Pedig az ünnep nem a vásárlásról, hanem a családról, a szeretetről, összetartozásról kellene, hogy szóljon. Ezt tudjuk is, fontos is, de azért megszoktuk, hogy a szeretetünket javak formájában is kimutassuk. Az otthon melege, a körül ült asztal, a jó ételek, finomságok éppen úgy az ünnep részei, mint az ajándékozás.

Miből vegyünk és milyen ajándékot?

Ajándékozásnál azt érdemes szem előtt tartanunk, hogy nem okvetlenül a legdrágább ajándéknak örülnek a legjobban, hanem figyeljünk oda a szeretteinkre és igyekezzünk olyan ajándékot venni nekik, amire leginkább szükségük van, vagy a legnagyobb örömet okozza. Persze szülőként ennél bonyolultabb a dolog, mert az ajándéknak a nevelési szempontjainknak is meg kell felelnie.

A gondok akkor kezdődnek, amikor tudjuk, hogy kinek mire van szüksége, meg is vennénk, de nincs rá elegendő pénzünk. A hosszú távú megtakarításainkhoz – ha vannak ilyenek – nem szoktunk karácsonykor hozzányúlni. Nagyon helyesen. De akkor mi a megoldás?

Ha van elegendő jövedelmünk ahhoz, hogy egy hitel törlesztését megfizessük, nem túl „feszes” a családi költségvetés, akkor érdemes rövidtávra hitelt felvennünk. Jó, de melyik hitel a legjobb erre a célra?

Melyik hitelt válasszuk?

Karácsonyi ajándékozásra általában azért a legtöbb családban nem vásárolnak több milliós ajándékot (lakás, kocsi, ilyesmi), szóval a megfelelő hitel kiválasztásánál is maradjunk az alacsonyabb összeget, de gyorsan elérhetővé tevő kölcsönöknél.

Mi jöhet szóba:

áruhitel

személyi kölcsön - online hitel

hitelkártya

folyószámlahitel

Lássuk, hogy melyik megoldás milyen előnyöket biztosít, milyen ajándék vásárlására a leginkább megfelelő!

Áruhitel a kézenfekvő megoldás

Szeretünk úgy vásárolni, hogy amikor meglátjuk az adott terméket, akkor már azonnal a vásárlási szándék is megvan, nem szeretnénk várni. Az áruhitel ügyintézését az adott boltban elindíthatjuk, a terméket ezzel lefoglaltuk, a feltételek rögzítettek. Az ügyintézés is gyors, egyszerű. Milyen vásárlás esetén ajánlott az áruhitel? Elsősorban nagyobb értékű háztartási eszközöket szoktuk így megvásárolni: hűtő, TV, mosógép, laptop, stb.

Az áruhitelnél fontos, hogy ne csak a hitel kondícióit vizsgáljuk meg, hanem annak is nézzünk utána, hogy az adott termék máshol mennyibe kerül!

Az online hitel előnyei

Létezik gyorsabb megoldás az ajándék megvásárlására, mint az áruhitel, ez pedig a személyi kölcsön – ha a saját bankunkban történik a hitelfelvétel. Ma már ez online, a bankfiók felkeresése nélkül is megoldható!

Az online hitelt egy gyors és rövid igényfelmérő adatlap kitöltésével indíthatjuk, aztán a folyamat egy banki videós beszélgetéssel folytatódik. Ennek nagyon fontos eleme az ügyfél azonosítása, korábban erre csak személyes jelenléttel volt megoldás, de ma már online is megy.

Hogy jól felkészültek legyünk, tudnunk kell azt is, hogy a banki döntést végül mi határozza meg. Megvizsgálják az életkörülményeinket, családi hátterünket, munkahelyünket, jövedelmi viszonyainkat, banki hátterünket (pl. volt-e késedelmünk), KHR listát, stb.

Kinek különösen előnyös az online hitel?

Ha valaki a mozgásában korlátozott (pl. beteg, idős), annak különösen nagy segítség az online ügyintézés. Sokan távoli vidéken laknak, ahonnan a bankfiók elérése nehézkes, sok utazással járna. Az is igaz, hogy sokan ilyen COVID-járvány mellett kerülik a személyes kontaktust.

Közkedvelt a hitelkártya

Az egyik legáltalánosabb hitel megoldás a karácsonyi ajándék megvásárlására a hitelkártya használata. Ez valóban a leggyorsabb, hiszen azonnali vásárlást tesz lehetővé és külön ügyintézésre nincs is szükség – ha már meg van a bankkártyánk. Általában pár százezer forintos kerettel már jól el szokott lenni az ember, ennek megfelelő ajándékok vásárlására ez valóban jó megoldás. (Pl. ruházati termékek, könyv, szórakoztató elektronika, PC és mobil kiegészítők, stb.)

Azt azért nem árt figyelembe vennünk, hogy ez az egyik legdrágább hitel típus. Ha nem rendelkezünk hitelkártyával, akkor ennek megszerzését is el tudjuk online hitel formájában indítani, még most van erre időnk karácsonyig.

A folyószámlahitel nagyon hasonlít a hitelkártyára, hiszen itt is egy hitelkeret erejéig engedik a bankszámlánk egyenlegét „lecsökkenni". A hitelt aztán ez esetben is költhetjük a kártyánkkal.

Melyik hitel mibe kerül?

A hitelfelvételnél általában a gyorsaságot és az ügyintézés „milyenségét” megelőzi a „mennyibe kerül?” kérdésre adandó válasz. Szóval ne legyen drága (mennyi a kamata) és tudjam fizetni (mennyi a havi részlete). Ezt a két szempontot a THM és a havi részlet figyelembevételével lehet a legjobban eldönteni.

A THM (Teljes Hiteldíj Mutató) egy pontosan ilyen összehasonlításra kidolgozott mutató, hiszen a hitel összes költségégéről nyújt képet százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódóan felmerülő összes kamat-, díj- és kezelési költséget. Nem tartalmazza azonban a hitel folyósításától független, illetőleg a hitel folyósítása előtt felmerült esetleges költségeket, mint például a hitelbírálati díj, a rendelkezésre tartási jutalék, a hosszabbítási költség, a késedelmi kamat, a biztosítási-, garancia-, átutalási díjak, és az egyéb nem-teljesítésből eredő fizetési kötelezettségek. Nem tartalmazza a mutató azokat a költségeket sem, amelyek nem a bankban merülnek fel (közjegyzői díj, értékbecslés).

Lehetőség szerint az ünnepi készülődés időszakában is kerüljük a gyors, impulzív döntést, ne érzelmi alapon vásároljunk, legyen időnk a számok elemzésére, a döntés kellő előkészítésére!