A közösségi programokra kiemelt figyelmet fordítanak

Közösségi programokat szerveznek a családoknak

Az összetartásra visszatérve Ágostonné Farkas Mária elmondta, az intézményen belül és azon kívül is számtalan közösségi programot szerveznek a gyerekeknek, illetve rajtuk keresztül a családoknak. Ebben a tanévben ilyen volt rögtön a tanév elején, immár kissé fellélegezve a koronavírusból a nagy évnyitó ünnepségük, ahol az alsós és felsős diákok, szüleik és a pedagógusok együtt köszöntötték az új iskolai évet. Majd meghirdették az Evezzünk együtt! című programjukat, amelynek keretében a Hármas-Körösön a Körös Kajak Sportegyesület, a KSI Gyomaendrőd Sportegyesület kajakosainak segítségével, valamint a szülőkkel és a Csicsergő vízitúra megállóhely üzemeltetőjével együtt rengeteg hajót tettek vízre, ahol együtt evezhettek a diákok, családok, pedagógusok, sportolók. Ez egy olyan nagyobb közösségformáló programjuk, amire rendkívül büszkék. Az intézményben már hagyománnyá vált Kis Bálint Napok idén is megrendezésre kerül, ahol szintén a családokkal való szorosabb együttműködésre fektetik a hangsúlyt. Az intézményvezető elárulta, a fent említett programokon a szülők és gyerekek együtt léphetnek fel, együtt játszhatnak, sportolhatnak, akár a pedagógusokkal közösen is. A családok betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba.



Felkészítik az életre és az életkezdésre diákjaikat

A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola legfontosabb jellemzője a holisztikus szemlélet, pedagógiai célkitűzése, hogy olyan testileg, lelkileg kiegyensúlyozott, harmonikusan fejlődő fiatalokat bocsásson útnak a nyolcadik évfolyam végén, akik elég erősek érzelmileg, akik a biztos alapokra építve bátran néznek szembe a kihívásokkal, a későbbiekben is megtalálják, megállják helyüket, sikeres életpályát járhatnak be.

Idegennyelv-oktatás a Kis Bálint Iskolában

Az intézményben 2011 óta folyik német nemzetiségi nyelvoktatás, mert az iskolában fontos szempont az érték- és hagyományőrzés. A településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével szervezték meg a hagyományos német nemzetiségi nyelvoktatást. Ez immár tizenegy éve töretlenül jelen van képzési kínálatukban, melynek keretében heti öt órában tanulnak a gyerekek német nyelvet, további egy órában az anyaország kultúrájával, a német nemzetiség történelmével, hagyományaival ismerkednek a diákok.

A Kis Bálint Általános Iskola képzőhelye a Gál Ferenc Egyetemnek, a német nemzetiségi tanító szakos hallgatók, a tanítási gyakorlatukat az intézményben töltik. Emellett az egyetem és a Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérésének eleget téve az iskola tanulói gyakran szerepelnek Békés megyei rendezvényeken – például a Megyenapon – képviselve a megyében élő németséget.

A Mozgáskotta módszer bevezetése sikeres volt az iskolában

A kommunikációs kompetenciák fejlesztését - az anyanyelvi kommunikációs képességek, készségek mellett - , az idegen nyelvek tekintetében is hatékonyan végzik. Eredményes munkájuknak köszönhetően diákjaik rendkívül jó eredményeket érnek el a német nyelvi versenyeken, egyre többen tesznek közülük nyelvvizsgát már az általános iskolai éveik alatt. Egyik nyolcadikos tanulójuk például már C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezik.



Ágostonné Farkas Máriától megtudtuk, a német nemzetiségi nyelvoktatás mellett lehetőség van angol nyelvtanulásra is játékos formában már az első osztálytól kezdődően. Intézményükben a nyelvoktatás tekintetében vegyes – németes, angolos - osztályokat indítanak. Tapasztalataik szerint optimális mind a nyelvoktatás, mind az összes egyéb iskolai tevékenység tekintetében, ha a pedagógusok minél több időt töltenek együtt a gyerekekkel, illetve a gyerekek egymással.

Bevezették a Mozgáskotta Módszert a mindennapokba

A Kis Bálint Általános Iskolában minden tanévben két első osztályt indítanak, így összesen tizenhat osztály működik az intézményben a nyolc évfolyamon. Ágostonné Farkas Mária hangsúlyozta, a fentieken túl kiemelten kezelik az egészségnevelést. Elmondta, hogy a Klebelsberg Központ és a 21 Nő az Egészségért Alapítvány közös projektje keretében készült el egy egészségpedagógiai modelleket népszerűsítő kiadvány, amelyben iskolájuk is szerepel. Ebben a Magyar Mozgáskotta intézményi adaptációját mutatják be, amely egy komplex mozgás- és személyiségfejlesztő eszközrendszer, módszer. Az Oktatási Hivatal bázisintézményeként részt vállalnak a Békés megyei pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésében, bővítésében. A hálózati tanulás, tudásmegosztás keretében olyan ötletekkel és útmutatásokkal támogatják a pedagógiai kultúra megújítását, amelyek birtokában a nevelők maguk is hozzá tudnak kezdeni a Magyar Mozgáskotta módszer tanulást-tanítást támogató alkalmazásához. A módszer lényege, hogy a motorikus képességek megerősítésén keresztül, a gyerekek tanulási képességei – figyelem, emlékezet, gondolkodás, érzékelés-észlelés, kommunikáció - is fejlődnek. A közösen átélt örömteli mozgásos játékok együttműködést, kreativitást, rugalmasságot feltételeznek mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről, így a szociális kompetenciák is a fókuszba kerülnek.



Az intézményvezető elmondta, ezen módszer változatossá teheti a testnevelés órák megszervezését, de hozzájárulhat a matematika órákon a szám és mennyiség fogalom kialakításához, megerősítéséhez, támogatást adhat a matematikai műveletek (összeadás, kivonás, szorzás) tanításához, gyakorlásához. Alkalmazható továbbá a magyar nyelv és irodalom oktatásában, kiemelten az olvasás-írás előkészítésében, a szókincs fejlesztésében. A Magyar Gábor által megalkotott eszközrendszer rendkívül egyszerű, hiszen csupán színes, szimbólumokat ábrázoló babzsákokból és úgynevezett kottalapokból áll, mégis különböző, a gyerekek adottságaihoz, fejlettségi szintjéhez, életkori sajátosságaihoz illeszthető komplex, változatos, érdekes feladatok összeállítását teszi lehetővé.

Örökös Ökoiskolaként a „zöld” szempontok is érvényesülnek a Kis Bálint Általános Iskola napi pedagógiai tevékenységében. Az intézmény több évtizedes története, eredményei arra kötelezik a nevelőtestület tagjait, hogy nevelő-oktató munkájukban építsenek a lakóhely és a nemzet múltjának, hagyományainak, természeti értékeinek megismertetésére, megszerettetésére, előtérbe helyezzék a fenntartható fejlődés szemléletének átadását.



Kiemelt figyelmet fordítanak a pedagógusok szakmai képzéseire

A Gyulai Tankerületi Központ kiemelt figyelmet fordít a pedagógusok szakmai képzéseire is, ezért a 2017. évtől továbbképzési keretet biztosít minden köznevelési intézménye számára – emelte ki Teleki-Szávai Krisztina tankerületi igazgató. Az elmúlt öt évben több mint 50 millió forint támogatásban részesültek a felsőfokú tanulmányokat folytató pedagógusok, illetve az akkreditált pedagógus továbbképzéseken résztvevő munkatársak és tantestületek.



Ennek keretében támogattuk azokat a képzéseket és a hozzá kapcsolódó taneszközcsomagok beszerzését is, amelyek a Kis Bálint Általános Iskola jó gyakorlatának, a Mozgáskotta intézményi adaptációjának bevezetését célozták a Gyulai Tankerületi Központ 5 köznevelési intézményében.