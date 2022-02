Idén szeptemberben pedig az ugyancsak hiányszakmának számító gyógypedagógia asszisztens képzés is elindul az iskolában. – A szak indításával nem titkolt célunk a gyógypedagógusok utánpótlásának segítése. Továbbá tervezzük felvenni a kapcsolatot a gyógypedagógus-képző intézetekkel is megkönnyítve ezzel a diákjaink továbbtanulási lehetőségeit – hangsúlyozta Lestyánné Hricsovinyi Julianna. Az intézményvezető az iskola sikereiről is beszélt, elárulva, hogy az elmúlt években igen szép eredményekkel végeztek az iskola tanlói. – Az Szakmai Kiváló Tanulója Versenyen és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen sokszor „Kós-os” diák áll a dobogón. Az sem ritka, hogy a dobogó mindhárom fokán a mi tanulóink állnak. De az EuroSkills, azaz a szakmák európai bajnokságán is volt már bronzérmesünk, illetve a WorldSkills-ről, a szakmai készségek világbajnokságról is több tanulónk tért vissza kiválóság díjjal – mesélte büszkén az intézmény vezetője.