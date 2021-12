Decemberben azonban egy másik extra napon is részt vehettek a plazmaadók, Plazma Claus nap december 6-án volt, ezen az extra napon a békéscsabai Plazma Center a Pándy Kálmán Tagkórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztályán fekvő gyermekek számára gyűjtött mikulás csomagokat.

A járványhelyzet okozta korlátozások következtében csak a kórház udvarán sikerült átadni a csomagokat, azonban a centrum számára így is nagy öröm volt, hogy ennyivel is segíthette a beteg gyermekeket. Mind az osztály vezetősége és a gyerekek is lelkesen fogadták a támogatást. 180000 forint értékben sikerült mikulás csomagokat adományozni a kórházban fekvő gyerekeknek.

A Plazma Claus nap részeként a plazmaadók november 2-e és december 6-a között üzenhettek a mikulásnak, a Plazma Center pedig 5 szerencsésnek teljesítette kívánságát. A kívánságok között volt, tűzifam tablet, és karácsonyfa is, a nyereményeket az 5 szerencsés plazmaadó december 22-én vehette át Krajcsó Ágnes centrumvezetőtől - árulta el Szabó Rita a Plazma Center marketing asszisztense.