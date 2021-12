Bolti vásárlás esetén a Google Pay használata során okostelefonunkat csak a terminálhoz kell tartanunk (aktív állapotban), az alkalmazást nem is kell megnyitni. A 15 000 Ft feletti tranzakciók jóváhagyásához a telefont már fel is kell oldanunk. PIN kódot így nem kell megadnunk a POS terminálon, ami azért is előnyös, mert így nem kell semmihez hozzáérnünk a saját készülékünkön kívül.

Fotó: pexel.com