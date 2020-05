Világszenzáció lehet az új, életmentő magyar terápia

Minden túlzás nélkül emberéletek százait, ezreit mentheti meg egy, a koronavírus elleni harcban forradalmian új megközelítést alkalmazó magyar találmány. Baranyi Lajos Amerikában élő magyar kutató számolt be a jó eséllyel világszenzációnak számító szabadalmáról, amely képes meggátolni a vírusfertőzés által kiváltott túlzott immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart és a nyomában kialakuló súlyos tüdőgyulladást.

Nem a vírus, hanem a szervezet abnormális immunválasza jelenti ránk nézve az igazi veszélyt, ez a valódi probléma, amivel az emberiség jelenleg szembenéz – ebből az első hallásra meglepő megállapításból indult ki Baranyi Lajos biológus-immunológus professzor, és ezért egy,

az eddigiektől teljesen eltérő útját választotta a Covid–19 elleni harcnak.

Az Egyesült Államokban élő magyar kutató a Magyar Nemzetnek elmondta: míg a vírust az emberek 80-85 százaléka könnyedén legyőzi, nagyobb részük tünetmentesen, addig vannak, akik masszív kétoldali tüdőgyulladást kapnak, és ha túl is élik azt, sokuk maradandó tüdőkárosodást szenved. Mire ez a járvány véget ér, az ő számuk világszerte és Magyarországon is igen magas lehet.

Az igazi probléma ez, amit valójában nem is a vírus okoz, hanem az az abnormálisan erős immunválasz, amit főként az idősek és a krónikus betegek szervezetében a fertőzés kivált. Ezt nevezik citokinviharnak.

A lényege, hogy a légzési elégtelenség és/vagy a bakteriális felülfertőződés következtében szeptikus sokk alakul ki a szervezetben, ez általános gyulladással jár, amit a gyulladásos fehérjék fokozott termelése, az úgynevezett citokinvihar kísér. (A citokinek az immunválasz során egyebek között az információtovábbításban és az immunválasz szabályozásában játszanak fontos szerepet.)

Citokinvihar

„Ez egy önmagát gerjesztő, szinte visszafordíthatatlan folyamat, ami végül halálhoz vagy nagyon súlyos károsodáshoz vezet, mert a szövetekben – jelen esetben a tüdőben – sebek keletkeznek, amelyek megakadályozzák annak normális működését. A szervezet tulajdonképpen elveszíti az irányítást efelett az egyébként rendkívül hatékony védekező mechanizmus felett, ami az emberi immunrendszer” – magyarázta a kutató.

A célja ezért ennek a citokinviharnak a kontrollálása volt.

„A folyamatban több száz molekula vesz részt párhuzamosan, és ha ki is iktatunk belőle akár többtucatnyit is, a vihart érdemben nem tudjuk befolyásolni. Ezért nem jártak sikerrel azok, akik eddig előttem ezzel próbálkoztak, és ezért nem hoznak átütő eredményt a jelenleg a kórházakban alkalmazott szerek sem” – tette hozzá Baranyi Lajos.

A professzor azonban már hosszú ideje foglalkozik a problémával, mivel hasonlóval egyebek mellett az amerikai hadsereg felkérésére kidolgozott mesterséges vér előállítása kapcsán is szembesült. Mint elmondta, az utóbbi húsz évben már szisztematikusan kereste a citokinvihar gyenge pontjait. Ezeket végül sikerült beazonosítania, majd aktív peptideket, vagyis fehérjemolekulákat fejlesztenie ellenük. Ezek nem toxikusak, nincs mérgező bomlástermékük sem, nem halmozódnak fel a szervezetben, pár óra alatt elbomlanak. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kompromittálják az immunrendszert, az továbbra is aktív marad, csak a túlaktiválódását fojtják le. Fontos tulajdonságuk még, hogy miután vírusfüggetlenek, nem tud kialakulni velük szemben rezisztencia.

Hatékonynak bizonyult

Baranyi Lajos ezekből a hatóanyagokból egy kombinált terápiát fejlesztett ki, amelynek részleteit addig nem hozza nyilvánosságra, amíg a szabadalmi eljárás nem zárul le. A lényegéről annyit azonban elárult, hogy a hatóanyagok között a citokinvihart megakadályozó aktív fehérjemolekulák mellett egy, a sebgyógyulást serkentő és a tüdőkárosodást okozó fibrózist gátló anyag is van.

A kezelés a gyakorlatban egy öt napig tartó infúziós vagy bolus (nagy dózisú) injekciós terápia, ami a labor- és állatkísérletekben egyértelműen hatékonynak bizonyult.

A kutató tesztelte azt egérben, patkányban, malacban, kutyában és csirkében is. Mivel pedig létezik egy olyan – korábban, magyar kutatókkal közösen kidolgozott és az Amerikai Gyógyszerhatóság, az FDA által ajánlott – módszer, amellyel mesterséges körülmények között lehet modellezni az emberi szervezetben lejátszódó citokinvihart, a terápiát azon is sikerrel tesztelte.

A magyar biológus-immunológus ezért egészen biztos abban, hogy az általa kidolgozott kombinált terápia hatékonyságát a klinikai vizsgálatok is igazolják majd.

Ezeket viszont már szeretné Magyarországon végeztetni, miként a reménybeli gyógyszer előállítását, kiszerelését, csomagolását, értékesítését is. S hogy miért nem Amerikában, arra a kérdésre is válaszolt.

Tartozik a hazájának

„Nekem Magyarország a hazám. Ott lettem az, aki vagyok, ott kaptam diplomát, kezdtem el kutatni, és bár talán elcsépeltnek hangzik, de ettől még igaz, az ember úgy érzi, tartozik a hazájának. Az elmúlt harminc évben sem szakadtam el Magyarországtól, folytattam együttműködést hazai kutatókkal, dolgoztam tanácsadóként magyar kutatóhelyeknek, és ha ezt értéknek találják, jó, ha nem, azt is elfogadom” – fogalmazott. Mint a kutató elmondta: telefonon egyeztetett Jakab Ferenccel, a magyarországi koronavírus-munkacsoport vezetőjével, akivel abban maradtak, felveszik a kapcsolatot a nemzetközi klinikai vizsgálatokat támogató nagy európai (páneurópai) nonprofit szervezet magyarországi központjával. Ezt Jakab Ferenc is megerősítette a Magyar Nemzetnek. A terápia iránt egyetemi kutatóhelyek és befektetési alapok is érdeklődnek az Egyesült Államokban.

Baranyi Lajos azt is elmondta, hogy a kombinált készítmény egy szintén általa kidolgozott eljárással

rendkívül költséghatékonyan és könnyen előállítható, ezért egészen minimális alapanyagból nagyon nagy mennyiségű infúziót lehet gyártani.

A gyorsan, nagy mennyiségben és olcsón előállítható kombinált infúziós terápia klinikai vizsgálata pedig akár már két héten belül megkezdődhetne.

„Ha sikerrel járunk, akkor a Covid–19 többé nem lesz halálos, de meg sem nyomoríthatja a betegeket. Mi több, mivel a citokinvihart előidéző túlzott immunreakció rengeteg más vírus- vagy baktériumfertőzés miatt is létrejöhet, a terápia azokban az esetekben, de például a súlyos sérüléseket követő sokkos állapotokban is életmentő lehet” – mutatott rá a kutató.

Szegedről Amerikába Baranyi Lajos Szegeden szerzett biológusdiplomát 1982-ben, majd 1986-ban doktorált ugyanott immunológiából. Aktív tudományos kutatásokat folytatott a rák és a transzplantációs immunológia területén. 1994 és 1997 között vendégprofesszorként dolgozott a Nagojai Orvostudományi Egyetemen, illetve vezető tanácsadó a Fukusimura kórházban Japánban. 1998-tól hét éven át tudományos főmunkatárs volt a hadsereg Walter Reed Kutatóintézetében, ahol többek között a mesterséges vérpótlók és oltóanyagok kidolgozásában vett részt. 2002 és 2005 között az amerikai Bethesdában található Vakcina- és Immunológiai Kutatóintézet vezető kutatója volt. 2007-től több mint nyolc éven át alapkutatási igazgatóként dolgozott az amerikai Lentingen biotechnológiai vállalatnál. 2016 óta a saját alapítású Kelsius System Group vezérigazgatója. A cég döntően mezőgazdasági témájú projekteken dolgozik, de az itt folyó technológiafejlesztés biztosítja a kombinált terápia hátterét is. Több fontos nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben is részt vett, aktívan közreműködött például az ebola-, a malária- vagy az influenzaellenes rekombináns vakcinák tervezésében. Több mint hetven tudományos közlemény és két könyvfejezet szerzője, számos díj és elismerés birtokosa.

Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon az éjszakai műszakban a fővárosi Szent László Kórházban