MEZŐHEGYES

A betároló rész felújítása megvalósult, majd a feldolgozás további fázisainak korszerűsítési igénye is felmerült. A kapacitás ugyanis alacsony volt, az osztályozóépület műszakonként 35-40 tonna, míg a 4-es vonalé 10-12 tonna/műszak (ami nyolc órát jelent) tett ki.

A korszerű technológiának először a helyét kellett létrehozni, így a megvalósítás 2020 júniusában indult el az új csarnok építésével. Az 1974 m2 alapterületű csarnokon belül különböző, belső épületet is elhelyeztek, többek között kompresszorház-vezérlőt, szociális helyiséget. Az egység 2020 decemberére készült el.

A beruházás a közbeszerzéssel kezdődött, melyet a Cimbria gépgyártó nyert meg. A dán cég vállalta a mezőhegyesi igények alapján más gyártótól származó gépek beszerzését, üzembe állítását is. Így a színszeparátor a Chromex, a zsákológép a Concetti, míg a csomagológép Technograp cégtől származik.

A feldolgozás első fázisai után az új csarnokba már morzsolt formában kerül az alapanyag a laboratóriumi vizsgálatokat követően. Az első állomás három ládabuktatóból áll, ahol fajtaazonos, de különböző beltartalmi értékekkel rendelkező tételek homogenizálását végzik. A különbségek adódhatnak különböző termőterületről származásból vagy éppen a fizikai paraméterek különbözőségéből, így válik majd a termék egyöntetűvé. A homogenizálás a névleges teljesítménye 20 tonna/óra.

Előtisztító gép

Két osztályozógépet vásároltak, ezek Delta 127 típusúak, amivel négy különböző frakcióra választják szét az alapanyagot, így könnyítve a végfelhasználást, még egységesebb termékkel. 10-10 tonna/ óra kapacitással működik a gép. A szétválasztott frakciók mindegyike egy-egy HEID GA 210 típusú fajsúlyszeparátorra kerül. Átlagosan 8-10 tonna/óra kapacitással gravitációs szeparálást végez. Erre azért van szükség, mert adott méretfrakción belül is eltérő súlya lehet a szemeknek. Például a fuzáriumfertőzött, a sérült, törött szemek is könnyebb fajsúlyúak. Levegőelszívás útján az apró, könnyű szemét is eltávolítható az anyagáramból. A különválasztott alapanyag zsákba kerül, hiszen ezzel a fázissal zárul az első vonal.

A megfelelő minőségű termék előállításához újabb laboratóriumi vizsgálat következik, ezután határozzák meg a célország igényei alapján a csávázószereket és a csomagolás paramétereit (kiszerelés, címke). A csávázás előtt egy szín szeparátorba kerül az alapanyag, ami 10 tonna/óra kapacitással végzi a szeparálást, a magok színe alapján. Elölről és hátulról is egy-egy optika figyeli az anyagáramot, és az előre betáplált, oda nem illő szemeket eltávolítja.