– Az iskolánkban elérhető két ágazat három szakmáját professzionális módon oktatjuk. A Specializált gép és járműgyártás ágazathoz a Gépjármű mechatronikai technikus képzés tartozik, míg a Közlekedés, szállítmányozás ágazatban két szakma érhető el: a Logisztikai technikus, valamint a Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus – avatott be minket Malatyinszki Péter, igazgató. Mint mondta, utóbbi a jövő szakmája, hiszen napjainkban számtalan olyan cég érkezik, nyit irodát a térségben, amely keresi, tárt karokkal várja a Kemény Gábor Technikumban végzett szakembereket. A Közlekedésüzemvitel-ellátó technikusok pedig az iskola befejezése után a vasút- és autóbusz közlekedésben tudnak elhelyezkedni.

Mivel speciális szakmákat oktatnak, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartásra is. – Együttműködésünk van többek között a kecskeméti Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karával, rendszeresen érkeznek hozzánk az egyetemről meghívott előadók, illetve a mi tanulóink is gyakran vesznek részt a felsőoktatási intézmény programjain. Erre jó példa a legutóbbi „Lányok napja”, amelynek célja, hogy a mérnökképzést népszerűsítse a lányok körében. Ugyancsak részt vettek a diákjaink az Egy nap alatt a logisztika körül című versenyen, és csak kevéssel maradtak le a dobogós helyezésekről – osztotta meg velünk az igazgató. Hozzátette, szintén jó kapcsolat alakítottak ki a Gál Ferenc Egyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Utóbbi azért is fontos, mert jövőre elérhetővé válik a Honvéd kadét képzés a Kemény Gábor Technikumban.

Mindezek mellett az intézmény az Erasmus+ pályázattal lehetőséget biztosít a tanulóinak, hogy külföldön is tapasztalatot szerezzenek a szakmájukban. – Ősszel ki tudott utazni egy csoportunk Máltára. A diákok fele autószerelő, a másik fele pedig logisztikus volt. A fiatalok egy hónapot töltöttek el a szigeten. Ezalatt a szakmájukban dolgozhattak, illetve nyelvtudásukat is fejleszthették. Ráadásul az őket fogadó cégnél, amikor látták, milyen ügyesek a csabai tanulók, komoly szerelési munkákat is adtak nekik. Ebből is látszik, milyen biztos az a tudás, amit a hazai képzés ad – emelte ki az intézmény vezetője, aki szerint, fontos, hogy a diákok jól érezzék magukat náluk.

Ha szeretnek ide járni, kialakul bennük egyfajta kötődés az iskola iránt és így jobban is teljesítenek a tanulmányaik során. Éppen ezért igyekszünk minél több alternatívát kínálni nekik a szabadidő eltöltésére. Illetve a diákság is rendkívül aktív, rendszeresen szerveznek programokat saját maguknak

– emelte ki az igazgató.