Kiss Dávid szeptembertől álmosdi diákoknak segít, de mint elmondta, már több tapasztalattal: vannak pályaválasztási minták, melyeket Hajdúszovátról hozott, ezek segítik abban, hogy ezúttal is kihozza a gyerekekből a legtöbbet. Dávid idén szeptemberben lett mentornagykövet, ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy sokkal több segítő egyetemistára lenne szükség, ezért is tartja fontosnak, hogy a programot népszerűsítse. Pedagógushallgatóként pedig azt is a kezdeményezés lényeges elemének tartja, hogy a tanárszakos fiatalok így hamarabb kerülhetnek osztálytermekbe, gyerekek közelébe, ami sokat segít a felkészülésben, legyen szó akár konfliktuskezelésről, akár a kommunikáció elsajátításáról.