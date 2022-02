Február 15-én tartotta 5. születésnapját a békéscsabai Plazma Center. Ezen apropóból számos meglepetéssel és extrával készültek a plazmaadók számára. A szülinapi party hangulatért Dj Oszi gondoskodott, de sütemény, üdítő, fotófal és tombolasorsolás is várta a látogatókat. A szervezők a délelőtt és délután is több nyereménnyel készültek a napi főnyeremény pedig egy okostelefon volt. Az egészségügyi intézmény ezen felül plazmaadásonként 500ft-al támogatta a „Más Kép” egyesületet, melynek köszönhetően 150.000Ft adományt sikerült összegyűjteni a nap végére. A támogatást a szülinapi rendezvényen át is adtak a képviselők részére, akik elmondták, hogy az adományt projektor, illetve okos eszköz vásárlására fordítják majd.

A születésnap részeként egy ünnepélyes nyereményjáték sorsoláson vehettek részt, azon plazmaadók, akik január 31-ig teljesítettek 200, vagy annál több plazmaadást. A 18 plazmaadó közül egy szerencsés egy okostelevízióval térhetett haza.

Nagy örömmel tölt el, hogy idén immár az ötödik születésnapját ünnepelhettük a Plazma Centernek és nagyon jó látni azt, hogy évről-évre egyre többen vagyunk mind plazmaadók, mind pedig kollégák. Ahogyan az előző években úgy idén is folytatjuk küldetésünk és szeretnék minél több szervezetet, alapítványt, egyesületet támogatni extra napjainkkal. A tavalyi évben több, mint kétmillió forint sikerült felajánlanunk erre a célra és idén pedig az a célunk, hogy ez az összeg még nagyobb lehessen. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik megtisztelnek minket bizalmukkal és hétről,hétre ellátogatnak hozzánk azért, hogy segítenek másokon - emelte ki Krajcsó Ágnes a Plazma Center központvezetője.

Az eltelt 5 év év alatt folyamatosan arra törekedtünk, hogy megújuljunk és mindig kedveskedjünk valamivel a plazmaadóink számára. 2022-től már nem csak a 100 és a 150x-es plazmaadink között sorsolunk ki televíziót hónapról, hónapra, csatlakoztak hozzájuk a 200x-os plazmaadók is, akik tábora egyre népesebb. Ez hatalmas öröm és egyben visszajelzés is számunkra, hogy a megyében élők ennyi év elteltével is ugyanolyan lelkesen és hűen segítenek plazmájukkal a rászorulókon. Továbbá örömömre szolgál, hogy elmondhatom, 2022-ben tovább folytatódnak extra napjaink melyek elsődleges célja, hogy helyi szinten támogatni tudjuk az alapítványokat, egyesületeket, civil szervezeteket ezáltal is hozzájárulva és segítve a megye fejlődését - emelte ki Szabó Rita a Plazma Center marketing asszisztense.

Február 22-én Fazekas Benett, egy 7 éves vésztői kisfiú gyógyulásáért fogott össze a plazmás közösség. Benett egy nagyon súlyos és agresszív agydaganattal küzdő kisfiú, aki kemo és sugárterápiás kezelésben részesül, hogy napról napra javuljon az állapota. Felépülésben azonban az igaz reményt egy németországi immunterápiás kezelés nyújtaná. A megyében már sokan összefogtak annak érdekében, hogy segítség Benettet és családját, ehhez csatlakozott a békéscsabai Plazma Center is. Február 22-én plazmaadásonként 500ft-al járultak hozzá Benett felépüléséhez. Az összefogásnak és a lelkes plazmaadóknak köszönhetően a Plazma Center 170.000ft-al tudta támogatni a családot.

Február utolsó extra napja 24-én, csütörtökön volt, amikor is Állati móka címmel hírdettek tárgyi adománygyűjtést a Csabai Állatvédők khe számára. A kezdeményezés célja az volt, hogy a plazmaadókkal közösen a Csabai Állatvédők Khe. számára minél több tárgyi adomány összegyűljön. Február 24-én a plazmaadókat meglepetésekkel és nyereményjátékkal várták a Plazma Centerben. Ha valaki azonban lemaradt volna a gyűjtésről de szívesen segítené a Csabai Állatdvédők Khe. munkáját az megteheti 13600/89-es adományvonal hívásával vagy az adó 1% felajánlásával, amelyet a következő 18383128-2-01-es adószám megadásával tehetnek meg.

A békéscsabai Plazma Center immár 5 éve dolgozik azon, hogy segítsék a rászoruló betegek gyógyulását, úgymint a hemofiliásokat, súlyos égési sérülteket, transzplantáción átesetteket, vagy éppen az immunhiányos betegeket. Ehhez azonban nagy szükség van a segítő szándékú lakosokra is. Ezért is fontos, hogy minél többen vegyenek részt az alkalmassági vizsgálaton, hiszen nem mindenkiből lehet plazmaadó. Az alkalmassági vizsgálat nagyjából egy órát vesz igénybe. Ehhez szükség van személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ kártyára. Az alkalmassági vizsgálat során a centrum orvosa egy egészségügyi állapotfelmérést végez személyre szabottan, amely végeztével kiderül, hogy alkalmas-e az illető a plazmaadásra vagy sem. Az alkalmassági vizsgálatra minden esetben időpontot kell foglalni, ezt a +36/70 795-72-95-ös számon vagy a www.plazmacenter.hu oldalon lehet megtenni.