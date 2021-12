Fogsorunk életünk végéig hű társunk marad, ezért egyáltalán nem mindegy, hogyan viszonyulunk hozzá. Ápolását már csak azért sem célszerű elhanyagolni, mert azon túl, hogy fogzománcunk bánhatja, ha nem figyelünk eléggé oda, számos komolyabb betegséget is előidézhet fogaink elhanyagolása. Még olyanok is, amikre elsőre nem is gondolnánk: ilyen lehet a tüdőgyulladás, a különböző szív- és érrendszeri betegségek, vagy éppen kismamáknál gyakori terhességi mérgezés. Kutatók ugyanis kimutatták, hogy ugyanaz a baktérium okozza a szívbetegséget, mint az ínygyulladást – ami pedig sajnos a terhes nők 60%-ánál előfordul.