Marik László, az U19-es csapat vezetőedzője elmondta: - Nyilván egy kicsit rossz érzés, hogy egyetlen mérkőzésen múlt, hogy feljebb léphessünk egy csoporttal. Ezzel együtt összességében jól sikerült őszi szezonon vagyunk túl, hiszen sok szép eredmény született. Számunkra igazából nem is feltétlenül az eredmény volt a legfontosabb, mert játékosaink sokat léptek előre egyénileg is, ügyesen játszottak és sok-sok jó teljesítményt láthattunk tőlük. Voltak olyanok is, akik felkerültek az NB3-as csapathoz is és ott már szóhoz is jutottak a bajnokság folyamán. Illetve mindenképpen ki kell emelnem Mágocsi Bencét és Zahorán Áront, akik már az NB2-es csapattal edzhettek, pont a kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően.

Természetesen volt egy kis változás a csapatban, hiszen van olyan, aki megpróbálja máshol, van olyan játékosunk, aki abbahagyta a versenysportot, de a vezetőséggel már megbeszéltük, hogy a tavaszi szezonra az U17-es csapatból három játékos felkerül hozzánk, akik velünk készülnek.

Egy kicsit szűkebb kerettel dolgozunk majd, hiszen az NB3-as együttesnél nyolc tizenkilenc éves játékosunk edz, ők természetesen a mérkőzések jó részén majd visszajátszanak még, így talán megfelelő mennyiségű játékperchez juthat majd minden labdarúgónk. Természetesen abban is bízunk, hogy a tavasz második felében már a fiatalabb korosztályból felkerült játékosokat is tudjuk majd érdemben foglalkoztatni. Az utánpótlás bajnoki rendszerben nem történt változás, tizennégy mérkőzést játszunk majd a szezonban, amely igen sok utazással is jár, úgyhogy változatos és izgalmas idény elé nézünk.