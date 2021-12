Miért fontos odafigyelni minden téren a kismamáknak az egészségükre?

Nemhiába mondják azt, hogy a kismamáknak szinte két ember helyett kell enniük. Ez persze nem azt jelenti, hogy mértéktelen falánkságba kell kezdeniük, sokkal inkább azt, hogy szem előtt kell tartaniuk, hogy már nemcsak magukért, hanem egy fejlődésben lévő kis életért is felelősek. Egy kismama szervezete sokkal érzékenyebb lesz a 9 hónap alatt, amit a szükséges vitaminokkal és egy ideális étrenddel érdemes támogatni.

Miért olyan meghatározó az egészséges étrend a kismamák számára?

Nem kevés kutatás és információ bizonyítja, hogy már a terhesség előtti és alatti táplálkozás is nagyban befolyásolja a magzat fejlődését és növekedését. Sőt mi több, bizonyos betegségek és rendellenességek kockázatát is csökkenthetik vele. A babavárás időszaka sok nő számára – ahogy már említettük – a legtöbbször párosul egyfajta mértéktelen habzsolással. Holott egy várandós nőnek csak néhány kiegészítéssel kell megváltoztatnia az étkezését ezekben a hónapokban. A lényeg a változatosságon és a minőségen múlik, hiszen ezek azok a tényezők, amelyek nemcsak a kismama, hanem a pici egészségét is biztosítják.

Miért fontos a helyes táplálkozás?

A helyes táplálkozás adja az alapot testünk és mentális egészségünk zavartalan és megfelelő működéséhez. Ebbe beletartoznak a húsok, a tejtermékek, a zöldségek, a gyümölcsök és a gabonafélék is. A haszontalan szénhidrátokat igyekezzünk legalább részlegesen kiiktatni, ugyanis ezek adnak táptalajt az elhízásnak, a stressznek és a különböző szív- és érrendszeri problémáknak.

TIPP: Terhes vitamin segítségével a várandósság előtt, alatt és után is könnyedén biztosítható a legfontosabb vitaminok és ásványi anyagok bevitele.

Miben segít, miért lesz jobb a közérzet a megfelelő étkezéstől?

Ha az eddig leírtak nem szolgáltak volna kellő bizonyítékkal, azt sem utolsó megemlíteni, hogy a tudatos és egészséges táplálkozás a közérzetünkre is elképesztő hatással tud lenni. Pontosabban a lelki és mentális egészségünkre. Ugyanis akik változatosan, tehát zöldségekben, gyümölcsökben és tápanyagokban gazdag ételeket fogyasztanak naponta 4-5 alkalommal kisebb adagokban, kevésbé lesznek fogékonyak a depresszióra, a korai demenciára, a Parkinson-kórra és más mentális betegségekre. A kismamák esetében – akárcsak másoknak – több energiájuk lesz, kevésbé lesznek fáradékonyak és könnyebben tudnak koncentrálni a napi teendőikre.

Milyen étrendet érdemes a téli kismamák számára követni?

Fontos, hogy gabonafélékből, zöldségekből, gyümölcsökből, zsiradékokból, illetve tej- és hústermékekből ne szenvedjen hiányt a kismama szervezete. Valamint elengedhetetlen, hogy inkább többször kevesebbet, semmint egyszer vagy kétszer nagyon sokat egyen, hiszen az a gyomrát és a babát is megterheli. Gabonafélékből csak és kizárólag teljes kiőrlésű vagy durumlisztből készült termékeket vásároljunk, és azokból készítsünk fogásokat.

Zöldségeket és gyümölcsöket naponta többször, szinte bármikor érdemes fogyasztani, hiszen a baba számára rengeteg vitamint tartalmaznak. Nassolásképp kifejezetten ajánlottak az olajos magvak, míg a dohányzás, a túl cukros és sós ételek kerülendők, mert növelik a veszélyeztetett terhesség kialakulását és a cukorbetegség esélyét. Végül, de nem utolsó sorban a bőséges folyadékbevitel is rendkívül lényeges. Legalább napi 2-3 liter vizet fogyasszon egy kismama.

Mit célszerű ezenkívül megtenni a baba és a kismama egészsége érdekében?

Biztos módszer ugyan nincs, de a helyes táplálkozás mellett érdemes körülnézni a terhes vitaminok kínálatában, hiszen ezek már olyan ásványi anyagokat tartalmaznak, amelyek fedezik az aznapi vitamin szükségletét egy kisbabát váró nőnek, sőt még bizonyos rendellenességeket is ki lehet küszöbölni a terhes vitaminok rendszeres szedésével. A másik igen hasznos tanács a mindennapi meditáció, a stressz kerülése és a kíméletes, de heti szintű mozgás. Ezek bizonyítottan jót tesznek a magzat szellemi és fizikai fejlődésének is.

Természetesen minden kismama más, azonban legyünk mindig felelősségteljesek, és áldott állapotban ne csak a magunk, hanem a testünkben fejlődő kis életre is gondoljunk. Pihenjünk sokat, zárjunk ki minden rossz és negatív dolgot az életünkben, továbbá igyekezzünk a cikkben leírtakat megfogadni.