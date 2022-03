Az smart televíziók vagy okostévék vitathatatlanul nagy népszerűségnek örvendenek. Mára már a legtöbb nagyáruház kínálatában számtalan különféle modellt megtalálhatunk. Elég szétnéznünk például az Alza termékei között, és azonnal egy rakat csúcsszuper modell ugrik fel a böngészőnk ablakában arra várva, hogy átvegyék régi televíziónk helyét. Ezek a készülékek az online filmezést szinte moziélménnyé teszik számunkra, vagy éppen telefonunk képernyőjét is letükrözhetik. Általuk bármikor elérhetővé válnak kedvenc filmjeink és sorozataink, így nem kell időbeosztásunk semmilyen műsoridőhöz igazítanunk – ami, valljuk be, rendkívül praktikus. Az új generációk számára talán már teljességgel ismeretlen, milyen egy hetet várni kedvenc sorozatuk új epizódjára. Ugyanakkor pontosan ezek a tulajdonságok lehetnek a hátrányaik a különféle okostévéknek.

A sötét oldal, amiről senki nem beszél

A bőséges választék és az azonnali elérhetőség képes elértékteleníteni egy idő után bármilyen filmet vagy sorozatot. Régen valahogy sokkal jobban megbecsültük ezeket, pontosan a várakozási idő miatt. A ma embere egyre inkább hajlamos a türelmetlenségre, és még csak el sem jut odáig, hogy mit kínál számára egy-egy alkotás. Ez nem is csoda, hiszen az első negyed óra után, ha nem nyerte el a felvezető a tetszésünket, egyszerűen berakhatunk egy másik filmet. Emiatt viszont számtalan élményből kimaradhatunk, és életünk más területein is ugyanilyen türelmetlenek lehetünk. A csúcstechnológia erre kondicionál, ez pedig a valódi világban a saját sikertelenségünk kulcsa lehet. Persze, nem szükséges távol maradnunk a különféle digitális csodáktól, viszont érdemes tudatosan használnunk őket – gondos odafigyeléssel. Gyermekeink esetében pedig erre még inkább oda kéne figyelnünk, hiszen ők nálunk is sebezhetőbbek ilyen téren.