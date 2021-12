Hirdetés 2021.12.11. 07:00

A kolbászkirályt a sikerélmény jobban élteti, mint a gyógyszer

A többször kolbászkirállyá koronázott, 87 éves, Nagykamaráson, Gyulán és Csabán is megsüvegelt Dékány Ferenc éltető ereje a kolbászkészítés. Még most is folyamatosan előrukkol új termékekkel. Ahogy mondta: „Művészet megcsinálni, de eladni is a kolbászt ott, ahol sokan készítik. Ha ízlik, örömmel tölt el. Ebben a korban is kell a sikerélmény, jobban hat, mint a gyógyszer.” A Mesterrel a kolbászszezon kezdetén régi disznóvágási emlékeit, élményeit is felidéztük, hasonlóan a karácsonyhoz.

Dékány Ferenc még meg sem született, de már kötődött a kolbászhoz, hiszen édesanyja állapotosan is árulta a húst és a különböző készítményeket a hentesüzletükben. Édesapja fiát rengeteg disznóvágásra vitte el. Így már korán magába szívta a disznótorok hangulatát, felfedezte a szakma szépségeit, ahogyan élelem lesz a jószágból. – Főként a szombat hajnalok voltak hízóvisítástól hangosak, valahol mindig vágtak. Sokan karácsony előtt, hogy az ünnepre legyenek friss termékek, alapanyagok, valamint újévre például kocsonya – mesélte Feri bácsi. – Akkoriban nem egy helyen még forrázták a hízót, nálunk kezdetben szalmával perzselték, később fatüzeléses perzselőt használtak. Egészen más volt a feketére „sült” bőr miatt a szalonna íze. Egykoron nem a kolbászt, hanem a szalonnát és a zsírt helyezték előtérbe, a mangalica fajta erre ideális volt a tenyérnyi, akár nyolccentis vastagságú szalonnájával. Reggelire nem hiányozhatott a hagymás vér, délre elkészült a toros káposzta, estére megfőtt az orjaleves, kisült a pecsenye – ami a disznóvágáskor a legfinomabb –, a hurka, kolbász. Desszertnek még jött a rétes. Ha már sütés-főzés, amikor szombatonként édesanyám édesapámmal együtt volt a boltban, gyerekként én főztem meg ebédre a krumplipaprikást, természetesen kolbásszal. Jól ment sorunk, a bolt mellett földdel és malomrésszel is rendelkeztünk. Aztán minden megváltozott, mert jött az államosítás. Amit rengeteg munkával felépítettek a szüleim, mind odaveszett. Forrás: Molnar Elod A kolbászkészítés hagyományát azonban továbbvitte Dékány Ferenc, ez lett az élete a Gyulai Húskombinátban, a Csabahúsnál, majd 2009-től családi cégénél, a Deka Unionnál is. Kolbásszal kel, ez tölti ki a napjait, de nem azzal fekszik, mert este almát eszik. – Soha nem felejtem el, hogy honnan indultam, és a fiataloknak is azt javaslom, így gondolkodjanak – ecsetelte a Mester. – Megpróbáltam úgy élni az életemet, hogy ha bármikor kimegyek az utcára vagy a piacra, az emberek örömmel fogadjanak, és ne hátat fordítsanak nekem. Dékány Ferenc elmesélte, katolikus családból származik, és mindig betartották a december 24-ei böjtöt. Amíg a csillagok fel nem jöttek, nem ettek húst, helyette dió, alma volt az asztalon. Utána azonban bepótolták a lemaradást. – Mennyből az angyal, szent karácsony, a körbeült családi asztal varázsa. Gyertyafény, ízek, illatok, hangulatok. Szeretet, összetartozás. Mind-mind eszembe jutnak az ünnep kapcsán, miként az adventi időszak izgalmas várakozása is – hangsúlyozta. – Az idei ünnep a tavalyihoz hasonlóan a járvány miatt más lesz, mint a többi, kevesebbet, kisebb számban találkozik a család, de a szent karácsony jellege ugyanaz marad. Megemlékezünk őseinkről is, a temetőbe eljuttatjuk a koszorúkat. A Deka Union bővíti termékeit Dékány Ferenc 75 évesen alapította családi cégét, a Deka Uniont. Sokan kerestek meg azzal ugyanis, hogy ők továbbra is Dékány-féle kolbászt szeretnének venni és enni. Volt, aki egyszerre két tonnát rendelt volna. A kihívásoknak nem lehetett ellenállni, Attila fiával viszik a céget, mely folyamatosan fejlődik, bővíti termékskáláját. – Hosszú kísérletezés után kerül piacra egy-egy termék – emelte ki a kolbászkirály. – Ha sikert arat, azt mondogatom magamnak: „Na, édesapám, még nem tudtad elrontani, még mindig tudsz jót csinálni.” A Deka Union Kft. elérhetőségei: E-mail: [email protected], honlap: www.deka-union.eu

