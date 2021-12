Noha a kereskedelmi kínálatot a vezetékes vasalók uralják, érdemes megfontolni, a hagyományos vezetékes vagy inkább a vezeték nélküli változatok jelentik a jobb választást számunkra. Mindkettő mellett említhető előnyös és hátrányos tulajdonság, így a saját igényeinkről sem feledkezhetünk meg. A hagyományos vezetékes készülékek esetében az állandó csatlakoztatás stabil hőfokot és hőfokszabályzást tesz lehetővé, de nem feledkezhetünk meg a kábel által jelentett kényelmetlenségről. A vezeték nélküli készülékek esetében értelemszerűen nincs ilyen gond, hiszen esetükben a vasalótalp felmelegítését egy hőtároló egység végzi, így a vasalást már a zavaró kábel nélkül végezhetjük. El kell mondani azonban, hogy ilyen esetben 30-60 másodpercenként vissza kell helyeznünk a vasalót a hőtároló egységre, ahol újból felmelegszik… Ezt addig kell ismételnünk, amíg el nem készülünk a vasalással.

Mindenképpen érdemes foglalkozni a teljesítmény kérdésével, hiszen a legkisebb és a legnagyobb teljesítménnyel rendelkező készülékek képességei jelentősen eltérnek. A kereskedelmi forgalomban kapható vasalók jellemzően 1200 wattnál kezdődnek; ezek csak alkalmi használatra ajánlhatók. Gyakoribb használat esetén jó választásnak bizonyulnak az 1600-1800 wattos vasalók. 2000 watt feletti teljesítményre rendszerint akkor van szükségünk, ha a készüléket szinte napi rendszerességgel használjuk, illetve nagyobb mennyiséget vasalunk.

Mindenképpen érdemes foglalkozni a talp anyagának kérdésével is. Többféle megoldással találkozunk, ezek rendszerint behatárolják a készülékek árát is. A legolcsóbb készülékek általában alumíniumból készült talppal rendelkeznek. Noha jól siklanak és gyorsan felmelegszenek, sajnos kifejezetten sérülékenyek, illetve megtapadnak rajtuk a műszálak. A tisztításuk viszont relatív egyszerű. Némileg jobb tulajdonságokkal rendelkeznek a rozsdamentes acélból készített talpak, noha ezeken is megtapadnak a műszárak és karcolódásra hajlamosak. Mindenképpen érdemes megismerni a kerámiatalpakat, amelyek ma már a legnépszerűbb és legelterjedtebb változatnak mondhatók. Nagyszerűen siklanak és a speciális gyártási eljárásoknak köszönhetően ellenállnak a műszálak tapadásának is.

Szánjunk figyelmet a különböző funkciók megismerésének is. Érdemes olyan készüléket választani, ami automata kikapcsolóval rendelkezik, hiszen ezek használata biztonságosabb; ha netalán eljöttünk otthonról és elfelejtettük kikapcsolni a vasalót, nem kell aggódnunk, hiszen az automata megoldja a helyzetet. Érdemes előnyben részesíteni a gőzölővel rendelkező készülékeket, ám ha ilyet választunk, lehetőleg rendelkezzen vízkőmentesítő funkcióval is.