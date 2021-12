Nagy esély van arra, hogy a Békéscsaba Labdarúgó Akadémiáról még az eddigieknél is több fiatal labdarúgó jut el a Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es felnőtt csapat keretébe. Az eredményességre sem lehet panasz, három csapat is harcban állt a feljutásért, az U16-osoknak mindez sikerült is. Erről és az akadémián zajló infrastrukturális fejlesztésekről is beszélt dr. Kovács Mihály, a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesületének elnöke.