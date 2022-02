– Nálunk hat ágazatban több szakmát is tanulhatnak a diákok. Technikumi képzésben a Rendészet és közszolgálat ágazatban Közszolgálati technikus; a Sport ágazatban Sportedző (röplabda) – sportszervező; a Kreatív vizuális ágazatban Nyomdaipari technikus; Divat-, jelmez- és díszlettervező és Grafikus; a Szociális ágazatban Kisgyermekgondozó, -nevelő; az Egészségügy ágazatban pedig Általános ápoló (6 év) és Gyakorló ápoló szakemberek végeznek. Továbbá a fiatalok a Szakképző iskolában a 3 éves Nyomdász szakot is választhatják – sorolta Tálas József Csaba, az intézmény igazgatója, aki szerint az iskolai élet is rendkívül változatos náluk, a tanulóiknak számos rendezvényt, sporteseményt szerveznek évről-évre.

– Gyakori vélekedés, hogy egy iskola túl laza vagy pedig drákói szigor uralkodik. Az intézményünkben nagyon régóta dolgozunk azon, hogy ez a kettő egyszerre valósuljon meg. Olyan barátságos légkört igyekszünk megteremteni, ahol a jó tanuló diákok segítséget kaphatnak, illetve azok a gyerekek, akik hátránnyal indulnak, szintén megtalálhatják az elérhető, vágyott életutat – osztotta meg velünk az intézmény igazgatója.

Hozzátette, az iskola nevelői kara rendkívül elkötelezett pedagógusokból áll, ami biztos feltétele annak, hogy mindenki megtalálja a számítását. A hátrányos helyzetű, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő diákoknak pedig az iskolapszichológus és a gyógypedagógus segít a felzárkózásban.

– Rendkívüli igény van a végzett diákokra a munkaerőpiacon. Hiszen óriási szakember hiány van például a nyomdaiparban. Így az itt végzett szakembereket nem csak a Békés megyei nyomdák, hanem szinte az egész országban el tudnak helyezkedni. De ilyen az egészségügyi képzésünk is, ahol gyakorlatilag nem tudunk annyi szakembert képezni, amennyit a környékbeli kórházak, rendelőintézetek, szociális intézetek ne tudnának fogadni – emelte ki az igazgató.

Mint mondta, az iskola elhelyezkedése is vonzó lehet a leendő diákok számára. Hiszen a város központjától kicsit távolabb, szép zöld környezetben élik a mindennapjaikat a Szegyások.

– Campus jelleggel, egy nagy területen helyezkednek el az intézményeink. Itt található a nemrégiben átadott Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont is, amely Kelet-Európa legmodernebb nyomdaipari tanműhelye. A Tudásközpont által az iparág olyan egyedülállóan felszerelt, modern tanműhellyel gazdagodott, amely alkalmas széles látókörű, jól képzett, naprakész szakemberek kibocsájtására.

Az innen kikerült gépmesterek, kiadványszerkesztők az ország sok nyomdájába viszik el a képzés jó hírét. A tanműhelyhez közel az alkotóház várja a művészeti képzésre jelentkezőket, pár lépésre innen pedig a kiválóan felszerelt, részben felújított kollégium és az egyetem sportcsarnoka áll a diákok rendelkezésére – sorolta az intézmény vezetője. Egyúttal kiemelte, az intézménybe határon túlról is érkeznek diákok.

– A legtöbben Nagyszalontáról jönnek hozzánk, de vannak arra vonatkozó terveink, hogy a nagyváradi, aradi vagy temesvári diákokat is fogadjunk az iskolánkba. Hiszen nálunk piacképes tudást szerezhetnek. Az okleveles ápoló képzésünk például olyan végzettséget ad, melyet az EU minden tagországában, honosítás nélkül elfogadnak – avatott be minket az igazgató.