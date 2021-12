7. Kerekedj fel és sétálj egyet!

Sokat tehetünk a könnyebb emésztésért, ha elmegyünk egy hangulatos sétára a környező utcákban. Ez lehet akár egy családi program is, és a felszaladó plusz kilók ellen is segíthet. Úgy érezhetjük a végén, hogy valóban tettünk valamit egészségünkért. A friss levegőn történő mozgás kellemes fáradtsággal töltheti el szervezetünket, ami segít a későbbi pihentető alvásban is.