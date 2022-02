Nagyon is! Bár úgy tűnhet, hogy a női ruhák viselése még túlságosan korai, pláne fagyos hajnalokon, de nem árt, ha tudjuk, hogy az időjárás gyorsan változik. Ráadásul napközben kifejezetten magasra kúszik a hőmérő higanyszála, így aztán a hosszabb fazonok akár aktualizálhatóak is. Arról nem is beszélve, hogy kifejezetten kifizetődő taktika felkészülten várni a tavasz beköszöntét. Hogy ez mit jelent? Például a gardrób kiadós átfésülését.

Előkerülhetnek olyan ruhák, amik már évek óta a szekrény mélyén várják jobb sorsukat. De kincsek is megmutatkozhatnak, amikre valamiért a felejtés köde borult.

Miután az otthoni készlet letisztul, következhet a frissítés. Nem egyszer ez jóformán a ruhásszekrény egészét érinti, ám így borítékolható a trendi megjelenés. Ami milyen is?

answear

Tény: 2022-ben a színeké a főszerep. Különösen, ha a tavaszi, nyári ruházatok kerülnek a figyelem célkeresztjébe. Nincs is annál üdítőbb látvány, mint amikor a télen már-már megszokott szürkeséget varázslatos árnyalatok váltják fel.

Ezt az életérzést képviselik és hirdetik a sokszínű modellek, amikkel együtt túl a stílusosságon nem kevés vidámság is csempészhető a mindennapokba.

Ami a fazonokat illeti: a karcsúsított szabás természetesen örök divat, de a lengébb alternatívák térnyerése is megfigyelhető. Utóbbiak előnye kétségtelenül a szabad mozgástér biztosítása. Túl azon persze, hogy nyári hőségben például óriási pozitívum a könnyed szellőzés.