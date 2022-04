Iskolánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont, és ezt a címet 2020-ben újra kiérdemelte intézményünk – nyilatkozta lapunknak Oravecz Eszter Ágnes, a körösladányi intézmény vezetője. Elmondta, céljuk, hogy az új minősítésben 2023-ban is megfeleljenek. – Fontosnak tartjuk, hogy a tehetséggondozó munkába minél több pedagógus bekapcsolódjon, hogy továbbra is aktív tagjai legyünk a továbbképzéseknek, pályázatoknak – fogalmazott. – A tanórán kívüli nevelő-oktató munka keretében is szervezünk tehetséggondozást szolgáló foglalkozásokat, sportolási lehetőségeket, illetve szakkör jellegű tevékenységeket.

Sok tanuló futballozik versenyszerűen. Az ezen a területen dolgozó edzők nagy gondot fordítanak a tehetséges diákok versenyeztetésére és fejlesztésére. Idén már hagyományként ott lehettünk a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Atlétikai Szövetség által Gödöllőn rendezett atlétika–mezei futóbajnokság országos döntőjében, ahol szép eredményt értünk el. Hozzátette, saját rendezésű tanulmányi versenyeiknek nagy sikere van a Sárréten. A megmérettetésekre nagy számban jönnek el tanulók a megye iskoláiból, ilyen a „Sárrét Kis Nyelvésze”, a „Sárrét Kis Természettudósa”, a „Sárrét Legjobb Történésze” verseny.

A legrangosabb iskolai versenyei a felső tagozaton a Kálti Márk Történelem Tanulmányi Verseny iskolai fordulója, a Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai fordulója és a Kazinczy Szépkiejtési Verseny iskolai fordulója. – A 2021/2022-es tanévben is aktív résztvevői voltak tanítványaink a tanulmányi versenyeknek, annak ellenére, hogy ezek többsége online zajlott. Ezek közé tartozik az Arany János Magyarverseny iskolai fordulója, a Bendegúz Nyelvész iskolai fordulója, a Nyelvészkedők csapatverseny, a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, a Bolyai anyanyelvi csapatverseny, a Körösök Menti Levelezős Verseny – fogalmazott.

Ápolják hagyományaikat

Az iskola gazdag hagyományokkal rendelkezik, melyek tovább örökítése fontos kötelességünk – tette hozzá az intézményvezető. – Feladatunk nemzedékről nemzedékre biztosítani a folytonosságot, erősíteni az együvé tartozás érzését jóban és örömben. Mint mondta, az elmúlt fél évtizedben új hagyományokkal is gazdagodott az iskola. – Nagyon büszkék vagyunk iskolazászlónk „születésére”. Ennek ugyanis története van – tette hozzá. – Előzetesen rajzpályázatot hirdettünk tanítványaink között Milyen zászlót szeretnénk? címmel. A szakmai zsűri Boros Zsolt diákunk linómetszetét választotta, így az ő munkája díszíti a „Tüköry Zászlót”. A jelkép átadása során a közönség állva ünnepelte a zászló bevonulását, mely ezentúl az összetartozásunkat jelképezi.

Új ballagási hagyományaink közé tartozik, hogy végzőseink saját agyag emléktáblát készítenek, melyre egy általuk választott idézetet vésnek. Ezt a táblát adják át a ballagáson, mely felkerül kastélyiskolánk falára.

Tisztelet a névadónak

Az iskolában minden év szeptemberében akadályversennyel és szellemi vetélkedővel tisztelegnek névadójuk, Tüköry Lajos előtt, méltóképpen hajtanak fejet Körösladány szülötte, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőse előtt. – Büszkék vagyunk Tüköry Lajosra, a magyar szabadságharc főhadnagyára, a török emigráció őrnagyára, az olasz egyesítés mártír ezredesére – folytatta a gondolatot. – Nem csak magyar földön, nem csak Körösladányban emlékezünk meg Tüköryről. Holttestét 1910-ben, a marsalai partraszállás ötvenedik évfordulóján áthelyezték a helyi San Domenico-bazilika panteonjába, ahol díszes síremléket is kapott. Szicília fővárosában szobra van, s róla nevezték el az egyik főútvonalat, miként a nápolyi flotta egyik zászlóshajóját is. IV. Tüköry Jótékonysági Bál Az iskola vezetősége, nevelőtestülete és szülői munkaközössége nagy sikerű jótékonysági bált szervezett a közelmúltban.

A jótékonysági bált nagy sikerrel rendezték meg, sokan álltak a jó ügy mellé

– Azzal a nemes céllal vágtunk neki az ösvénynek, hogy a támogatásokból, adományokból az „aprónép” birodalma kültéri mászófallal bővüljön – tette hozzá Oravecz Eszter Ágnes. – Főtámogatónk a körösladányi képviselő-testület volt. Mi, az iskola csak meggyúrtuk az első hópihét, s akkor jöttek a szülők, a támogatók, és görgették tovább, egyre nagyobbra, s a csoda megtörtént. Megéreztük embertársaink szeretetét, segítőszándékát. Életünk folyamán minden perc ezer és ezer lehetőséget nyújt arra, hogy tetteink a jóra, a szépre, a nemesre, a minket gazdagítóra irányuljanak, s így cselekedeteinknek értelme és véghetetlen értéke legyen.

Hálával köszönjük tanítványaink nevében a végtelenül sok támogatást, mely az idén fölülmúlt minden eddigit, 98 támogató csalt mosolyt a körösladányi gyermekek arcára. A dekorációkat, a díszleteket magunk készítettük, hogy minél több bevétel maradjon célunk eléréséhez. A műsort is a nevelőtestület adta, melyben benne volt szívünk-lelkünk. Újra megmutattuk, hogy mennyi jó szándékú ember él itt a Körösök völgyében, megmutattuk, hogy együtt csodákra lehetünk képesek, ahogy Böjte Csaba mondja:

A magányos bérctetőn álló fát a vihar sokkal könnyebben kicsavarja, de ha az erdőben egymás mellett vannak, egymást védik, óvják, közösen a legnagyobb orkánnal is sokkal könnyebben fel tudják venni a harcot.

Esélyteremtés a Tüköryben

A körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az országos, megyei átlagot jóval meghaladó mértékben járnak nevelőszüléknél elhelyezett gyermekek. A megyei nevelőszülői állami férőhelyek 26 százaléka Körösladányban található. A gyermek vér szerinti családjából történő kiemelése jelentős pszichés terhelést, traumát okoz az egyébként is krízishelyzetben lévő kiskorúnak. A gyermek számára fontos, hogy minél kisebb „törést” okozzon az új gondozási hely, melyet a családias légkör, a szeretet, a törődés képes csökkenteni. – Intézményünk szakembereinek igen nagy kihívást jelent a rendkívüli feladat, hogy a lehető legjobban segítsük elő a nevelt gyermekek mindenek feletti jogának érvényesülését, beilleszkedésének elősegítését. Ezért tartottuk fontosnak, hogy intézményünk részt vegyen az Esélyteremtés a köznevelésben ­című projektben, s ennek ­köszönhetően elkészítettük egy olyan egyedülálló protokollt, mely a nevelt gyermekek befogadására készíti fel az intézményt és segíti a hozzánk érkező tanulók beilleszkedését – fogalmazott Oravecz Eszter Ágnes. – Ezzel egy olyan hiánypótló módszertani eljárásrendet alkottunk meg, mely hosszú távon megoldási javaslatot nyújt a gyermekvédelmi szakemberek, pedagógusok számára. A befogadási protokoll, mint jó gyakorlat, beépült iskolánk életébe.

A hagyományok tiszteletét, az összetartozás érzésének erősítését különösen fontosnak tartják a körösladányi iskolában

Tanulást segítő tereket fejlesztett a Gyulai Tankerületi Központ

Az iskola jól felszerelt, és az elmúlt években újabb hiánypótló fejlesztések is megvalósultak. A Gyulai Tankerületi Központ tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztését megvalósító pályázatának köszönhetően egy 21. századi igényeknek megfelelő természettudományi laborral, a kísérletekhez szükséges eszközökkel és anyagokkal lett gazdagabb az intézmény. Emellett egy olyan idegen nyelvi labort építettek ki, ami speciális környezetet teremt a diákok számára, és ezáltal lehetővé teszi számukra, hogy önállóan vagy csoportosan gyakorolják a helyes kiejtést, szabadon kommunikáljanak a tanult nyelven. A Gyulai Tankerületi Központ pályázatának köszönhetően megújult az iskola informatikai hálózata, a pedagógusok számítógépparkja, új tanulói tableteket osztottak ki.

Segítik a gyerekek tehetségének kibontakoztatását

Az idei tanévben, ha csak a nagyobb eszközfejlesztéseket említem, gyarapodtunk oktatást segítő eszközökkel, bútorokkal. Örülhettünk a tanulói laptopoknak, harminc tanulói tabletnek és egy tablettöltő szekrénynek. A művészeti iskola tárgyi feltételei is bővültek egy keverőpulttal, két hangfallal, két hangfalállvánnyal, egy-egy mikrofonnal és mikrofonállvánnyal, valamint nyolc monitorral. A 2021/22-es tanévben is nagy értékű infokommunikációs eszközökkel lett gazdagabb a Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A fenntartó, a Gyulai Tankerületi Központ, minden igényt kielégítő oktatási eszközökkel látta el az intézményt: újabb interaktív panel, valamint két darab, egyenként egymillió forint értékű új projektor segíti az oktatást.