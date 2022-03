A baloldal energiapolitikája átlagosan 112 ezer forinttal növelné a magyar családok márciusi rezsiszámláit – írta a Századvég Alapítvány a legfrissebb felmérésének összefoglalójában.



Az elemzésben azt írták: az orosz–ukrán konfliktus kirobbanása óta a hazai baloldal több ízben az orosz energiaimport azonnali leállítása mellett érvelt. Az intézkedés rákényszerítené Magyarországot a rezsicsökkentési program megszüntetésére, és a háztartásoknak piaci árakat kellene fizetniük a gázért. A követelés megvalósulása esetén a magyarok márciusi gázszámláján szereplő összeg a jelenlegi 7,2-szeresére emelkedne – írták.



A Századvég elemzése szerint a rezsicsökkentési programnak köszönhetően a magyar családok nem szembesülnek közvetlenül az európai energiaválság és az orosz–ukrán konfliktus okozta drasztikus energiapiaci áremelkedéssel. A lakossági szükségleteket a tavaly nyáron megkötött hosszú távú orosz gázszerződés fedezi, amelynek felmondása piaci beszerzésre kényszerítené az energiaszolgáltatókat – jegyezték meg.



Hozzátették: a háború kirobbanása óta több baloldali képviselő az azonnali gázembargót sürgette.



„A követelés megvalósulása és az azzal járó, piaci beszerzésekre történő váltás már márciusban jelentős többletköltséget okozott volna a hazai lakosságnak. A gázfogyasztó háztartások jelenleg átlagosan havi 13 ezer forintról kapnak számlát. Ez az összeg – a baloldali energiapolitika következményeképpen – márciusban 94 ezer forintra növekedne” – írta a Századvég.



Megjegyezték: mivel a fogyasztott gáz mennyiségére a legnagyobb hatással a háztartásban élők létszáma van, a baloldali javaslat fokozott terhet róna a nagycsaládosokra; míg a piaci beszerzés egy egyedül élőnek 60 ezer forintos díjemelkedést okozna, egy nyolctagú nagycsalád gázszámlája csaknem 138 ezer forinttal növekedne.



A Századvég elemzésében megjegyezte: Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje több alkalommal is azt mondta, megszüntetné a rezsicsökkentést és helyette piaci árakat vezetne be, ami a lakossági gázfogyasztás mellett az áramfogyasztást is érintené.



Ha „márciusban piaci alapú árszabályozás működött volna, a napokban megérkező áramszámlák 4,3-szeresükre, egy átlagos háztartás esetében 9 ezer forintról 40 ezer forintra növekednének” – írta a Századvég. Hozzátették: a gázhoz hasonlóan a fogyasztást a villamos energia esetében is leginkább a háztartás létszáma befolyásolja; egy egyedül élő jelenlegi 6 ezer forintos számlája 26 ezer forintra, egy nyolctagú nagycsalád számlája pedig 18 ezer forintról 76 ezer forintra növekedne.



Kiemelték: azokban a háztartásokban, ahol áramot és gázt is fogyasztanak, a baloldali követelések a márciusi energiakiadásokat hatszorosára, átlagosan 22 ezer forintról 134 ezer forintra emelné. Egy egyedül élő összesített költsége a jelenlegi 16 ezer forintról 95 ezer forintra, egy nyolctagú, nagycsaládos háztartás ráfordításai pedig 40 ezer forintról 236 ezer forintra növekednének – írták.

Borítókép: illusztráció