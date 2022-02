Hirdetés 36 perce

Hogyan válassz létrát?

Ha kertes családi házban lakunk, alapvető szükséglet egy jó létra. Akár gyümölcsöt szedünk, akár a nyesést végezzük, a magasabban lévő ágakat nem lehet elérni a földről. Arról nem is beszélve, hogy az ereszcsatorna kitakarításához is nagyon jól jön, ha az utcáról vagy kertből lombos ágak nyúlnak házunk teteje felé. Emellett beltérben is jó hasznát vesszük, ha mi magunk végezzük a festést, illetve el akarjuk érni a magasabban lévő tárolószekrényeket. De milyen létrát is érdemes választani a rengeteg elérhető típus és modell közül? Cikkünkből megtudod!

/Fotó: Freepik/

A fa létrák hátrányai Régen lényegében az összes létra fából készült. Nem csoda, a fa univerzális, könnyen alakítható, faragható, és relatíve tartós alapanyag. A hangsúly azonban a „relatíve” kifejezésen van. Az idő vasfoga bizony rajta hagyja a nyomát: a fokok elkopnak a talpunk alatt, és egy idő után a korhadás is elkezdi enni a fát, ha nincs megfelelően kezelve. Arról nem is beszélve, hogy a fa létrák a talajjal érintkező rész elkopása miatt kevésbé stabilak – illetve sokkal limitáltabb az is, hogy milyen létratípusok alakíthatók ki fából. Az univerzális és teleszkópos megoldások értelemszerűen szóba sem jöhetnek. Ezért a fát nagyrészt felváltotta alapanyagként az alumínium, illetve megjelentek a jóval drágább üvegszálas megoldások is. A manapság legelterjedtebbnek számító alumínium létrák sokkal biztonságosabbak, és lényegében majdnem minden szempontból köröket vernek fa felmenőikre. /Fotó: Freepik/ Első a biztonság Ha azt tapasztaljuk, hogy fa létránk kopott, korhadt, vagy inog, itt az idő elgondolkodni rajta, hogy beruházzunk egy modernebb, biztonságosabb modellbe. A biztonság nem elhanyagolható szempont, főleg annak fényében, hogy éves szinten rengeteg kisebb-nagyobb baleset köthető a létrákhoz. Ez kiemelten igaz az idősekre, akik közül ma is rengetegen végeznek Magyarországon kerti munkát. Ebben az életkorban már rosszabb a mozgáskoordináció és az egyensúlyérzék, így nagyon nem mindegy, hogy mennyire stabil létráról dolgoznak. /Forrás: Zákány Szerszámház, Ztrust TAL3044 kétrészes teleszkópos 2x7 fokos létra/ Alumínium létrák: az új generáció Az alumínium egy könnyű és rendkívül ellenálló fém. Nem rozsdásodik, emellett relatíve olcsón előállítható, így az elmúlt évtizedekben rendkívül népszerű alapannyaggá vált. Ez alól a létrák sem jelentenek kivételt, a különféle üzletekben alumínium létrák garmadája közül választhatunk. Az alumínium létrák sokféle méretben és kivitelben készülnek, így lényegében minden igényt le tudnak fedni. Hacsak nem akarsz komoly összegeket beruházni egy üvegszálas létrába, a legjobban egy alumínium modellel jársz. Mire figyelj a létraválasztásnál? Az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni: • Teherbírás: ne feledkezz meg a használt szerszámok, pl. motorfűrész súlyáról sem. Egy 150 kg-os teherbírású létra általában elegendő a ház körüli munkákhoz. • Magasság: a létrák használatánál alapvető, hogy nem szabad a legfelsőbb fokokra fellépni, csupán a fentről számított harmadik-negyedik fokra szabad felállni. Ezért fontos, hogy ne „centizzük ki” a magasságot, mert a túl alacsony létráról nyújtózkodni balesetveszélyes. • Bordázottság: a bordázottságon a fokok csúszásgátló felületét értjük. Óriási segítséget jelent, ha például sáros talpú gumicsizmában dolgozol a kertben. • A megfelelő létratípus: ma már a fellépőktől kezdve a támasztólétrákon át egészen a teleszkópos, illetve univerzális létrákig számos kivitel közül választhatsz. Vásárlás előtt érdemes alaposan végiggondolni az igényeket, illetve azt is, hogy mennyi helyed lesz a tárolásra. Ha szeretnél kiváló minőségű alumínium létrák közül válogatni, keresd fel a Zákány Szerszámház oldalát! A hírlevélre feliratkozva pedig követheted az éppen aktuális akciókat, kedvezményeket is.

