Chovan Klára, a Budapest Bank békéscsabai fiókjának vezetője szerint: „A bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása egyértelműen növeli az ügyfélélményt. A POS terminálok telepítése már 3 napon belül lehetséges, amelyből akár hordozható eszközt is tudunk biztosítani. Az ügyfelek kényelme és a még gyorsabb kiszolgálás érdekében a terminálhoz érintésmentes fizetést biztosító pin padet is lehet csatlakoztatni. A legváltozatosabb tevékenységi körben működő vállalkozások számára hasznos, hiszen bármely szolgáltató által kibocsátott Széchenyi Pihenő kártyát is elfogad. Összességében elmondható, hogy a telepítés és a használat költségei elenyészők az elmaradt vásárlók miatt kieső bevételhez képest.”